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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7609761076117612
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:52

  pesikot написав:Я твои ссылки уже вчера читал, мне не понравилось. Выдранные куски информации

Аа, чукча не читатель, чукча писатель
Ну ладно
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:55

  Бетон написав:Ты реально будешь носить военное свидетельство? Просто интересно, где?

Ну то таке))
Третій рік ношу паспорт, вбілет і т.д. будь де і в будь чому вдягнений.
Сумка через плече. Якщо дуже спекотно то на поясі на шортах.
Це найменше з невдобств))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:02

  Xenon написав:
  pesikot написав:Я твои ссылки уже вчера читал, мне не понравилось. Выдранные куски информации

Аа, чукча не читатель, чукча писатель
Ну ладно

Ну да, если я написал, что я читал твои ссылки, а ты мне пишешь, что я писатель

У тебя с пониманием написанного как ? всё плохо ? или вчера тебе не заплатили за твои посты ?

Может научишься таки читать, а не писать
Напоминаешь витальку, который своё враньё отстаивает до истерики

Кстати, как там со вчерашней твоей ссылкой на ВР ? ты предоставил или Рабинович напел ?
Может напишешь пару слов, что ошибся, поспешил, не дочитал
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:14

  pesikot написав:вчера читал, мне не понравилось.
знаем мы что тебе нравится - плёткой по спине. А тут серьёзные разговоры.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:22

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:вчера читал, мне не понравилось.
знаем мы что тебе нравится - плёткой по спине. А тут серьёзные разговоры.

Меня твои BDSM-фантазии не интересуют
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:27

Екснардеп Мосійчук та російські канали публікують відео сильного прильоту по Трипільскій ТЕС в Київській області
https://t.me/oko18_channel/8426

статья на титульной странице. то есть подаётся как топ-новость.
Російські атаки на Україну Стоук боїться, що армія наближається до перелому
Київ у найбільш крихкий момент за два роки війни, кажуть чиновники
Виникає ризик силового розвалу України, російського прориву

Страшенна нестача боєприпасів і живої сили на фронті протяжністю 1200 кілометрів (930 миль) і прогалини в протиповітряній обороні свідчать про те, що Україна перебуває в найбільш крихкому моменті за понад два роки війни, за словами західних чиновників, які знають ситуацію.


https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 11 кві, 2024 20:49, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:35

  detroytred написав:
  Бетон написав:Ты реально будешь носить военное свидетельство? Просто интересно, где?

Ну то таке))
Третій рік ношу паспорт, вбілет і т.д. будь де і в будь чому вдягнений.
Сумка через плече. Якщо дуже спекотно то на поясі на шортах.
Це найменше з невдобств))


В Одесі може навіть з документами поїхати до ТЦК, потім просто попросять вибачення, проте час ніхто не поверне. По інших містах ще не було таксі послуг від точки А до точки тцкА
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:46

  Бетон написав:Ты реально будешь носить военное свидетельство? Просто интересно, где?

Наверное в писе кота
Или у заднем проходе хаttaба
Там кстати не А5 а А4
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:53

  Бетон написав:Ты реально будешь носить военное свидетельство? Просто интересно, где?

Вам запропонують додаток «є-ухилянт». Ви взагалі не про те печетесь.
Будь-які проблеми у вас можуть виникнути якщо ви будете (спланували) петлять.
Якщо у вас все прозоро (ви поновили дані, хоч ніжками сходили, хоч в додатку це зробили) , то вам нічого не буде загрожувати.
Всі стони «а що, якщо я…», «а от може бути отак, а я..» - це все у тих, хто хоче знайти проблеми собі, ховаючись, зарані налаштувавшись на хвилю «спіймай мене, а я пограю з тобою». Гравців дійсно відтрахають як свиней 118 кілограмових.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відома українська травесті-діва Монро розповіла, як вона ходила в ТЦК і проходила військово-лікарську комісію.
«Це все було потрібно для документів. У 45 років мені необхідно було вклеїти в паспорт нове фото або отримати id-картку, і я задумала заразом змінити прізвище на Монро. Чому не зробила цього раніше — не знаю, думки такі були. Далі вирішила, що потрібно всі свої документи оформити юридично грамотно, щоб до мене не було ніяких запитань. Це почалося влітку минулого року і закінчилося на початку нинішнього. Мав місце дуже довгий процес, постійно ходила, доносила якісь папери. Спостерігалися і деякі бюрократичні моменти, але мені не складно було. І плюс вийшла нарешті зі своєї бульбашки в реальний світ, побачила, як це відбувається, як люди живуть, хто приходить, як ставляться працівники. Я спеціально сиділа в чергах, щоб усе для себе фіксувати. І, чесно зізнаюся, була вражена різницею між історіями, які ширяться інтернетом, та реальністю, яку побачила. Нікого не пакували при мені. Звісно, різні ситуації бувають, як і різні люди — в будь-якій сфері», — зізналася вона


Гигиги...
Шах і мат елоям-скигліям. :)
Bobua
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  #<1 ... 7609761076117612
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