А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?
а зара для чого буде стояти на смерть? Для виплати родині 15 млн? Так не всі в таких теплих стосунках з рідними. Інститут сімї мяко кажучи порушений. Де ви бачите точку опори для не ілоя? Яка винагорода ? Царство небесне? Церкву теж розшатали. Шо там іще? свєтлоє будещєє? Нема. За честь і славу? Воно трималось на репутації РОДУ я вмру, но правнуки за то будуть селом з кріпаками володіти. Де ви бачили патріархів зара? Мужики з дітьми контакту не мають не то шо з родом. Чим мотивувати будем потертого соракарічного дядька шоб насмерть? https://youtu.be/W_pJ3O7s5gQ?si=ZEXZcbCDJVB0RJ8u
Можливо хоч би за свою нерухомість, рухомість, гроші, вклади...? І зарплати?
Таки ж не всі готові все-все покинути і гайнути в римунії. Особливо якщо врахувати, що і досі є модною надмірна працьовитість, і на все оте наховрашене працювали як прокляті. А кордон міг у будь-яку мить стати непрохідним (під бомбами, чи навіть з боку ЄС...) Мабуть лічені % здатні миттю все закинути в ліквідність і таки встигнути звалити (хоча цікаво, що овдп можна продавати достроково (трошки % втративши).
Норм.рефлекс, навіть для частково елоїзованих -- це ж таки “повбивати їх всіх”. У перші місяці й 123тис не тре було. От лише на рефлексі так не могло тривати більше 1-2міс. І, на жаль, у нас не було розумн.влади, яка б змогла перетворити це на працюючу естафету...
А зараз ми бачимо як швидко фронт сунув на зах. від бахм.-овдіїки. І сюр, як у Краматорську новий асф.кладуть...
vitaliiangel написав:
Bobua написав:любителі “нагинання політиків” масово ломляться у військо по посвідчення УБД.
и там борцов с системой хоронят под авдеевкой. Удобно.
Вы как будто не понимаете. Есть люди внутри системы (политики, тыловые военные, силовики, циркачи, марафонцы, военные пенсы) и вне её. Система предлагает для самосохранения, чтобы воевали только те кто вне её. Вы предлагаете сделать убд пропуском в систему. А воевать тогда кому? все убдшники прикроются корочкой в вашей 2й палате (1я кстати никуда не девается).
По сути вы предлагаете расширить перечень 1го сорта за счёт убдшников. Какую проблему это решает, хотаб к военной пенсии получит кресло местного депутата? кормить 2ю палату трамп будет?
все кто на фронте и в тылу не под бронью - вне системы. Этими фигурами и будут решать все вопросы. Вся суть новых законопроектов одним дать бронь, другим окоп, третьим возможность откупиться.
Ой, все не те.
Перестаньте марити уявними овдіївками. На гарантовану смерть люди не підуть, бо навіть щодо 15млн є чутки, що знайдуть спосіб не дати. От як приклад -- далекий відступ на зах. після виходу з реал. Овдіїки.
Дрібні місцеві ради працюють безплатно. А народ підозрює, що за “відкати”. Чим погана друга палата в таких умовах?
Убд не відпустять отак одразу, аби сіли в 2гу палату. Бо і сидіти ніде буде. І якщо убд є 800тис -- то це ж, мабуть, треба ел.голосування. В дія чи на порталу ПФУ з ел.підписом.
Bobua написав:Ні, ні, ні... Не чую я від тилів, що вони елої. Мачами себе важають, бачте... 😳
А вони повинні засинати з думкою “а чи ж ми не елої?” Просинатись в холодному поту з цим же ж питанням. Раптово спинятись на вулиці, згадавши його...
Так треба. Так має бути. І так буде. 👻
В принципі, тоді згоден. Стосовно тієї категорії, яка вважає себе мачо, будучи елоями.
Ну тоді ситуація ще гірша. На вас не просто їдуть, а ще й глузують. Питання: на скільки вистачить терпіння? (Якщо новий закон не спрацює, як очікуєте). І припущення: якраз до отих мачо масово і не доберуться; вони і глузують, тому що розуміють це.
Саме вони банкують; вони при владі, при баблі; вони влаштувалися, як треба. А не ви, військові. Так що будуть гнати вам у допомогу звичайних елоїв. Яких упіймають. Ось вони і будуть ставати поруч з вами героями. До поки ви, герої, не станите меншістю відносно них. А там вже, як карта ляже. Бо купа елоїв дасть іншу якість, іншу поведінку, ніж була.
Так що все тримається на вас, героях. А вас, як найцінніший ресурс, не бережуть. Чому? Бо банкують оті мачо... Які не розуміють цього і тупо палять найцінніший ресурс країни.
Хз. Може такий план і є. Не свідомий, не конспірологічний, а в якості об'єктивного закону розвитку в такому напрямку. Глобалізація ж і має на увазі -- уніфікацію... Отакі герої і нафіг не потрібні. Потрібні елої і недалекоглядні елої-мачо у владі. І Матриця... Прогрес. Отакий. І це нормально, як не дивно. Отака ціна прогресу.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 23:37, всього редагувалось 2 разів.