АндрейМ написав:Річ у тім, що жінка має вибір - "хренячить" на роботі або з дитиною сидіти чи чоловіка годувати. Жоден закон України не примушує її робити будь що з переліченого.
У чоловіків немає вибору - одружуватись чи ні? Який Закон України примушує їх одружуватись, хренячити на роботі чи годувати сім'ю/дружину?
АндрейМ написав: Ніхто ніяк не ображає жінок, які не хочуть заміж, не хочуть дітей і не хочуть когось годувати.
"Стара діва" - це відома обрАза. А як ображають чоловіка, який не хоче одружуватись і не хоче дітей?
АндрейМ написав:Ніхто бездітну жінку не називаю "ухилянткою". Штрафи їй не виписує. Не забороняє виїжджати.
Бездітну жінку часто називають "ялова". Чому ви це замовчуєте? А ухилянтами чоловіків називають не за відсутність дітей, а за відсутність фабєрже. Я навіть не питаю чи одружений ви. Звісно, самотній і залишитесь таким на все життя. Розумієте чому?
ПС. Вище Катсо запостив цікаве фото. Флайману варто придивитись - це саме той контингент жінок, які погодяться на його умови співіснування на мінімалках. Причому всі вони десь 40+ за віком, не старше 50.
Представниця американського міноборони Селеста Волландер, яка засуджує Україну за удари по російських НПЗ, з 2017 по 2022 рік очолювала «Американо-російський фонд».
Некомерційна організація, в якій працювала Волландер, «The U.S.-Russia Foundation», мала до 2015 року штаб-квартиру в Москві.
Її головною метою було сприяння інвестиціям в Росію. Фонд спеціалізувався на «середніх венчурних інвестиціях і інвестиціях капіталу до компаній середнього ринку», з акцентом на «медіа, роздрібну торгівлю, споживчі товари, фінансові послуги, інформаційні технології та телекомунікаційний сектор».
katso написав:Да конечно. При Сталине, методы которого по закрытию границ и отловле мужчин успешно переняли, могли - а сейчас нет? Маникюр правда потрескается, это да, ну так речь о выживании страны, не так ли?
fler написав:ПС. Вище Катсо запостив цікаве фото. Флайману варто придивитись - це саме той контингент жінок, які погодяться на його умови співіснування на мінімалках. Причому всі вони десь 40+ за віком, не старше 50.
Трішки нагадаю:
fler написав:
flyman написав:є просте правило, чи не з любого рівня доходу можна зекономити 10% та інвестувати... Париж і окуляри за 350 євро почекають
До пенсії почекають чи до яких часів?))) Нах мені на пенсії окуляри за 350 євро? Кого я в них "зачаровувати" буду? Дідуганів-старперів?)) На пенсії у мене плани внучат виховувати та згадувати, як мені було чудово відпочивати на морі та подорожувати, маючи пристойний вигляд "дорогої жінки". Не уявляю, що відчуває людина, якій нема шо згадати, окрім того, як вона на собі економила (харчувалася лайном, виглядала бомжом, ніде не подорожувала тощо) та важко працювала. Так, заощадження потрібно мати, але заощаджувати слід без фанатизму.
З цим потрібно боротися. Жінка не зобов'язана виходити заміж.
fler написав:Бездітну жінку часто називають "ялова".
А закон як їх називає? Печерні люди нехай називають як хочуть. Я з народження серед печерних живу. Я не звертаю уваги на "скрєпних". Нехай вони самі з собою в ролі граються. Закон цих жінок якось карає? Чи він лише карає чоловіків, які не відповідають гендерним стереотипам?
Європарламент відмовився погоджувати фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові системи Patriot. Зняти з порядку денного затвердження бюджету Європейської ради запропонував євродепутат, прем’єр-міністр Бельгії (1999-2008) Гі Вер-Хофстадт. Це рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 парламентаріїв.
“Ви всі бачите, що за останні 20 днів кількість російських атак на найбільші міста України стрімко зросла — під ударом госпіталі, електростанції, житлові будинки. Мені здається скандальним, що Європейська рада, кажучи, що відчиняє двері для України, водночас навіть не спроможна в такій нагальній ситуації розв’язати питання і відправити певну кількість протиракетних систем в Україну. Загалом є 100 таких систем. Вони просять 7, щоб захистити свої міста”, — заявив Гі Вер-Хофстадт. https://uatv.ua/uk/yevroparlament-vidmo ... ni-detali/
З цим потрібно боротися. Жінка не зобов'язана виходити заміж.
fler написав:Бездітну жінку часто називають "ялова".
А закон як їх називає? Печерні люди нехай називають як хочуть. Я з народження серед печерних живу. Я не звертаю уваги на "скрєпних". Нехай вони самі з собою в ролі граються. Закон цих жінок якось карає? Чи він лише карає чоловіків, які не відповідають гендерним стереотипам?
fler написав:Я навіть не питаю чи одружений ви.
Одружений вже 25 років.
Ялова — місто і район в північно-західній Туреччині ЯЛОВИЙ, а, е. 1. Який не дає приплоду (про самиць сільськогосподарських тварин)
женщин сравнить с животными. мужики - ресурс. женщины - скот, который почему-то должен рожать. вообще-то быть матерью - осознанный выбор, а не оплодотворение коров.
это не в законе, наверное, читать нужно, а в каком-нибудь ДСТУ по разведению скота. там и про гендерное равенство может есть
З цим потрібно боротися. Жінка не зобов'язана виходити заміж.
fler написав:Бездітну жінку часто називають "ялова".
А закон як їх називає? Печерні люди нехай називають як хочуть. Я з народження серед печерних живу. Я не звертаю уваги на "скрєпних". Нехай вони самі з собою в ролі граються. Закон цих жінок якось карає? Чи він лише карає чоловіків, які не відповідають гендерним стереотипам?
fler написав:Я навіть не питаю чи одружений ви.
Одружений вже 25 років.
женщин сравнить с животными. мужики - ресурс. женщины - скот, который почему-то должен рожать. вообще-то быть матерью - осознанный выбор, а не оплодотворение коров.
это не в законе, наверное, читать нужно, а в каком-нибудь ДСТУ по разведению скота. там и про гендерное равенство может есть