Додано: Чет 11 кві, 2024 22:01

Letusrock написав: Вам зараз напихають за чесність та нестандартний погляд. Краще б ви написали що вам просто ніколи завітати до ТЦК або щось з класики, типу "нехай сини депутатів йдуть воювати" )) Вам зараз напихають за чесність та нестандартний погляд. Краще б ви написали що вам просто ніколи завітати до ТЦК або щось з класики, типу "нехай сини депутатів йдуть воювати" ))

Banderlog написав: Жінка ж не хоче сидіть дома ,кормить чоловіка й няньчитись. Вони ж хотять хрєнячить на роботі як чорти а потім в армію масово

Жінка ж не хоче сидіть дома ,кормить чоловіка й няньчитись. Вони ж хотять хрєнячить на роботі як чорти а потім в армію масово

katso написав: потом перевернется и они с этого еще офигеют. потом перевернется и они с этого еще офигеют.

Якщо ти не чесний у своїх словах, то навіщо розмовляти? Я не звик брехати. Я розумів яку реакцію викличу і довго вагався - чи варто взагалі писати. Я давно на форумі, читаю і цю гілку, рідко пишу, але не витримав. Неможна до чоловіків так ставитись.Пане, прочитайте, будь ласка, що саме я пишу. Річ у тім, що жінка має вибір - "хренячить" на роботі або з дитиною сидіти чи чоловіка годувати. Жоден закон України не примушує її робити будь що з переліченого. Ніхто ніяк не ображає жінок, які не хочуть заміж, не хочуть дітей і не хочуть когось годувати. Вони - вільні. Ніхто бездітну жінку не називаю "ухилянткою". Штрафи їй не виписує. Не забороняє виїжджати. Вони не зобов'язані бути "справжніми" жінками, а чоловіки в Україні зобов'язані відповідати гендерним стереотипам. Ці гендерні стереотипи прописані в законі для чоловіків.Ні, цього не буде. Цивілізовані країни нормалізували, що від жінок неможливо вимагати "бути жінками" (і це - правильно!!!!), але якось не помітили, що від чоловіків до сих пір вимагають бути "чоловіками" (і це - неправильно!!!). Я не знаю як це змінити.