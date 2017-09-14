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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76087609761076117612>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:53

  Hotab написав:detroytred

зараз після мого ігнору


Ви хоч кажіть що «ігнор». Інші он голосно кричать про ЧС. Правда не виконують, але то деталі. :mrgreen:

Ги-ги.
Я мав на увазі ігнору вашого звернення. Здогадатися не важко.
Якщо я жодного разу ніколи не користувався ЧС, то вас-то за таку дрібницю з-за чого?
У вас на порядки порядків більше зашквари були в мій бік. Ги-ги.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:56

  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано.

Цікаво. Я сподіваюсь, що жінки Вас читають і чують.
:shock: Ви думаєте? Ужас. Зараз як набіжать і отшльопають...
Жінка ж не хоче сидіть дома ,кормить чоловіка й няньчитись. Вони ж хотять хрєнячить на роботі як чорти а потім в армію масово :lol:
Це з лічного досвіду така думка про жінку?
мама не вчила Вас що всі жещини коварні? Обманом заманять в загс, задєлають дітьо ,виженуть вас з дому з зубной щоткой і в трусах і будуть жить бєзбєдно на елементи.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:01

Бандерлог
Стосовно коварства не знайшов, а натрапив на таку, як на мене, несподіванку:
*Взагалі відповідь на це питання є поки нерозв'язною загадкою для психологів, соціологів і криміналістів. Криміналістів - тому що більше половини розшукуваних Інтерполом кілерів - дами. Це з урахуванням того, що мова йде про зовсім нежіночої професії. Жінки найчастіше фігурують і як виконавиці жорстоких терактів - зразок вибухів у вагонах метро.*
https://wcu-network.org.ua/possessing-e ... h_cholovki

Так що міфів існує багато.
Почитайте. Цікаво.
З не власного когось досвіду, а від фахівцівів.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:04

  detroytred написав:
  stm написав:
  Hotab написав:Але я вцілому згодний з вами , поки мені СТМ не купить Мазераті, хай не підходить навіть. Не для неї мама квіточку ростила

Решили переплюнуть Детройта по деньгам капитально )

Злились втретє. Факт.

Будівельнику
Ти сплутав. Це ви бідолашні. Починаєте з загальної брехні, перекручуваннь, а потім в угарі скочуєтесь до прямої конкретної на особисту адресу. Коли ж вас ловлю і макаю, то мільйонери зливаєтесь до 20 грн. За перевірку ВАШОЇ брехні.
Така вам і ціна бідолашним брехунцям -- 20 грн.

Це все на оцих сторінках. І наявне. Очевидне. Факти. А не ваші нові і нові вигадки в бік Детройта.
На цьому все.
Бо забанять. З-за вас, двадцятигривенних...

Детройт - это мощно про двадцатигривневых. Не ожидала от вас такого креатива даже, но вы смогли...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:06

СТМ
Це не від мене, а від Будівельника. Ви знов мімо.
Саме 20 грн. замість на 5 куо. він, мільйонер, мені, пенсу, голову морочив.
Оцінив себе у 20 грн. Щоб перевірити хто бреше на особисту адресу.
Ще торгувався... Починав з 200 грн.
Оце і справді весело.

Ваша ціна?
І до речі, кому я на особисту адресу щось збрехав, продовжував після спростування? Ау?
А вас он черга... Брехунів.
Тому ви і жалюгідні.

(І якщо я помилився і було 200 грн. з початку 500 грн. То не суть. Вибачусь і виправлю. Будете двохсот гривневі...
Різниця невелика)))
200 грн. точно було. (20 грн. - відсотків ймовірності, що правильно пам'ятаю - десь 80%). Торг теж був.

А хтось про якісь Мазератті...)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:23

рф для удару по Трипільській ТЕС використала найновіші ракети Х-69 і це гірше за «Кинджал».

Дальність пуску ракет склала близько 400 км. Головна особливість – можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів.

⛓Її результативний удар говорить про можливості її проникнення повз виснажену українську ППО.


Її запуск з літаків тактичної авіації СУ-34 СУ-35 нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МіГ-31К.


Дальність застосування ракети у 400 км є достатнім для ураження значної кількості об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які можуть наближатися до кордону на дальність 50-70 км.


https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 15016.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:28

  unicdima написав:на перших сторінках bbc, cnn знову нічого про війну

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-68788110
Це було на головній декілька годин.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:30

  Xenon написав:
рф для удару по Трипільській ТЕС використала найновіші ракети Х-69 і це гірше за «Кинджал».

Дальність пуску ракет склала близько 400 км. Головна особливість – можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів.

Даже российские источники указывают дальность этой ракеты 290 км

Но когда тебя интересовали факты, главное, побольше накинуть
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:34

  pesikot написав:
  Xenon написав:
рф для удару по Трипільській ТЕС використала найновіші ракети Х-69 і це гірше за «Кинджал».

Дальність пуску ракет склала близько 400 км. Головна особливість – можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів.

Даже российские источники указывают дальность этой ракеты 290 км

Но когда тебя интересовали факты, главное, побольше накинуть


Читай ссылку, там для таких как ты написано

При цьому, за отриманою додатковою інформацією, дальність пуску ракет склала близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км, як чергової ітерації Х-59МК2.
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 11 кві, 2024 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Але якось тупо. Головатий не їздить на старій копійці.

коли немає суттєвих заперечень Толя використовує непритаманні дорослій людині слова.

У мене вже 40 років як зеленого кольору автівка , не гніє , як китайський автопром , досі їздить на 95ому. Цікаво якщо новий законопроект стане чинним скільки грошей запропонують за найкращу автівку в СРСР)
sens
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