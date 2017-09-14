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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 кві, 2024 21:36
АндрейМ написав:
Жінки користуються правами безкоштовно. У них немає зобов'язання бути "справжніми" жінками. Вони можуть не народжувати, не куховарити, вони можуть бути ким завгодно. Вони собі це право навіть не виборювали, а ідіоти чоловіки навіть не спромоглися поміняти суспільний договір і зробити себе людьми в Україні, а не гендерним стереотипом.
Я бы сейчас на месте женщин орал бы самый первый "свободу мужчинам". Но это на месте умных. Которые понимают что выбивая на одной блестящей стороне медали фразу "мужчина-защитник" на другой автоматически выбивается "а женщинам- Kindern-Kirchen-Kuchen", просто эту сторону пока не видно потому что монета пока лежит первой стороной вверх, потом перевернется и они с этого еще офигеют.
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katso
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Додано: Чет 11 кві, 2024 21:48
katso написав: Xenon написав:
З урахуванням що відбувається в Стрию
А можно краткий ликбез по Стрыю? Не ну я прочитал что ударили по подземному хранилищу уже несколько раз - вот какой вопрос возникает - Раша бьет по своему же газу что течет в Европу что ли?
Головне питання, чому після "Стрия" газ досі тече в Європу?
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Додано: Чет 11 кві, 2024 21:51
katso написав:
А можно краткий ликбез по Стрыю?
можна, як сказав один чоловік - наразі росія наверстує те, що не встигли зробити зимою. якийсь театр абсурда.
ще раз підтвердження, що путін здох, і там якась программа йде .
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Додано: Чет 11 кві, 2024 21:55
Hotab написав:sens
пробація та живий трохи краще виглядає?
Ви знов перейшли в режим «рандомні відповіді». Мабуть ближче до ночі ви втрачаєте занадто багато сил, і стаєте неспроможні контролювати нитку розмови.
Так і зранку вже незрозуміло, про що воно пише ...
Є у нас тут Кудрявий, який пише так само.
Його дописи не мають жодного відношення до теми основного допису
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pesikot
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Додано: Чет 11 кві, 2024 21:55
katso написав: АндрейМ написав:
Жінки користуються правами безкоштовно. У них немає зобов'язання бути "справжніми" жінками. Вони можуть не народжувати, не куховарити, вони можуть бути ким завгодно.
Я бы сейчас на месте женщин орал бы самый первый "свободу мужчинам". Но это на месте умных. Которые понимают что выбивая на одной блестящей стороне медали фразу "мужчина-защитник" на другой автоматически выбивается "а женщинам- Kindern-Kirchen-Kuchen", ..и они с этого еще офигеют.
"За оцінками Центру економічної стратегії, станом на кінець червня 2023 року за кордоном через війну перебувало 5,6–6,7 млн українців. Відповідно до даних Організації економічного співробітництва та розвитку більшість прибулих біженців становили жінки та діти. Частка жінок серед дорослих біженців становить близько 70%
у більшості приймаючих країн."
Ось така фігня, малята...
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Додано: Чет 11 кві, 2024 22:01
Letusrock написав:
Вам зараз напихають за чесність та нестандартний погляд. Краще б ви написали що вам просто ніколи завітати до ТЦК або щось з класики, типу "нехай сини депутатів йдуть воювати" ))
Якщо ти не чесний у своїх словах, то навіщо розмовляти? Я не звик брехати. Я розумів яку реакцію викличу і довго вагався - чи варто взагалі писати. Я давно на форумі, читаю і цю гілку, рідко пишу, але не витримав. Неможна до чоловіків так ставитись.
Banderlog написав:
Жінка ж не хоче сидіть дома ,кормить чоловіка й няньчитись. Вони ж хотять хрєнячить на роботі як чорти а потім в армію масово
Пане, прочитайте, будь ласка, що саме я пишу. Річ у тім, що жінка має вибір - "хренячить" на роботі або з дитиною сидіти чи чоловіка годувати. Жоден закон України не примушує її робити будь що з переліченого. Ніхто ніяк не ображає жінок, які не хочуть заміж, не хочуть дітей і не хочуть когось годувати. Вони - вільні. Ніхто бездітну жінку не називаю "ухилянткою". Штрафи їй не виписує. Не забороняє виїжджати. Вони не зобов'язані бути "справжніми" жінками, а чоловіки в Україні зобов'язані відповідати гендерним стереотипам. Ці гендерні стереотипи прописані в законі для чоловіків.
katso написав:
потом перевернется и они с этого еще офигеют.
Ні, цього не буде. Цивілізовані країни нормалізували, що від жінок неможливо вимагати "бути жінками" (і це - правильно!!!!), але якось не помітили, що від чоловіків до сих пір вимагають бути "чоловіками" (і це - неправильно!!!). Я не знаю як це змінити.
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АндрейМ
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Додано: Чет 11 кві, 2024 22:05
katso написав:
При Сталине, методы которого по закрытию границ и отловле мужчин успешно переняли, могли - а сейчас нет?
при сталине здорових сельських било больше, чем стиляжних городских.
того и могли и тянули. Кто не тянул - рубили тайгу ( "долгая дорога в дюнах")
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Додано: Чет 11 кві, 2024 22:10
pesikot написав: Hotab написав:sens
пробація та живий трохи краще виглядає?
Ви знов перейшли в режим «рандомні відповіді». Мабуть ближче до ночі ви втрачаєте занадто багато сил, і стаєте неспроможні контролювати нитку розмови.
Так і зранку вже незрозуміло, про що воно пише ...
Є у нас тут Кудрявий, який пише так само.
Його дописи не мають жодного відношення до теми основного допису
Пару випустили? Молодець. Жодного слова про тему також, писяти і спати,а не навпаки
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Додано: Чет 11 кві, 2024 22:12
Goodman написав: katso написав:
А можно краткий ликбез по Стрыю?
можна, як сказав один чоловік - наразі росія наверстує те, що не встигли зробити зимою. якийсь театр абсурда.
ще раз підтвердження, що путін здох, і там якась программа йде .
небензя в ООН також поширює іпсо про капітуляцію України
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