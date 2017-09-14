|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:30
Letusrock
Андрій незнав про що, що жінки не громадяни?
" обов'язками громадян України є захист Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності"
Андрій (і виходить ви також) далі Конституції не читаєте нічого. А «воно» є. І було.
А про «забруднення диханням» нема. І не було.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 11 кві, 2024 16:30, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11743
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2207 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:30
mephala написав:
нада купить попкорн
Ні, непотрібно. Суспільство хворе, тому я тут буду - дебілом або "несправжнім" або ще кимось. Я ще в першому повідомленні казав, що не знаю як лікувати це суспільство і створити суспільство, в якому не існує гендерних ролей, тим паче на законодавчому рівні. Сподіваюсь, що в школах не розпочнуть розповідати дівчатам, що їхня роль - не навчатися, не будувати кар'єру, а вблагати і годувати чоловіків. Хоча про що я - жінки у нас вільні. Якщо їм скажешь: "будь справжньою жінкою", тебе посадять або оштрафують, а якщо ти відмовишся бути "справжнім чоловіком", то тебе теж посадять або оштрафують. Рівність.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:32
🤬 У Шойгу зробили цинічну заяву після масованої атаки на українську енергетику
Міноборони Росії стверджує, що завдало удару "високоточною зброєю" повітряного та морського базування, а також безпілотниками по об'єктах паливно-енергетичного комплексу України. Традиційно Москва запевняє, що цілі досягнуто, а "усі об'єкти вражені".
У Шойгу заявили, що масштабна атака була відповідь на удари України по нафтогазові галузі та енергетиці РФ.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4445
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:36
Hotab написав:
Андрій (і виходить ви також) далі Конституції не читаєте нічого. А «воно» є. І було.
Ви про ту саму Конституцію, яка гарантує усім громадянам України рівні права і обов'язки? Яка забороняє привілеї і заборони за ознакою статі навіть в умовах воєнного стану? Яка каже, що життя громадянина є найвищою цінністю? Про Конституцію, яка каже, що кожен громадянин повинен захищати Україну, а Президент - обраний на 5 років менеджер - каже: "плювати на Конституцію, лише громадяни з пенісами повинні"? Для мене Конституція - найвищий закон. Вона обіцяє меня рівність, але є купа людей, які намагаються довести мені, що я на рівність і свободу не заслуговую. Просто помилка в Конституції є.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:40
АндрейМ написав: Hotab написав:
Андрій (і виходить ви також) далі Конституції не читаєте нічого. А «воно» є. І було.
Ви про ту саму Конституцію, яка гарантує усім громадянам України рівні права і обов'язки? Яка забороняє привілеї і заборони за ознакою статі навіть в умовах воєнного стану? Яка каже, що життя громадянина є найвищою цінністю? Про Конституцію, яка каже, що кожен громадянин повинен захищати Україну, а Президент - обраний на 5 років менеджер - каже: "плювати на Конституцію, лише громадяни з пенісами повинні"? Для мене Конституція - найвищий закон. Вона обіцяє меня рівність, але є купа людей, які намагаються довести мені, що я на рівність і свободу не заслуговую. Просто помилка в Конституції є.
Сильно.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16423
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:42
АндрейМ
Ваша (на вашу думку) « нерівність» визначена в Законах України. Ви не конституційний суд, щоб тлумачити відповідність цих законів Конституції.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11743
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2207 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:42
Letusrock написав: Бетон написав:
В України закінчились ракети для "Patriot", "IRIS-T" та інших систем ППО, - військовий експерт Bild Юліан Ріпке
Такий висновок він зробив після удару по Трипільській ТЕС у Київській області.
"І це при тому, що у нас на складах сотні систем та тисячі ракет. Немає слів. Просто гнів", - пише Репке.
ㅤ
це все ІПСО, бо як каже Хотаб "допомога не тільки до літа"
іпсо це розділити бюджетні кошти порівну ,сума не мала 9,7 млрд грн, хватило б на багато необхідних речей. Безвідповідальність 100%!
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16423
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:43
Hotab написав:АндрейМ
Ваша (на вашу думку) « нерівність» визначена в Законах України. Ви не конституційний суд, щоб тлумачити відповідність цих законів Конституції.
Проте цитує правильно і вірно тлумачить
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16423
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:46
sens
вірно тлумачить
Серега, Головатый, ты?
Это я, Толик!
Потужний у нас юрист «Сенс». Взяв і видав вердикт «отой закон не відповідає конституції», «отой також».
Нє, нуашо…
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 11 кві, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11743
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2207 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:51
АндрейМ написав: mephala написав:
нада купить попкорн
Ні, непотрібно. Суспільство хворе, тому я тут буду - дебілом або "несправжнім" або ще кимось. Я ще в першому повідомленні казав, що не знаю як лікувати це суспільство і створити суспільство, в якому не існує гендерних ролей, тим паче на законодавчому рівні. Сподіваюсь, що в школах не розпочнуть розповідати дівчатам, що їхня роль - не навчатися, не будувати кар'єру, а вблагати і годувати чоловіків. Хоча про що я - жінки у нас вільні. Якщо їм скажешь: "будь справжньою жінкою", тебе посадять або оштрафують, а якщо ти відмовишся бути "справжнім чоловіком", то тебе теж посадять або оштрафують. Рівність.
Не треба передьоргувати. Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано. Рівність має бути нерівною, но всім, у нас же філософ сковорода на 500грн це написав.
Андрій, ваше право носити спідницю і колупатись в хоть в носі у партнера ,даж без розбору статі, главне щоб по взаємній згоді, не є безусловним. (Воно тримається на озброєних чоловіках. Зараз з цим трохи напрьожанка, противні дядьки в формі не справляються, їм потрібна допомога.
Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія. Анархія ж це не тепличні умови для унікальних особистостей. Анархія це конкуруючі порядки(банди) де на кожному хуторі свій батько атаман. А це значить ,що все вернеться на круги своя. Чоловіки озброєні газди. Жінки босі ,бєрємєнні і на кухні
. У вас шанс повернути свою унікальність лиш коли суспільний розвиток сягне нового рівня, тоді зможете стати євнухом при гаремі
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 899
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|21585
|
|
|1493
|182311
|
|
|6076
|604479
|
|