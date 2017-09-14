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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7605760676077608>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:20

  detroytred написав:
Ви краще за себе...
Бо півроку тому було від вас, що прийде час СТМ стане на захист.
А тепер інші пісні. Про беззахисну СТМ.
Про себе. Про себе штовхайте відєн'я.

Детройт, у меня нет детей и я есть в базе Оберег. Как только мужиков будет не достаточно ресурсом становлюсь я. Заметьте передвижение не ограничено сегодня, но завтра никаких гарантий.
А первоисточники читать надо, что бы потом не голосить как верили в лучшее, а вас обманули. Как и ваш друг должен был вначале узнать основания по которым выплачивают,найти это в zakon.rada.gov.ua как доказательство и только тогда идти в соц.страх. Но можно и в обратной последовательности делать.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:23

  Hotab написав:Ваша (на вашу думку) « нерівність» визначена в Законах України.

Я ж про це і пишу. Нерівність громадян закріплена в законах, хоча Конституція це забороняє. Мій обов'язок бути "справжнім" чоловіком це - забаганка депутатів. Ви так і не пояснили чому моя гендерна роль прописана в законі, а гендерна роль жінок - ні. Ви уявляєте, якщо жінок примусять народжувати? Так же "завжди було" - чоловіки захищають, а жінки народжують. Ні? І я не уявляю! А чому Ви нормальном ставитесь до того, що чоловікам прописали гендерні ролі в законі? Я не вважаю чоловіків нижчою категорією громадян. Чоловіки мають право на життя. Вони мають право бути "справжніми" або "несправжніми". Ким завгодно. Як і жінки. І жодних санкцій за їх "несправжність" не повинно існувати в принципі.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:26

  stm написав:
  detroytred написав:
Ви краще за себе...
Бо півроку тому було від вас, що прийде час СТМ стане на захист.
А тепер інші пісні. Про беззахисну СТМ.
Про себе. Про себе штовхайте відєн'я.

Детройт, у меня нет детей и я есть в базе Оберег. Как только мужиков будет не достаточно ресурсом становлюсь я. Заметьте передвижение не ограничено сегодня, но завтра никаких гарантий.
А первоисточники читать надо, что бы потом не голосить как верили в лучшее, а вас обманули. Как и ваш друг должен был вначале узнать основания по которым выплачивают,найти это в zakon.rada.gov.ua как доказательство и только тогда идти в соц.страх. Но можно и в обратной последовательности делать.

Кепочевидне з вумним виглядом...

Нюанси розмови були інші.
Ви ж позиціонуєте себе..., а дієте, як звичайний обиватель.
Нормальний обиватель громадянин. Звичайний.
Навіщо намагалися до героїв притулитися, штовхаючи свої вимоги до інших негероїв?
Їх-то можна зрозуміти. Героїв.
Хоча вони хотять генерального - щоб всі були такими, як вони.

До речі, тільки демократія захищає обивателів (більшість суспільства) від активістів всіх ризновидів.
Не дає робити а-ля комісари в совдепі...Занадто "убєждать"))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:28

  detroytred написав:Кепочевидне з вумним виглядом...

Нюанси розмови були інші.
Ви ж позиціонуєте себе..., а дієте, як звичайний обиватель.
Нормальний обиватель громадянин. Звичайний.
Навіщо намагалися до героїв притулитися, штовхаючи свої вимоги до інших негероїв?
Їх-то можна зрозуміти. Героїв.
Хоча вони хотять генерального - щоб всі були такими, як вони.

Детройт, я держу круассановый фронт. Вам как и Андрею надо доказывать свою "несправжність" в суде )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:32

  stm написав:
  detroytred написав:
Ви краще за себе...
Бо півроку тому було від вас, що прийде час СТМ стане на захист.
А тепер інші пісні. Про беззахисну СТМ.
Про себе. Про себе штовхайте відєн'я.

Детройт, у меня нет детей и я есть в базе Оберег. Как только мужиков будет не достаточно ресурсом становлюсь я. Заметьте передвижение не ограничено сегодня, но завтра никаких гарантий.
А первоисточники читать надо, что бы потом не голосить как верили в лучшее, а вас обманули. Как и ваш друг должен был вначале узнать основания по которым выплачивают,найти это в zakon.rada.gov.ua как доказательство и только тогда идти в соц.страх. Но можно и в обратной последовательности делать.

Ділов то. Бєрємєнность на будьякому сроку і вже не ресурс. Доля жінки -kkk :lol: ...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:34

  stm написав:
  detroytred написав:Кепочевидне з вумним виглядом...

Нюанси розмови були інші.
Ви ж позиціонуєте себе..., а дієте, як звичайний обиватель.
Нормальний обиватель громадянин. Звичайний.
Навіщо намагалися до героїв притулитися, штовхаючи свої вимоги до інших негероїв?
Їх-то можна зрозуміти. Героїв.
Хоча вони хотять генерального - щоб всі були такими, як вони.

Детройт, я держу круассановый фронт. Вам как и Андрею надо доказывать свою "несправжність" в суде )))

Знов кепочевидне про свій фронт.
І вигадка зі стелі, що мені треба доказувати свою "несправжність". Не треба. За цим аспектом в мене шансів нуль. Я в колії за цим аспектом.
За іншими - ?

Не вигадуйте.
За себе. За себе пишіть, якщо вже дуже хочеться.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:37

  Banderlog написав:Ділов то. Бєрємєнность на будьякому сроку і вже не ресурс. Доля жінки -kkk :lol: ...

Как только введут "репродуктивнозобов'язані" :lol:
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Я ж про це і пишу. Нерівність громадян закріплена в законах, хоча Конституція це забороняє. Мій обов'язок бути "справжнім" чоловіком це - забаганка депутатів.

Під час ВС Конституцію змінювати не можна, по ній всі рівні. Закони можна, і поступово "рівніші" тануть на очах. Вже немає частково придатних і броні для М25-27. Через рік такої війни і жінки тануть придатними.
Не дай бог, щоб до цього дійшло.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:39

  Banderlog написав:Ділов то. Бєрємєнность на будьякому сроку і вже не ресурс. Доля жінки -kkk :lol: ...

В точічку.
Головне вчасно.
В мене в знайомого: поки посада і умови у підлеглих жінок задовольняють їх, то Ок.
А тільки маячить не те, то - я жіночка...
На питання чому ж коли на службу хотіла, стверджувала, що готова на все, тільки візьміть --- мовчить.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:44

  stm написав:
  Banderlog написав:Ділов то. Бєрємєнность на будьякому сроку і вже не ресурс. Доля жінки -kkk :lol: ...

Как только введут "репродуктивнозобов'язані" :lol:

Так саме отакі любітєлі вимагати від інших і введуть.
І обгрунтують.

Тому ж питаю постійно про критерії, які понад усе.
Я навіть не проти цього, якщо дійсно необхідно вкрай.
Але з умовою --- тоді все і вся на алтарь.
Щоб швиденько закінчити і повернутися до демократії.
detroytred
 
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