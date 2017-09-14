"Я сподіваюсь, що кияни не відчують на сьогодні (наслідків. – Ред.). Але це вже питання не тільки до нас, а до всієї енергосистеми України. На сьогодні я маю інформацію, що поки ситуація стабільна... Це теплова генерація, це маневрена генерація. Тобто ми це відчуємо в піках споживання електроенергії", – сказав Гота.
Banderlog написав:Ділов то. Бєрємєнность на будьякому сроку і вже не ресурс. Доля жінки -kkk ...
В точічку. Головне вчасно. В мене в знайомого: поки посада і умови у підлеглих жінок задовольняють їх, то Ок. А тільки маячить не те, то - я жіночка... На питання чому ж коли на службу хотіла, стверджувала, що готова на все, тільки візьміть --- мовчить.
Я опять побуду кепочевидне: а где это запрещено попробовать отлинять от работы. Вы всю жизнь хуи пинали судя по постам и ничего, не женщина ))) и всё законно пенсию отсудили даже )))
Banderlog написав:Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано.
Цікаво. Я сподіваюсь, що жінки Вас читають і чують.
Banderlog написав: Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія.
А жінкам держава не потрібна?
Держава, суспільство повинно існувати на принципах взаємної допомоги. Не можуть всі бути медиками, поліцейськими, рятувальними, пожежниками, військовими. У мене є неймовірна поваги до усіх професій - як чоловіків, так і жінок. Є повага до людей, які вирішили, що вони не бояться воювати, а якщо бояться, то поклик воювати є вищим за страх. Я не вважаю тих, у кого страх переборює, нікчемами. Я був, є і буду проти гендерних ролей. Якщо ми (ОК, не Ви; Ви - за репродуктивно рабство) дівчатам з дитинства розповідаємо, що вони не повинні відповідати жодним гендерним стереотипам, то і хлопцям потрібно це розповідати. Вони - не воїни. Вони - люди. Живі люди. Це - тупа радянщина. Ось, ти 7-річний сидиш у стоматолога, а тобі кажуть: "ні, тобі не боляче, ти - хлопець, а хлопцям не буває боляче". Йдіть у дупу. Хлопцям боляче. Не існує у людини перемикача, який включає режим "хлопця".
Я ненавиджу пиво і взагалі не цікавлюсь футболом, але давайте і це пропишемо в законах, щоб мене можно було цькувати і за це. Я ж писав - давайте в законах пропишемо зріст, вагу, колір очей і волосся "справжніх чоловіків"? Історія це вже проходила.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 11 кві, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Потужний у нас юрист «Сенс». Взяв і видав вердикт «отой закон не відповідає конституції», «отой також». Нє, нуашо…
Зробив вже ремонт в своїй двушці в Поділ Плаза чи трохи не вистачає
по-перше не ЗАКОН , а всього навсього проект , поки за нього не проголосували і підписав Президент . Нагадати про гарантії Приватбанка при Порошенко , коли проект пройшов , а Президент не підписав . Може Толя згадаєш як Порох намагався заробити собі рейтинг Тому Конституція це основний Закон , якщо впроваджують нові постанови , треба враховувати . Це не головкома ЗСУ звільняти як менеджера
Banderlog написав:Ділов то. Бєрємєнность на будьякому сроку і вже не ресурс. Доля жінки -kkk ...
В точічку. Головне вчасно. В мене в знайомого: поки посада і умови у підлеглих жінок задовольняють їх, то Ок. А тільки маячить не те, то - я жіночка... На питання чому ж коли на службу хотіла, стверджувала, що готова на все, тільки візьміть --- мовчить.
Я опять побуду кепочевидне: а где это запрещено попробовать отлинять от работы. Вы всю жизнь хуи пинали судя по постам и ничего, не женщина ))) и всё законно пенсию отсудили даже )))
Ви можете тільки знов злитися, якщо я запропоную перевірку вашої чергової брехні -- про відсудив пенсію. Тариф ви знаєте, тому вкотре чьотко --- давайте перевіримо. І брехло на особисту адресу сплатить. Які проблеми-то????
