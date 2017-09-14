Hotab написав:Ти ж недавно казав, що це я паніку розвожу розповідями про бурята в ірпенятнику.
ты сравниваешь себя с блумбергом? твоё мнение ноль для меня, после твоей лжи о том, что мой прогноз (помощь до конца года) был не про сша. Ты готов любую куету выдумать, чтобы показать себя 1м сортом или обесценить мнение других форумчан. Типа буряты возьмут Ирпень, а ты в своей киевской квартире будешь шампусик пить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 11 кві, 2024 21:05, всього редагувалось 2 разів.
Відома українська травесті-діва Монро розповіла, як вона ходила в ТЦК і проходила військово-лікарську комісію. «Це все було потрібно для документів. У 45 років мені необхідно було вклеїти в паспорт нове фото або отримати id-картку, і я задумала заразом змінити прізвище на Монро. Чому не зробила цього раніше — не знаю, думки такі були. Далі вирішила, що потрібно всі свої документи оформити юридично грамотно, щоб до мене не було ніяких запитань. Це почалося влітку минулого року і закінчилося на початку нинішнього. Мав місце дуже довгий процес, постійно ходила, доносила якісь папери. Спостерігалися і деякі бюрократичні моменти, але мені не складно було. І плюс вийшла нарешті зі своєї бульбашки в реальний світ, побачила, як це відбувається, як люди живуть, хто приходить, як ставляться працівники. Я спеціально сиділа в чергах, щоб усе для себе фіксувати. І, чесно зізнаюся, була вражена різницею між історіями, які ширяться інтернетом, та реальністю, яку побачила. Нікого не пакували при мені. Звісно, різні ситуації бувають, як і різні люди — в будь-якій сфері», — зізналася вона
Гигиги... Шах і мат елоям-скигліям.
Нюанс. Експеримент неточний)) Для того щоб отримати, побачити таку різницю мабуть потрібно бути отією дівою.
Або Бутусовим)) Той каже, що йому відмовляють, бо не хочуть мати проблем. Від такого нього.
Бобуа, у Вас, на мій погляд, якась хибна тактика. Ви намагаєтеся докоряти елоям (нехай елоям, якщо у Вас таке визначення), що вони елої. Вони стали елоями (причини неважливі), їх влаштовує бути такими, а Ви їм докоряєте. І чого очікуєте?
Hotab написав:Ти ж недавно казав, що це я паніку розвожу розповідями про бурята в ірпенятнику.
ты сравниваешь себя с блумбергом? твоё мнение ноль для меня, после твоей лжи о том, что мой прогноз (помощь до конца года) был не про сша. Ты готов любую куету выдумать, чтобы показать себя 1м сортом и обесценить мнение других форумчан.
А что, война закончилась до выборов Путина или сразу после них ?
после твоей лжи о том, что мой прогноз (помощь до конца года) был не про сша.
Давай пруфец, разберемся во лжи. Дело не в том, что мои слова для тебя, а в поносном качестве «прогнозов» здесь от тебя. Ни один! Как можно так ляпать помелом, чтобы просто ни один!
Типа буряты возьмут Ирпень, а ты в своей киевской квартире будешь шампусик пить.
То есть ты уже не исключаешь «возьмут Ирпень»? Ты смотри как с опозданием, но приходит что-то .. По легенде (твоей) у меня нет в Киеве квартиры. Как и зарплаты. У тебя или прогрессирует болезнь, или при передаче смены учетки не передают информацию за прошедшую смену
vitaliiangel
знаем мы
Сколько вас там? Квартира в ирпенятнике 1к? Сколько кабинок стеклянных?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 кві, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Ты реально будешь носить военное свидетельство? Просто интересно, где?
Вам запропонують додаток «є-ухилянт». Ви взагалі не про те печетесь. Будь-які проблеми у вас можуть виникнути якщо ви будете (спланували) петлять. Якщо у вас все прозоро (ви поновили дані, хоч ніжками сходили, хоч в додатку це зробили) , то вам нічого не буде загрожувати. Всі стони «а що, якщо я…», «а от може бути отак, а я..» - це все у тих, хто хоче знайти проблеми собі, ховаючись, зарані налаштувавшись на хвилю «спіймай мене, а я пограю з тобою». Гравців дійсно відтрахають як свиней 118 кілограмових.
vitaliiangel
статья на титульной странице. то есть подаётся как топ-новость.
Ти ж недавно казав, що це я паніку розвожу розповідями про бурята в ірпенятнику. А виявляється таки все навіть може бути, якщо слухати вітальєнів-ухилянтів.
Мобілізація 18-річних — це питання часу, — військові в інтерв'ю Le Figaro
Зазначається, що зараз середній вік військовослужбовця в Україні — 42 роки.
До речі, очільник фонду «Повернись живим» Чмут також заявив, що мобілізаційний вік в Україні мають знизити — хоча б до 20 років. Але на даний момент кількість чоловіків віком 20-30 років є найменшою в історії України. Зараз в Україні 40-річних чоловіків у 2 рази більше, ніж 20-річних.