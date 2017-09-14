RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7610761176127613>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:58

  Hotab написав:Ти ж недавно казав, що це я паніку розвожу розповідями про бурята в ірпенятнику.
ты сравниваешь себя с блумбергом? твоё мнение ноль для меня, после твоей лжи о том, что мой прогноз (помощь до конца года) был не про сша. Ты готов любую куету выдумать, чтобы показать себя 1м сортом или обесценить мнение других форумчан. Типа буряты возьмут Ирпень, а ты в своей киевской квартире будешь шампусик пить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 11 кві, 2024 21:05, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22898
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2391 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:03

  Bobua написав:
Відома українська травесті-діва Монро розповіла, як вона ходила в ТЦК і проходила військово-лікарську комісію.
«Це все було потрібно для документів. У 45 років мені необхідно було вклеїти в паспорт нове фото або отримати id-картку, і я задумала заразом змінити прізвище на Монро. Чому не зробила цього раніше — не знаю, думки такі були. Далі вирішила, що потрібно всі свої документи оформити юридично грамотно, щоб до мене не було ніяких запитань. Це почалося влітку минулого року і закінчилося на початку нинішнього. Мав місце дуже довгий процес, постійно ходила, доносила якісь папери. Спостерігалися і деякі бюрократичні моменти, але мені не складно було. І плюс вийшла нарешті зі своєї бульбашки в реальний світ, побачила, як це відбувається, як люди живуть, хто приходить, як ставляться працівники. Я спеціально сиділа в чергах, щоб усе для себе фіксувати. І, чесно зізнаюся, була вражена різницею між історіями, які ширяться інтернетом, та реальністю, яку побачила. Нікого не пакували при мені. Звісно, різні ситуації бувають, як і різні люди — в будь-якій сфері», — зізналася вона


Гигиги...
Шах і мат елоям-скигліям. :)

Нюанс. Експеримент неточний))
Для того щоб отримати, побачити таку різницю мабуть потрібно бути отією дівою.

Або Бутусовим))
Той каже, що йому відмовляють, бо не хочуть мати проблем. Від такого нього.

Бобуа, у Вас, на мій погляд, якась хибна тактика. Ви намагаєтеся докоряти елоям (нехай елоям, якщо у Вас таке визначення), що вони елої.
Вони стали елоями (причини неважливі), їх влаштовує бути такими, а Ви їм докоряєте.
І чого очікуєте?
detroytred
 
Повідомлень: 28077
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:04

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Ти ж недавно казав, що це я паніку розвожу розповідями про бурята в ірпенятнику.
ты сравниваешь себя с блумбергом? твоё мнение ноль для меня, после твоей лжи о том, что мой прогноз (помощь до конца года) был не про сша. Ты готов любую куету выдумать, чтобы показать себя 1м сортом и обесценить мнение других форумчан.

А что, война закончилась до выборов Путина или сразу после них ?

Ну мы видим, как всё "закончилось"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9466
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:05

vitaliiangel

после твоей лжи о том, что мой прогноз (помощь до конца года) был не про сша.


Давай пруфец, разберемся во лжи.
Дело не в том, что мои слова для тебя, а в поносном качестве «прогнозов» здесь от тебя.
Ни один! Как можно так ляпать помелом, чтобы просто ни один!


Типа буряты возьмут Ирпень, а ты в своей киевской квартире будешь шампусик пить.


То есть ты уже не исключаешь «возьмут Ирпень»? :lol:
Ты смотри как с опозданием, но приходит что-то ..
По легенде (твоей) у меня нет в Киеве квартиры. Как и зарплаты. У тебя или прогрессирует болезнь, или при передаче смены учетки не передают информацию за прошедшую смену

vitaliiangel

знаем мы


Сколько вас там? Квартира в ирпенятнике 1к? Сколько кабинок стеклянных?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 кві, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11758
З нами з: 15.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:12

  sens написав:коли немає суттєвих заперечень Толя використовує непритаманні дорослій людині слова.
слова обычные, только смысла за ними мизер. Какая паника на ветке, где общается 15-20 человек?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22898
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2391 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:18

  vitaliiangel написав:
  sens написав:коли немає суттєвих заперечень Толя використовує непритаманні дорослій людині слова.
слова обычные, только смысла за ними мизер. Какая паника на ветке, где общается 15-20 человек?

Мавпа в таких випадках показує 👅
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16430
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:20

  Hotab написав:
  Бетон написав:Ты реально будешь носить военное свидетельство? Просто интересно, где?

Вам запропонують додаток «є-ухилянт». Ви взагалі не про те печетесь.
Будь-які проблеми у вас можуть виникнути якщо ви будете (спланували) петлять.
Якщо у вас все прозоро (ви поновили дані, хоч ніжками сходили, хоч в додатку це зробили) , то вам нічого не буде загрожувати.
Всі стони «а що, якщо я…», «а от може бути отак, а я..» - це все у тих, хто хоче знайти проблеми собі, ховаючись, зарані налаштувавшись на хвилю «спіймай мене, а я пограю з тобою». Гравців дійсно відтрахають як свиней 118 кілограмових.

vitaliiangel

статья на титульной странице. то есть подаётся как топ-новость.

Ти ж недавно казав, що це я паніку розвожу розповідями про бурята в ірпенятнику.
А виявляється таки все навіть може бути, якщо слухати вітальєнів-ухилянтів.

Є-пробація та живий трохи краще виглядає?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16430
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:27

sens

пробація та живий трохи краще виглядає?


Ви знов перейшли в режим «рандомні відповіді». Мабуть ближче до ночі ви втрачаєте занадто багато сил, і стаєте неспроможні контролювати нитку розмови.
Hotab
 
Повідомлень: 11758
З нами з: 15.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:27

  Xenon написав:З урахуванням що відбувається в Стрию


А можно краткий ликбез по Стрыю? Не ну я прочитал что ударили по подземному хранилищу уже несколько раз - вот какой вопрос возникает - Раша бьет по своему же газу что течет в Европу что ли?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:29

Мобілізація 18-річних — це питання часу, — військові в інтерв'ю Le Figaro

Зазначається, що зараз середній вік військовослужбовця в Україні — 42 роки.

До речі, очільник фонду «Повернись живим» Чмут також заявив, що мобілізаційний вік в Україні мають знизити — хоча б до 20 років. Але на даний момент кількість чоловіків віком 20-30 років є найменшою в історії України. Зараз в Україні 40-річних чоловіків у 2 рази більше, ніж 20-річних.

(https://www.lefigaro.fr/international/e ... n-20240411
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22898
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2391 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7610761176127613>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 21593
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 604495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.