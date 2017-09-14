статья на титульной странице. то есть подаётся как топ-новость.
Російські атаки на Україну Стоук боїться, що армія наближається до перелому Київ у найбільш крихкий момент за два роки війни, кажуть чиновники Виникає ризик силового розвалу України, російського прориву
Страшенна нестача боєприпасів і живої сили на фронті протяжністю 1200 кілометрів (930 миль) і прогалини в протиповітряній обороні свідчать про те, що Україна перебуває в найбільш крихкому моменті за понад два роки війни, за словами західних чиновників, які знають ситуацію.
Бетон написав:Ты реально будешь носить военное свидетельство? Просто интересно, где?
Вам запропонують додаток «є-ухилянт». Ви взагалі не про те печетесь. Будь-які проблеми у вас можуть виникнути якщо ви будете (спланували) петлять. Якщо у вас все прозоро (ви поновили дані, хоч ніжками сходили, хоч в додатку це зробили) , то вам нічого не буде загрожувати. Всі стони «а що, якщо я…», «а от може бути отак, а я..» - це все у тих, хто хоче знайти проблеми собі, ховаючись, зарані налаштувавшись на хвилю «спіймай мене, а я пограю з тобою». Гравців дійсно відтрахають як свиней 118 кілограмових.
Відома українська травесті-діва Монро розповіла, як вона ходила в ТЦК і проходила військово-лікарську комісію. «Це все було потрібно для документів. У 45 років мені необхідно було вклеїти в паспорт нове фото або отримати id-картку, і я задумала заразом змінити прізвище на Монро. Чому не зробила цього раніше — не знаю, думки такі були. Далі вирішила, що потрібно всі свої документи оформити юридично грамотно, щоб до мене не було ніяких запитань. Це почалося влітку минулого року і закінчилося на початку нинішнього. Мав місце дуже довгий процес, постійно ходила, доносила якісь папери. Спостерігалися і деякі бюрократичні моменти, але мені не складно було. І плюс вийшла нарешті зі своєї бульбашки в реальний світ, побачила, як це відбувається, як люди живуть, хто приходить, як ставляться працівники. Я спеціально сиділа в чергах, щоб усе для себе фіксувати. І, чесно зізнаюся, була вражена різницею між історіями, які ширяться інтернетом, та реальністю, яку побачила. Нікого не пакували при мені. Звісно, різні ситуації бувають, як і різні люди — в будь-якій сфері», — зізналася вона