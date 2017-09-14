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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:24
Hotab написав:
Але я вцілому згодний з вами , поки мені СТМ не купить Мазераті, хай не підходить навіть. Не для неї мама квіточку ростила
Решили переплюнуть Детройта по деньгам капитально )
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stm
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:24
Hotab написав:
detroytred
Ви Летусрока знайшли?)
Пробігав тут)
а для чого, яке питання?
stm написав: Banderlog написав:
Ділов то. Бєрємєнность на будьякому сроку і вже не ресурс. Доля жінки -kkk
...
Как только введут "репродуктивнозобов'язані"
щось знайоме)).. "як тільки призовуть конституційно так зразу піду" (с)
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Letusrock
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:31
Letusrock написав: Hotab написав:
detroytred
Ви Летусрока знайшли?)
Пробігав тут)
а для чого, яке питання?
stm написав: Banderlog написав:
Ділов то. Бєрємєнность на будьякому сроку і вже не ресурс. Доля жінки -kkk
...
Как только введут "репродуктивнозобов'язані"
щось знайоме)).. "як тільки призовуть конституційно так зразу піду" (с)
Летусрок, если призовут я не буду плыть Тисой. А вот репродуктивная обязанность - я первая на выход из столь демократичных установок, там же 15 детей пропишут, а я так не могу, тонкая душевная ориентация, поэтому лесами/полями от центров комплектации и мне пришлось бы - это тоже выбор, как уйти от законных требований ))) могу ещё на форуме пописать о неравноправии, что мужчины даже одного не обязаны рожать, какие-то не родильные органы им мешают, но в Конституции гарантированно равенство и мужчин и женщин, пускай рожают тоже )))
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stm
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:32
АндрейМ написав:
Є повага до людей, які вирішили, що вони не бояться воювати, а якщо бояться, то поклик воювати є вищим за страх. Я не вважаю тих, у кого страх переборює, нікчемами. Я був, є і буду проти гендерних ролей. Якщо ми (ОК, не Ви; Ви - за репродуктивно рабство) дівчатам з дитинства розповідаємо, що вони не повинні відповідати жодним гендерним стереотипам, то і хлопцям потрібно це розповідати. Вони - не воїни. Вони - люди. Живі люди.
Вам зараз напихають за чесність та нестандартний погляд. Краще б ви написали що вам просто ніколи завітати до ТЦК або щось з класики, типу "нехай сини депутатів йдуть воювати" ))
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Letusrock
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:33
stm написав: Hotab написав:
Але я вцілому згодний з вами , поки мені СТМ не купить Мазераті, хай не підходить навіть. Не для неї мама квіточку ростила
Решили переплюнуть Детройта по деньгам капитально )
У пенса и запросы пенсионерские))
Летусрок, я не знаю, перекличку он устраивал.
Я думаю просто чтоб не забывали о нем.
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Hotab
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:35
Banderlog написав:
Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія. Анархія ж це не тепличні умови для унікальних особистостей. Анархія це конкуруючі порядки(банди) де на кожному хуторі свій батько атаман. А це значить ,що все вернеться на круги своя. Чоловіки озброєні газди. Жінки босі ,бєрємєнні і на кухні
В принципі згоден. Але Андрій міг би реалізувати свої права не бути стеріотипним десь на іншій території. тільки незадача з кордонами. А стежки в Румунію знають "не только лишь все"
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Letusrock
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:43
Letusrock
нестандартний погляд. Краще б ви написали що вам просто ніколи завітати до ТЦК або щось з класики,
Так а що тут нового? Це ж подальший розвиток переляканих постів Мефали про сорти. Доречі ви по його класифікації класовий першосортний ворог.
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Hotab
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:45
Hotab написав: stm написав: Hotab написав:
Але я вцілому згодний з вами , поки мені СТМ не купить Мазераті, хай не підходить навіть. Не для неї мама квіточку ростила
Решили переплюнуть Детройта по деньгам капитально )
У пенса и запросы пенсионерские))
Летусрок, я не знаю, перекличку он устраивал.
Я думаю просто чтоб не забывали о нем.
Уныло, але такі факти:
1. Згадав, що давно не було на гілці Продіджі, Летусрока, Саші, ЛАДа. Гадав може хто бачив на інших гілках і скаже. Ну і що тут такого? Аби доколупатися?
2. Побачив,що з'явився. Спочатку Продіджі, потім Летусрок. Кепочевидне..
А я думаю, що це ви зверненням до мене вдруге і зараз після мого ігнору вирішили, щоб я не забував про вас. Якій ви, такі і запити. Ну і що?
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detroytred
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:48
detroytred
зараз після мого ігнору
Ви хоч кажіть що «ігнор». Інші он голосно кричать про ЧС. Правда не виконують, але то деталі.
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Hotab
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:50
stm написав: Hotab написав:
Але я вцілому згодний з вами , поки мені СТМ не купить Мазераті, хай не підходить навіть. Не для неї мама квіточку ростила
Решили переплюнуть Детройта по деньгам капитально )
Злились втретє. Факт.
Будівельнику
Ти сплутав. Це ви бідолашні. Починаєте з загальної брехні, перекручуваннь, а потім в угарі скочуєтесь до прямої конкретної на особисту адресу. Коли ж вас ловлю і макаю, то мільйонери зливаєтесь до 20 грн. За перевірку ВАШОЇ брехні.
Така вам і ціна бідолашним брехунцям -- 20 грн.
Це все на оцих сторінках. І наявне. Очевидне. Факти. А не ваші нові і нові вигадки в бік Детройта.
На цьому все.
Бо забанять. З-за вас, двадцятигривенних...
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detroytred
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