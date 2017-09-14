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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:39
Вышел в шортах, футболке.
Доброго дня, ваше військове посвідчення. Откуда я должен вытянуть эту картонку А5? Из задницы?
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Бетон
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:41
Вы на работе. К вам пришли или сказали, что приходили. Вас нет типа.
Штраф. Сколько 8 тыщ?
Заплатил - соглашаешься с беспределом. Не Заплатил? Суд. Исполнитель. Арест счетов, можно авто.
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 11 кві, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:41
Xenon написав: pesikot написав:
Даже российские источники указывают дальность этой ракеты 290 км
Но когда тебя интересовали факты, главное, побольше накинуть
Читай ссылку, там для таких как ты написано
При цьому, за отриманою додатковою інформацією, дальність пуску ракет склала близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км, як чергової ітерації Х-59МК2.
Я твои ссылки уже вчера читал, мне не понравилось. Выдранные куски информации
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pesikot
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:41
Бетон написав:
Вышел в шортах, футболке.
Доброго дня, ваше військове посвідчення. Откуда я должен вытянуть эту картонку А5? Из задницы?
Це ви до кого запитання?
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Investor_K
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:42
Investor_K написав: Бетон написав:
Вышел в шортах, футболке.
Доброго дня, ваше військове посвідчення. Откуда я должен вытянуть эту картонку А5? Из задницы?
Це ви до кого запитання?
Не мешайте Бетону с собой разговаривать )
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pesikot
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:44
pesikot написав: Investor_K написав: Бетон написав:
Вышел в шортах, футболке.
Доброго дня, ваше військове посвідчення. Откуда я должен вытянуть эту картонку А5? Из задницы?
Це ви до кого запитання?
Не мешайте Бетону с собой разговаривать )
Пацаны, зачем вы путаетесь в моих мыслях. Вас там не было)
Я помню столько лет, по сей день, наверное, во всех органах от нотариуса до регистраторов, ржали над выпиской про регистрацию.
Дали тебе пластик и, так как считывателей есессно нет, дают тебе огромный лист А4 с пропиской.
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 11 кві, 2024 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:45
Шо за маразм?
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Investor_K
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:47
Бетон написав:
Пацаны, зачем вы путаетесь в моих мыслях. Вас там не было)
Сышь, пацан, свои мысли обсуждай сам с собой, а не вываливай их на форум
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pesikot
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:47
Ты реально будешь носить военное свидетельство? Просто интересно, где?
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Бетон
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:50
pesikot написав: Бетон написав:
Пацаны, зачем вы путаетесь в моих мыслях. Вас там не было)
Сышь, пацан, свои мысли обсуждай сам с собой, а не вываливай их на форум
Слышь, пальцы от телефона убрал. Пока это не твой форум
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Бетон
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