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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 кві, 2024 16:52
Hotab написав:АндрейМ
Не може це бути тому, що жінки не дуже здатні день копати яму (окоп), чи нести мішок з амуніцією на 30-40 кг?
Не всі, але більшість.
Не може бути тут цього звʼязку?
Летусрок, вас Детройт шукав,
Тебе заснять сколько в зале обычых женщин поднимают 70, 90 кг по 12 раз? Тьма тьмуща
Тут столько не поднимают
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Додано: Чет 11 кві, 2024 16:54
АндрейМ написав: mephala написав:
нада купить попкорн
Ні, непотрібно. Суспільство хворе, тому я тут буду - дебілом або "несправжнім" або ще кимось. Я ще в першому повідомленні казав, що не знаю як лікувати це суспільство і створити суспільство, в якому не існує гендерних ролей, тим паче на законодавчому рівні. Сподіваюсь, що в школах не розпочнуть розповідати дівчатам, що їхня роль - не навчатися, не будувати кар'єру, а вблагати і годувати чоловіків. Хоча про що я - жінки у нас вільні. Якщо їм скажешь: "будь справжньою жінкою", тебе посадять або оштрафують, а якщо ти відмовишся бути "справжнім чоловіком", то тебе теж посадять або оштрафують. Рівність.
Сорта. Высший сорт - это женщина. Богоизбранная )))
Андрей вы сделали мой день. Особенно общение с тем кто тоже против сортов.
Равноправное равноправие и равное равенство - это очень сложно )))
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Додано: Чет 11 кві, 2024 16:56
Бетон
Тебе заснять сколько в зале обычых женщин поднимают 70, 90 кг по 12 раз? Т
Я там сам буваю) «заснять»
«По статистике к брадобрею чаще всего приходят бородатые».
Люди з інвалідністю, а також за 60+ в середньому слабші таких самих без інвалідності і тих кому 60-. Тому вони можуть служити за бажанням. З жінками історія та сама.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 11 кві, 2024 16:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 16:56
АндрейМ написав: Hotab написав:
Не всі, але більшість.
Не всі чоловіки можуть. І що? Закон розглядає їх лише через їх стать. Є жінки, багато жінок, які сильніші фізично за чоловіків, але закон до них претензій не має.
Але справа не в тому. Чому чоловіків розглядають як ресурс, а жінок - ні? Чоловіків розглядають через гендерні стереотипи, а жінок - ні. Чи є для жінок обов'язок народжувати? Штрафи існують, якщо вони не зареєструються як репродуктивнозобов'язані? Ми або усі маємо рівні права і обов'язки, або ні. Я лише про це. Я проти примусу, проти гендерних стереотипів. Якщо "справжнім чоловікам" або "справжнім жінкам" це не зрозуміти, то залиште "несправжніх" в спокої. Хоча, знов таки, "несправжніх" жінок ніхто не чіпає. Держава їм дозволяє усе, а "несправжні чоловіки" - мразі...
Hotab написав:
Не може це бути тому, що жінки не дуже здатні день копати яму (окоп), чи нести мішок з амуніцією на 30-40 кг?
А в Ізраїлі інші жінки? В Скандинавських країнах? В США в армії 3- відсотків жінок. Українські жінки інші? Справа в примусу, а не в статі. Жінки можуть воювати. Статевий диморфізм у гомо сапієнсів - мізерний. Просто гендерні стереотипи вирішили, що жінки - тендітні, а чоловікам тендітними бути не можна. Чоловіки мають бути якимись брутальними мачо, які з народження хочуть і вміють воювати. Якщо держава дозволяє жінкам бути "несправжніми", то дайте чоловікам право бути "несправжніми".
Ізраїльські дівчата між іншим не розбіглись по Європах, за останні пів року бойових дій та не викладають ролики в YouTube, на яких із пухлими губами та яскравим манікюром, з превеликим
захопленням, розповідають яке класне життя у Парижі та Мюнхені. Навпаки призвали багатьох в армію де для них роботи не менше ніж для чоловіків в різних підрозділах.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 17:02
Наши девахи опупели до того, что едут в северный окупированный кипр и оттуда, українською мовою, утиными губами, призывают не покупать недвижимость в Украине. На страхе и отчаянии людей, пихают там квартиры
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Додано: Чет 11 кві, 2024 17:03
Бетон
Наши девахи опупели до того, что едут в северный окупированный кипр и оттуда,
Скоко?
