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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76067607760876097610>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Знищення Трипільської ТЕС: в Центренерго розповіли, коли можуть бути відчутні наслідки
"Я сподіваюсь, що кияни не відчують на сьогодні (наслідків. – Ред.). Але це вже питання не тільки до нас, а до всієї енергосистеми України. На сьогодні я маю інформацію, що поки ситуація стабільна... Це теплова генерація, це маневрена генерація. Тобто ми це відчуємо в піках споживання електроенергії", – сказав Гота.

2) Росіяни скинули авіабомбу на ТЕЦ у Сумах
У четвер, 11 квітня, після 16 години, ворог завдав авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:45

  detroytred написав:
  Banderlog написав:Ділов то. Бєрємєнность на будьякому сроку і вже не ресурс. Доля жінки -kkk :lol: ...

В точічку.
Головне вчасно.
В мене в знайомого: поки посада і умови у підлеглих жінок задовольняють їх, то Ок.
А тільки маячить не те, то - я жіночка...
На питання чому ж коли на службу хотіла, стверджувала, що готова на все, тільки візьміть --- мовчить.

Я опять побуду кепочевидне: а где это запрещено попробовать отлинять от работы. Вы всю жизнь хуи пинали судя по постам и ничего, не женщина ))) и всё законно пенсию отсудили даже )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:48

  Banderlog написав:Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано.

Цікаво. Я сподіваюсь, що жінки Вас читають і чують.
  Banderlog написав: Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія.

А жінкам держава не потрібна?

Держава, суспільство повинно існувати на принципах взаємної допомоги. Не можуть всі бути медиками, поліцейськими, рятувальними, пожежниками, військовими. У мене є неймовірна поваги до усіх професій - як чоловіків, так і жінок. Є повага до людей, які вирішили, що вони не бояться воювати, а якщо бояться, то поклик воювати є вищим за страх. Я не вважаю тих, у кого страх переборює, нікчемами. Я був, є і буду проти гендерних ролей. Якщо ми (ОК, не Ви; Ви - за репродуктивно рабство) дівчатам з дитинства розповідаємо, що вони не повинні відповідати жодним гендерним стереотипам, то і хлопцям потрібно це розповідати. Вони - не воїни. Вони - люди. Живі люди. Це - тупа радянщина. Ось, ти 7-річний сидиш у стоматолога, а тобі кажуть: "ні, тобі не боляче, ти - хлопець, а хлопцям не буває боляче". Йдіть у дупу. Хлопцям боляче. Не існує у людини перемикача, який включає режим "хлопця".

Я ненавиджу пиво і взагалі не цікавлюсь футболом, але давайте і це пропишемо в законах, щоб мене можно було цькувати і за це. Я ж писав - давайте в законах пропишемо зріст, вагу, колір очей і волосся "справжніх чоловіків"? Історія це вже проходила.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 11 кві, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:49

  Hotab написав:sens

вірно тлумачить


Серега, Головатый, ты? :lol:
Это я, Толик!

Потужний у нас юрист «Сенс». Взяв і видав вердикт «отой закон не відповідає конституції», «отой також».
Нє, нуашо… :lol:

Зробив вже ремонт в своїй двушці в Поділ Плаза чи трохи не вистачає :?:

по-перше не ЗАКОН , а всього навсього проект , поки за нього не проголосували і підписав Президент . Нагадати про гарантії Приватбанка при Порошенко , коли проект пройшов , а Президент не підписав . Може Толя згадаєш як Порох намагався заробити собі рейтинг :?:
Тому Конституція це основний Закон , якщо впроваджують нові постанови , треба враховувати . Це не головкома ЗСУ звільняти як менеджера :wink:
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:49

  stm написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав:Ділов то. Бєрємєнность на будьякому сроку і вже не ресурс. Доля жінки -kkk :lol: ...

В точічку.
Головне вчасно.
В мене в знайомого: поки посада і умови у підлеглих жінок задовольняють їх, то Ок.
А тільки маячить не те, то - я жіночка...
На питання чому ж коли на службу хотіла, стверджувала, що готова на все, тільки візьміть --- мовчить.

Я опять побуду кепочевидне: а где это запрещено попробовать отлинять от работы. Вы всю жизнь хуи пинали судя по постам и ничего, не женщина ))) и всё законно пенсию отсудили даже )))

Ви можете тільки знов злитися, якщо я запропоную перевірку вашої чергової брехні -- про відсудив пенсію.
Тариф ви знаєте, тому вкотре чьотко --- давайте перевіримо. І брехло на особисту адресу сплатить.
Які проблеми-то????

