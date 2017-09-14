АндрейМ написав:

Hotab написав:

Не всі, але більшість.

Не всі, але більшість.

Hotab написав: Не може це бути тому, що жінки не дуже здатні день копати яму (окоп), чи нести мішок з амуніцією на 30-40 кг? Не може це бути тому, що жінки не дуже здатні день копати яму (окоп), чи нести мішок з амуніцією на 30-40 кг?

Не всі чоловіки можуть. І що? Закон розглядає їх лише через їх стать. Є жінки, багато жінок, які сильніші фізично за чоловіків, але закон до них претензій не має.Але справа не в тому. Чому чоловіків розглядають як ресурс, а жінок - ні? Чоловіків розглядають через гендерні стереотипи, а жінок - ні. Чи є для жінок обов'язок народжувати? Штрафи існують, якщо вони не зареєструються як репродуктивнозобов'язані? Ми або усі маємо рівні права і обов'язки, або ні. Я лише про це. Я проти примусу, проти гендерних стереотипів. Якщо "справжнім чоловікам" або "справжнім жінкам" це не зрозуміти, то залиште "несправжніх" в спокої. Хоча, знов таки, "несправжніх" жінок ніхто не чіпає. Держава їм дозволяє усе, а "несправжні чоловіки" - мразі...А в Ізраїлі інші жінки? В Скандинавських країнах? В США в армії 3- відсотків жінок. Українські жінки інші? Справа в примусу, а не в статі. Жінки можуть воювати. Статевий диморфізм у гомо сапієнсів - мізерний. Просто гендерні стереотипи вирішили, що жінки - тендітні, а чоловікам тендітними бути не можна. Чоловіки мають бути якимись брутальними мачо, які з народження хочуть і вміють воювати. Якщо держава дозволяє жінкам бути "несправжніми", то дайте чоловікам право бути "несправжніми".