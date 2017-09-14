Додано: Чет 11 кві, 2024 23:19

Banderlog написав: Bobua написав:



Не буде...



А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?



Не буде...А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?

а зара для чого буде стояти на смерть?

Для виплати родині 15 млн? Так не всі в таких теплих стосунках з рідними.

Інститут сімї мяко кажучи порушений.

Де ви бачите точку опори для не ілоя?

Яка винагорода ?

Царство небесне? Церкву теж розшатали.

Шо там іще? свєтлоє будещєє? Нема.

За честь і славу? Воно трималось на репутації РОДУ

я вмру, но правнуки за то будуть селом з кріпаками володіти. Де ви бачили патріархів зара? Мужики з дітьми контакту не мають не то шо з родом.

Чим мотивувати будем потертого соракарічного дядька шоб насмерть? https://youtu.be/W_pJ3O7s5gQ?si=ZEXZcbCDJVB0RJ8u а зара для чого буде стояти на смерть?Для виплати родині 15 млн? Так не всі в таких теплих стосунках з рідними.Інститут сімї мяко кажучи порушений.Де ви бачите точку опори для не ілоя?Яка винагорода ?Царство небесне? Церкву теж розшатали.Шо там іще? свєтлоє будещєє? Нема.За честь і славу? Воно трималось на репутації РОДУя вмру, но правнуки за то будуть селом з кріпаками володіти. Де ви бачили патріархів зара? Мужики з дітьми контакту не мають не то шо з родом.Чим мотивувати будем потертого соракарічного дядька шоб насмерть?

vitaliiangel написав: Bobua написав: любителі “нагинання політиків” масово ломляться у військо по посвідчення УБД. любителі “нагинання політиків” масово ломляться у військо по посвідчення УБД. и там борцов с системой хоронят под авдеевкой. Удобно.



Вы как будто не понимаете. Есть люди внутри системы (политики, тыловые военные, силовики, циркачи, марафонцы, военные пенсы) и вне её. Система предлагает для самосохранения, чтобы воевали только те кто вне её. Вы предлагаете сделать убд пропуском в систему. А воевать тогда кому? все убдшники прикроются корочкой в вашей 2й палате (1я кстати никуда не девается).



По сути вы предлагаете расширить перечень 1го сорта за счёт убдшников. Какую проблему это решает, хотаб к военной пенсии получит кресло местного депутата? кормить 2ю палату трамп будет?



все кто на фронте и в тылу не под бронью - вне системы. Этими фигурами и будут решать все вопросы. Вся суть новых законопроектов одним дать бронь, другим окоп, третьим возможность откупиться. и там борцов с системой хоронят под авдеевкой. Удобно.Вы как будто не понимаете. Есть люди внутри системы (политики, тыловые военные, силовики, циркачи, марафонцы, военные пенсы) и вне её. Система предлагает для самосохранения, чтобы воевали только те кто вне её. Вы предлагаете сделать убд пропуском в систему. А воевать тогда кому? все убдшники прикроются корочкой в вашей 2й палате (1я кстати никуда не девается).По сути вы предлагаете расширить перечень 1го сорта за счёт убдшников. Какую проблему это решает, хотаб к военной пенсии получит кресло местного депутата? кормить 2ю палату трамп будет?все кто на фронте и в тылу не под бронью - вне системы. Этими фигурами и будут решать все вопросы. Вся суть новых законопроектов одним дать бронь, другим окоп, третьим возможность откупиться.

Можливо хоч би за свою нерухомість, рухомість, гроші, вклади...?І зарплати?Таки ж не всі готові все-все покинути і гайнути в римунії.Особливо якщо врахувати, що і досі є модною надмірна працьовитість, і на все оте наховрашене працювали як прокляті. А кордон міг у будь-яку мить стати непрохідним (під бомбами, чи навіть з боку ЄС...)Мабуть лічені % здатні миттю все закинути в ліквідність і таки встигнути звалити (хоча цікаво, що овдп можна продавати достроково (трошки % втративши).Норм.рефлекс, навіть для частково елоїзованих -- це ж таки “повбивати їх всіх”.У перші місяці й 123тис не тре було.От лише на рефлексі так не могло тривати більше 1-2міс.І, на жаль, у нас не було розумн.влади, яка б змогла перетворити це на працюючу естафету...А зараз ми бачимо як швидко фронт сунув на зах. від бахм.-овдіїки.І сюр, як у Краматорську новий асф.кладуть...Ой, все не те.Перестаньте марити уявними овдіївками. На гарантовану смерть люди не підуть, бо навіть щодо 15млн є чутки, що знайдуть спосіб не дати.От як приклад -- далекий відступ на зах. після виходу з реал. Овдіїки.Дрібні місцеві ради працюють безплатно. А народ підозрює, що за “відкати”.Чим погана друга палата в таких умовах?Убд не відпустять отак одразу, аби сіли в 2гу палату. Бо і сидіти ніде буде.І якщо убд є 800тис -- то це ж, мабуть, треба ел.голосування. В дія чи на порталу ПФУ з ел.підписом.