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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7607760876097610
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:53

  Hotab написав:detroytred

зараз після мого ігнору


Ви хоч кажіть що «ігнор». Інші он голосно кричать про ЧС. Правда не виконують, але то деталі. :mrgreen:

Ги-ги.
Я мав на увазі ігнору вашого звернення. Здогадатися не важко.
Якщо я жодного разу ніколи не користувався ЧС, то вас-то за таку дрібницю з-за чого?
У вас на порядки порядків більше зашквари були в мій бік. Ги-ги.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:56

  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано.

Цікаво. Я сподіваюсь, що жінки Вас читають і чують.
:shock: Ви думаєте? Ужас. Зараз як набіжать і отшльопають...
Жінка ж не хоче сидіть дома ,кормить чоловіка й няньчитись. Вони ж хотять хрєнячить на роботі як чорти а потім в армію масово :lol:
Це з лічного досвіду така думка про жінку?
мама не вчила Вас що всі жещини коварні? Обманом заманять в загс, задєлають дітьо ,виженуть вас з дому з зубной щоткой і в трусах і будуть жить бєзбєдно на елементи.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:01

Бандерлог
Стосовно коварства не знайшов, а натрапив на таку, як на мене, несподіванку:
*Взагалі відповідь на це питання є поки нерозв'язною загадкою для психологів, соціологів і криміналістів. Криміналістів - тому що більше половини розшукуваних Інтерполом кілерів - дами. Це з урахуванням того, що мова йде про зовсім нежіночої професії. Жінки найчастіше фігурують і як виконавиці жорстоких терактів - зразок вибухів у вагонах метро.*
https://wcu-network.org.ua/possessing-e ... h_cholovki

Так що міфів існує багато.
Почитайте. Цікаво.
З не власного когось досвіду, а від фахівцівів.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:04

  detroytred написав:
  stm написав:
  Hotab написав:Але я вцілому згодний з вами , поки мені СТМ не купить Мазераті, хай не підходить навіть. Не для неї мама квіточку ростила

Решили переплюнуть Детройта по деньгам капитально )

Злились втретє. Факт.

Будівельнику
Ти сплутав. Це ви бідолашні. Починаєте з загальної брехні, перекручуваннь, а потім в угарі скочуєтесь до прямої конкретної на особисту адресу. Коли ж вас ловлю і макаю, то мільйонери зливаєтесь до 20 грн. За перевірку ВАШОЇ брехні.
Така вам і ціна бідолашним брехунцям -- 20 грн.

Це все на оцих сторінках. І наявне. Очевидне. Факти. А не ваші нові і нові вигадки в бік Детройта.
На цьому все.
Бо забанять. З-за вас, двадцятигривенних...

Детройт - это мощно про двадцатигривневых. Не ожидала от вас такого креатива даже, но вы смогли...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:06

СТМ
Це не від мене, а від Будівельника. Ви знов мімо.
Саме 20 грн. замість на 5 куо. він, мільйонер, мені, пенсу, голову морочив.
Оцінив себе у 20 грн. Щоб перевірити хто бреше на особисту адресу.
Ще торгувався... Починав з 200 грн.
Оце і справді весело.

Ваша ціна?
І до речі, кому я на особисту адресу щось збрехав, продовжував після спростування? Ау?
А вас он черга... Брехунів.
Тому ви і жалюгідні.

(І якщо я помилився і було 200 грн. з початку 500 грн. То не суть. Вибачусь і виправлю. Будете двохсот гривневі...
Різниця невелика)))
200 грн. точно було. (20 грн. - відсотків ймовірності, що правильно пам'ятаю - десь 80%). Торг теж був.

А хтось про якісь Мазератті...)))
detroytred
 
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  #<1 ... 7607760876097610
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