Ну а про пинання х... -- ви також екстрасенсорно зі стелі оцінили, взяли, як і про інше? Нук-нук-нук, як там з повідомлень гєбє визначає якість проходження минулої вслужби впенсом? Опишіть конкретно. Цікавить методика. Тільки з конкретикою.
sens написав:Зробив вже ремонт в своїй двушці в Поділ Плаза чи трохи не вистачає
по-перше не ЗАКОН , а всього навсього проект , поки за нього не проголосували і підписав Президент . Нагадати про гарантії Приватбанка при Порошенко , коли проект пройшов , а Президент не підписав . Може Толя згадаєш як Порох намагався заробити собі рейтинг Тому Конституція це основний Закон , якщо впроваджують нові постанови , треба враховувати . Це не головкома ЗСУ звільняти як менеджера
Ого)) Піду хоч гляну на ріа , у мене хоч на поділ-плазу є гроші, перш ніж ремонт Я каже про вже існуючі закони. Про Оборону, військ.обовязок і в.службу, про мобілізацію, Ви їх відвели в неконституційні? Потужно. Але якось тупо. Головатий не їздить на старій копійці. Отже ви не Копенгаген за нього давати висновки))
detroytred Ви Летусрока знайшли?) Пробігав тут) Там на Закарпатті досить безпечно, якщо через Тису не сєганув, то що йому станеться Сенс, ні, у таких ніщебродів ще нема на поділ-плазу. Віталя підтвердить
Хлопцям боляче
«Парни не плачут, Это не круто»
Але я вцілому згодний з вами , поки мені СТМ не купить Мазераті, хай не підходить навіть. Не для неї мама квіточку ростила
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 кві, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано.
Цікаво. Я сподіваюсь, що жінки Вас читають і чують.
Banderlog написав: Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія.
А жінкам держава не потрібна?
Держава, суспільство повинно існувати на принципах взаємної допомоги. Не можуть всі бути медиками, поліцейськими, рятувальними, пожежниками, військовими. У мене є неймовірна поваги до усіх професій - як чоловіків, так і жінок. Є повага до людей, які вирішили, що вони не бояться воювати, а якщо бояться, то поклик воювати є вищим за страх. Я не вважаю тих, у кого страх переборює, нікчемами. Я був, є і буду проти гендерних ролей. Якщо ми (ОК, не Ви; Ви - за репродуктивно рабство) дівчатам з дитинства розповідаємо, що вони не повинні відповідати жодним гендерним стереотипам, то і хлопцям потрібно це розповідати. Вони - не воїни. Вони - люди. Живі люди. Це - тупа радянщина. Ось, ти 7-річний сидиш у стоматолога, а тобі кажуть: "ні, тобі не боляче, ти - хлопець, а хлопцям не буває боляче". Йдіть у дупу. Хлопцям боляче. Не існує у людини перемикача, який включає режим "хлопця".
Я ненавиджу пиво і взагалі не цікавлюсь футболом, але давайте і це пропишемо в законах, щоб мене можно було цькувати і за це. Я ж писав - давайте в законах пропишемо зріст, вагу, колір очей і волосся "справжніх чоловіків"? Історія це вже проходила.
Як жи ви задовбали ! Цілу добу ви закликаєте будь до чого , але щоб не бути мобілізованим . Особливо мені сподобалось про обов,язки жінок , і ваше ставлення до них .
Ви Г У А Н О --- НАТУРАЛЬНЕ . Я думаю , впевнений , що доля вас не мене . На сайті "робота уа " підшукайте собі підрозділ (можно водієм ) де можливо не поїдете до нуля .
Востаннє редагувалось холява в Чет 11 кві, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.