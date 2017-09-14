Ги-ги.
Я мав на увазі ігнору вашого звернення. Здогадатися не важко.
Якщо я жодного разу ніколи не користувався ЧС, то вас-то за таку дрібницю з-за чого?
У вас на порядки порядків більше зашквари були в мій бік. Ги-ги.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:53
Ги-ги.
Я мав на увазі ігнору вашого звернення. Здогадатися не важко.
Якщо я жодного разу ніколи не користувався ЧС, то вас-то за таку дрібницю з-за чого?
У вас на порядки порядків більше зашквари були в мій бік. Ги-ги.
Додано: Чет 11 кві, 2024 18:56
Ви думаєте? Ужас. Зараз як набіжать і отшльопають...
Жінка ж не хоче сидіть дома ,кормить чоловіка й няньчитись. Вони ж хотять хрєнячить на роботі як чорти а потім в армію масово
Це з лічного досвіду така думка про жінку?
мама не вчила Вас що всі жещини коварні? Обманом заманять в загс, задєлають дітьо ,виженуть вас з дому з зубной щоткой і в трусах і будуть жить бєзбєдно на елементи.
Додано: Чет 11 кві, 2024 19:01
Бандерлог
Стосовно коварства не знайшов, а натрапив на таку, як на мене, несподіванку:
*Взагалі відповідь на це питання є поки нерозв'язною загадкою для психологів, соціологів і криміналістів. Криміналістів - тому що більше половини розшукуваних Інтерполом кілерів - дами. Це з урахуванням того, що мова йде про зовсім нежіночої професії. Жінки найчастіше фігурують і як виконавиці жорстоких терактів - зразок вибухів у вагонах метро.*
Так що міфів існує багато.
Почитайте. Цікаво.
З не власного когось досвіду, а від фахівцівів.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 кві, 2024 19:04
Детройт - это мощно про двадцатигривневых. Не ожидала от вас такого креатива даже, но вы смогли...
Додано: Чет 11 кві, 2024 19:06
СТМ
Це не від мене, а від Будівельника. Ви знов мімо.
Саме 20 грн. замість на 5 куо. він, мільйонер, мені, пенсу, голову морочив.
Оцінив себе у 20 грн. Щоб перевірити хто бреше на особисту адресу.
Ще торгувався... Починав з 200 грн.
Оце і справді весело.
Ваша ціна?
І до речі, кому я на особисту адресу щось збрехав, продовжував після спростування? Ау?
А вас он черга... Брехунів.
Тому ви і жалюгідні.
(І якщо я помилився і було 200 грн. з початку 500 грн. То не суть. Вибачусь і виправлю. Будете двохсот гривневі...
Різниця невелика)))
200 грн. точно було. (20 грн. - відсотків ймовірності, що правильно пам'ятаю - десь 80%). Торг теж був.
А хтось про якісь Мазератті...)))
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