Ну а про пинання х... -- ви також екстрасенсорно зі стелі оцінили, взяли, як і про інше?
Нук-нук-нук, як там з повідомлень гєбє визначає якість проходження минулої вслужби впенсом? Опишіть конкретно. Цікавить методика. Тільки з конкретикою.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:04

Бідний треуголкін
С ким би не дискутував - а все зводиться до одного
всі його обріхують
від всіх він хоче 5000 доларів за виписку з своїї військової справи...

В мене питаннячко
Я готовий заплатити за виписку, але при одній умові
Там чітко вказано що треуголкін хуі не пінав....
Бо як там написано
ніс службу...то це ж не забороняло йому їх пінати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:05

  sens написав:Зробив вже ремонт в своїй двушці в Поділ Плаза чи трохи не вистачає :?:

по-перше не ЗАКОН , а всього навсього проект , поки за нього не проголосували і підписав Президент . Нагадати про гарантії Приватбанка при Порошенко , коли проект пройшов , а Президент не підписав . Може Толя згадаєш як Порох намагався заробити собі рейтинг :?:
Тому Конституція це основний Закон , якщо впроваджують нові постанови , треба враховувати . Це не головкома ЗСУ звільняти як менеджера :wink:

Ого))
Піду хоч гляну на ріа , у мене хоч на поділ-плазу є гроші, перш ніж ремонт :lol:
Я каже про вже існуючі закони. Про Оборону, військ.обовязок і в.службу, про мобілізацію,
Ви їх відвели в неконституційні? Потужно. Але якось тупо. Головатий не їздить на старій копійці. Отже ви не Копенгаген за нього давати висновки))
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:06

  budivelnik написав:Бідний треуголкін
С ким би не дискутував - а все зводиться до одного
всі його обріхують
від всіх він хоче 5000 доларів за виписку з своїї військової справи...

В мене питаннячко
Я готовий заплатити за виписку, але при одній умові
Там чітко вказано що треуголкін хуі не пінав....
Бо як там написано
ніс службу...то це ж не забороняло йому їх пінати.

Типова демагогія.

І брехня. Предметом є не виписка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:08

detroytred
Ви Летусрока знайшли?)
Пробігав тут)
Там на Закарпатті досить безпечно, якщо через Тису не сєганув, то що йому станеться :mrgreen:
Сенс, ні, у таких ніщебродів ще нема на поділ-плазу. Віталя підтвердить

Хлопцям боляче


«Парни не плачут,
Это не круто»
:D

Але я вцілому згодний з вами , поки мені СТМ не купить Мазераті, хай не підходить навіть. Не для неї мама квіточку ростила
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 кві, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:15

  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано.

Цікаво. Я сподіваюсь, що жінки Вас читають і чують.
  Banderlog написав: Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія.

А жінкам держава не потрібна?

Держава, суспільство повинно існувати на принципах взаємної допомоги. Не можуть всі бути медиками, поліцейськими, рятувальними, пожежниками, військовими. У мене є неймовірна поваги до усіх професій - як чоловіків, так і жінок. Є повага до людей, які вирішили, що вони не бояться воювати, а якщо бояться, то поклик воювати є вищим за страх. Я не вважаю тих, у кого страх переборює, нікчемами. Я був, є і буду проти гендерних ролей. Якщо ми (ОК, не Ви; Ви - за репродуктивно рабство) дівчатам з дитинства розповідаємо, що вони не повинні відповідати жодним гендерним стереотипам, то і хлопцям потрібно це розповідати. Вони - не воїни. Вони - люди. Живі люди. Це - тупа радянщина. Ось, ти 7-річний сидиш у стоматолога, а тобі кажуть: "ні, тобі не боляче, ти - хлопець, а хлопцям не буває боляче". Йдіть у дупу. Хлопцям боляче. Не існує у людини перемикача, який включає режим "хлопця".

Я ненавиджу пиво і взагалі не цікавлюсь футболом, але давайте і це пропишемо в законах, щоб мене можно було цькувати і за це. Я ж писав - давайте в законах пропишемо зріст, вагу, колір очей і волосся "справжніх чоловіків"? Історія це вже проходила.


Як жи ви задовбали !
Цілу добу ви закликаєте будь до чого , але щоб не бути мобілізованим .
Особливо мені сподобалось про обов,язки жінок , і ваше ставлення до них .

Ви Г У А Н О --- НАТУРАЛЬНЕ .
Я думаю , впевнений , що доля вас не мене .
На сайті "робота уа " підшукайте собі підрозділ (можно водієм ) де можливо не поїдете до нуля .
Востаннє редагувалось холява в Чет 11 кві, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 76067607760876097610>
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