Опупевших мужиков не встречалось?
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Hotab
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Додано: Чет 11 кві, 2024 17:07
Hotab написав:Бетон
Наши девахи опупели до того, что едут в северный окупированный кипр и оттуда,
Скоко?
Опупевших мужиков не встречалось?
С таким цинизмом, не
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Додано: Чет 11 кві, 2024 17:08
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Наши девахи опупели до того, что едут в северный окупированный кипр и оттуда,
Скоко?
Опупевших мужиков не встречалось?
С таким цинизмом, не
Везет.
Я вчера с Хантером тут общался.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 17:09
Hotab написав:Бетон
Тебе заснять сколько в зале обычых женщин поднимают 70, 90 кг по 12 раз? Т
Я там сам буваю) «заснять»
«По статистике к брадобрею чаще всего приходят бородатые».
Но бородаті женщіни тож бувають) інакше б не було гномів. Всіж думають ,шо гноми розмножаються одностатево. Но ні. Просто в них жінки бородаті, але бороди пухасті і жіночні.
і звичайно їх рідко видно ,бо вони босі, бєрємєнні і на кухні.
Є жінки в армії. І на бойових посадах. Сам вже знаю штук 5 вбитих й скалічених. Лічно думаю це дурь, одне діло десь в медчасть, або на кухню босу
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Додано: Чет 11 кві, 2024 17:12
stm написав: detroytred написав: stm написав:
Это не так, им не нужны только проактивные. Такие как Виталий, Мэмфала, Детройт очень даже не мешают. В час "ч" новых земель они сыграют свою важную роль, в лесах Киевской области крайне мало москвичей и крайне много бурятов, дагестанцев и иже с ними. В Донецкой много горловских любителей рубля. Так что система, а я люблю системы, пока действует и менять её смысла не имеет.
Гы-гы.
От тільки детройти і т.д. і не збираються з ними жити.
Отака оказія у ваших чергових вигадках.
Навіть більше: Детройт навіть в теорії не припускає програшу і влиття в кацапію.
Все у вас, як і завжди, на брехні. Побудовано. Класична гєбня...
Да, вы любите факты но свои. Я люблю свои. Это норма. На сегодня каждый в государстве Украина решает что война на долго и что он делает в случае призыва, женщины без детей в т.ч. В оберег есть все. Государство только администрирует, но не может сломать тенденции. Тяжёлое вооружение и деньги тоже из вне. И из вне решает свои задачи. Поэтому погнали к светлому или не очень будущему, каждый со своим видиньем.
Да відєн'є у вас якесь .... Суцільні вигадки а-ля...
Ви Мефалі забиваєте мізки кепочевидними твердженнями і тицяєте в постанову Уряду, а з основного зістрибуєте. - що помилися, 50% саме з військовозобов'язаних; і лише при особливих випадках можна більше.
Потім робите і овсмі кульбіт логіки: детройти не будуть заважати при кацапах.
В демократичній Україні вони заважають а-ля вас, а в диктаторській кацапії, де таких нквдєшників та ін. під 90%, не будуть?
Да за низькі морально-дилові якості або невідповідаючий вашому відєн'ю патріотизм, за не в ногу з партією і т.д. і т.п. там розірвуть.
І це вже не кажучи, що при теоретичному програші, як ви кажете, детройтів хоч так, хоч так призвуть... Таких, як я, держава адмініструє на 100%.
Тільки з послами в лондонах можливо буде питання. Зі "непридатністю до військової служби з вилученням із військового обліку" це треба вміти.
Ви краще за себе...
Бо півроку тому було від вас, що прийде час СТМ стане на захист.
А тепер інші пісні. Про беззахисну СТМ.
Про себе. Про себе штовхайте відєн'я.
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detroytred
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