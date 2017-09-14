RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 76097610761176127613>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:41

  Xenon написав:
  pesikot написав:Даже российские источники указывают дальность этой ракеты 290 км

Но когда тебя интересовали факты, главное, побольше накинуть


Читай ссылку, там для таких как ты написано

При цьому, за отриманою додатковою інформацією, дальність пуску ракет склала близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км, як чергової ітерації Х-59МК2.

Я твои ссылки уже вчера читал, мне не понравилось. Выдранные куски информации
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9466
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:52

  pesikot написав:Я твои ссылки уже вчера читал, мне не понравилось. Выдранные куски информации

Аа, чукча не читатель, чукча писатель
Ну ладно
Xenon
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:55

  Бетон написав:Ты реально будешь носить военное свидетельство? Просто интересно, где?

Ну то таке))
Третій рік ношу паспорт, вбілет і т.д. будь де і в будь чому вдягнений.
Сумка через плече. Якщо дуже спекотно то на поясі на шортах.
Це найменше з невдобств))
detroytred
 
Повідомлень: 28077
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:02

  Xenon написав:
  pesikot написав:Я твои ссылки уже вчера читал, мне не понравилось. Выдранные куски информации

Аа, чукча не читатель, чукча писатель
Ну ладно

Ну да, если я написал, что я читал твои ссылки, а ты мне пишешь, что я писатель

У тебя с пониманием написанного как ? всё плохо ? или вчера тебе не заплатили за твои посты ?

Может научишься таки читать, а не писать
Напоминаешь витальку, который своё враньё отстаивает до истерики

Кстати, как там со вчерашней твоей ссылкой на ВР ? ты предоставил или Рабинович напел ?
Может напишешь пару слов, что ошибся, поспешил, не дочитал
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9466
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:14

  pesikot написав:вчера читал, мне не понравилось.
знаем мы что тебе нравится - плёткой по спине. А тут серьёзные разговоры.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22898
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2391 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:22

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:вчера читал, мне не понравилось.
знаем мы что тебе нравится - плёткой по спине. А тут серьёзные разговоры.

Меня твои BDSM-фантазии не интересуют
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9466
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:27

Екснардеп Мосійчук та російські канали публікують відео сильного прильоту по Трипільскій ТЕС в Київській області
https://t.me/oko18_channel/8426

статья на титульной странице. то есть подаётся как топ-новость.
Російські атаки на Україну Стоук боїться, що армія наближається до перелому
Київ у найбільш крихкий момент за два роки війни, кажуть чиновники
Виникає ризик силового розвалу України, російського прориву

Страшенна нестача боєприпасів і живої сили на фронті протяжністю 1200 кілометрів (930 миль) і прогалини в протиповітряній обороні свідчать про те, що Україна перебуває в найбільш крихкому моменті за понад два роки війни, за словами західних чиновників, які знають ситуацію.


https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 11 кві, 2024 20:49, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22898
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2391 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:35

  detroytred написав:
  Бетон написав:Ты реально будешь носить военное свидетельство? Просто интересно, где?

Ну то таке))
Третій рік ношу паспорт, вбілет і т.д. будь де і в будь чому вдягнений.
Сумка через плече. Якщо дуже спекотно то на поясі на шортах.
Це найменше з невдобств))


В Одесі може навіть з документами поїхати до ТЦК, потім просто попросять вибачення, проте час ніхто не поверне. По інших містах ще не було таксі послуг від точки А до точки тцкА
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16430
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:53

  Бетон написав:Ты реально будешь носить военное свидетельство? Просто интересно, где?

Вам запропонують додаток «є-ухилянт». Ви взагалі не про те печетесь.
Будь-які проблеми у вас можуть виникнути якщо ви будете (спланували) петлять.
Якщо у вас все прозоро (ви поновили дані, хоч ніжками сходили, хоч в додатку це зробили) , то вам нічого не буде загрожувати.
Всі стони «а що, якщо я…», «а от може бути отак, а я..» - це все у тих, хто хоче знайти проблеми собі, ховаючись, зарані налаштувавшись на хвилю «спіймай мене, а я пограю з тобою». Гравців дійсно відтрахають як свиней 118 кілограмових.

vitaliiangel

статья на титульной странице. то есть подаётся как топ-новость.

Ти ж недавно казав, що це я паніку розвожу розповідями про бурята в ірпенятнику.
А виявляється таки все навіть може бути, якщо слухати вітальєнів-ухилянтів.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 кві, 2024 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11758
З нами з: 15.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відома українська травесті-діва Монро розповіла, як вона ходила в ТЦК і проходила військово-лікарську комісію.
«Це все було потрібно для документів. У 45 років мені необхідно було вклеїти в паспорт нове фото або отримати id-картку, і я задумала заразом змінити прізвище на Монро. Чому не зробила цього раніше — не знаю, думки такі були. Далі вирішила, що потрібно всі свої документи оформити юридично грамотно, щоб до мене не було ніяких запитань. Це почалося влітку минулого року і закінчилося на початку нинішнього. Мав місце дуже довгий процес, постійно ходила, доносила якісь папери. Спостерігалися і деякі бюрократичні моменти, але мені не складно було. І плюс вийшла нарешті зі своєї бульбашки в реальний світ, побачила, як це відбувається, як люди живуть, хто приходить, як ставляться працівники. Я спеціально сиділа в чергах, щоб усе для себе фіксувати. І, чесно зізнаюся, була вражена різницею між історіями, які ширяться інтернетом, та реальністю, яку побачила. Нікого не пакували при мені. Звісно, різні ситуації бувають, як і різні люди — в будь-якій сфері», — зізналася вона


Гигиги...
Шах і мат елоям-скигліям. :)
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 76097610761176127613>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 21593
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 604495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron