А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?
а зара для чого буде стояти на смерть? Для виплати родині 15 млн? Так не всі в таких теплих стосунках з рідними. Інститут сімї мяко кажучи порушений. Де ви бачите точку опори для не ілоя? Яка винагорода ? Царство небесне? Церкву теж розшатали. Шо там іще? свєтлоє будещєє? Нема. За честь і славу? Воно трималось на репутації РОДУ я вмру, но правнуки за то будуть селом з кріпаками володіти. Де ви бачили патріархів зара? Мужики з дітьми контакту не мають не то шо з родом. Чим мотивувати будем потертого соракарічного дядька шоб насмерть? https://youtu.be/W_pJ3O7s5gQ?si=ZEXZcbCDJVB0RJ8u
Можливо хоч би за свою нерухомість, рухомість, гроші, вклади...? І зарплати?
Таки ж не всі готові все-все покинути і гайнути в римунії. Особливо якщо врахувати, що і досі є модною надмірна працьовитість, і на все оте наховрашене працювали як прокляті. А кордон міг у будь-яку мить стати непрохідним (під бомбами, чи навіть з боку ЄС...) Мабуть лічені % здатні миттю все закинути в ліквідність і таки встигнути звалити (хоча цікаво, що овдп можна продавати достроково (трошки % втративши).
Норм.рефлекс, навіть для частково елоїзованих -- це ж таки “повбивати їх всіх”. У перші місяці й 123тис не тре було. От лише на рефлексі так не могло тривати більше 1-2міс. І, на жаль, у нас не було розумн.влади, яка б змогла перетворити це на працюючу естафету...
А зараз ми бачимо як швидко фронт сунув на зах. від бахм.-овдіїки. І сюр, як у Краматорську новий асф.кладуть...
vitaliiangel написав:
Bobua написав:любителі “нагинання політиків” масово ломляться у військо по посвідчення УБД.
и там борцов с системой хоронят под авдеевкой. Удобно.
Вы как будто не понимаете. Есть люди внутри системы (политики, тыловые военные, силовики, циркачи, марафонцы, военные пенсы) и вне её. Система предлагает для самосохранения, чтобы воевали только те кто вне её. Вы предлагаете сделать убд пропуском в систему. А воевать тогда кому? все убдшники прикроются корочкой в вашей 2й палате (1я кстати никуда не девается).
По сути вы предлагаете расширить перечень 1го сорта за счёт убдшников. Какую проблему это решает, хотаб к военной пенсии получит кресло местного депутата? кормить 2ю палату трамп будет?
все кто на фронте и в тылу не под бронью - вне системы. Этими фигурами и будут решать все вопросы. Вся суть новых законопроектов одним дать бронь, другим окоп, третьим возможность откупиться.
Ой, все не те.
Перестаньте марити уявними овдіївками. На гарантовану смерть люди не підуть, бо навіть щодо 15млн є чутки, що знайдуть спосіб не дати. От як приклад -- далекий відступ на зах. після виходу з реал. Овдіїки.
Дрібні місцеві ради працюють безплатно. А народ підозрює, що за “відкати”. Чим погана друга палата в таких умовах?
Убд не відпустять отак одразу, аби сіли в 2гу палату. Бо і сидіти ніде буде. І якщо убд є 800тис -- то це ж, мабуть, треба ел.голосування. В дія чи на порталу ПФУ з ел.підписом.
Bobua написав:Ні, ні, ні... Не чую я від тилів, що вони елої. Мачами себе важають, бачте... 😳
А вони повинні засинати з думкою “а чи ж ми не елої?” Просинатись в холодному поту з цим же ж питанням. Раптово спинятись на вулиці, згадавши його...
Так треба. Так має бути. І так буде. 👻
В принципі, тоді згоден. Стосовно тієї категорії, яка вважає себе мачо, будучи елоями.
Ну тоді ситуація ще гірша. На вас не просто їдуть, а ще й глузують. Питання: на скільки вистачить терпіння? (Якщо новий закон не спрацює, як очікуєте). І припущення: якраз до отих мачо масово і не доберуться; вони і глузують, тому що розуміють це.
Саме вони банкують; вони при владі, при баблі; вони влаштувалися, як треба. А не ви, військові. Так що будуть гнати вам у допомогу звичайних елоїв. Яких упіймають. Ось вони і будуть ставати поруч з вами героями. До поки ви, герої, не станите меншістю відносно них. А там вже, як карта ляже. Бо купа елоїв дасть іншу якість, іншу поведінку, ніж була.
Так що все тримається на вас, героях. А вас, як найцінніший ресурс, не бережуть. Чому? Бо банкують оті мачо... Які не розуміють цього і тупо палять найцінніший ресурс країни.
Хз. Може такий план і є. Не свідомий, не конспірологічний, а в якості об'єктивного закону розвитку в такому напрямку. Глобалізація ж і має на увазі -- уніфікацію... Отакі герої і нафіг не потрібні. Потрібні елої і недалекоглядні елої-мачо у владі. І Матриця... Прогрес. Отакий. І це нормально, як не дивно. Отака ціна прогресу.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 23:37, всього редагувалось 2 разів.
katso написав:При Сталине, методы которого по закрытию границ и отловле мужчин успешно переняли
Ви тут абсолютно праві! Я не розумію як вільні люди вільної країни не розуміють, що Україна просто скопіювала радянщину в закони. Це - саме те, що і Сталін робив. Мабуть, проблема в тому, що Україна ніколи не мала досвіду жити без людожерських радянських законів і гендерних стереотипів.
можна, як сказав один чоловік - наразі росія наверстує те, що не встигли зробити зимою. якийсь театр абсурда. ще раз підтвердження, що путін здох, і там якась программа йде .
небензя в ООН також поширює іпсо про капітуляцію України
Да у меня был простой технический вопрос - они бьют по подземным хранилищам газа которые в том числе используются как гидроаккумуляторы для поддержания давления в газовой трубе что качает их же газ - это они тупят или такой план Европу без газа оставить и на нас свалить?
Збройні сили України змогли розробити та успішно випробувати дрони-камікадзе, подібні до російських "Ланцетів".
Він має систему озброєння "Ram X" - унікальну форму і характерні вісім крил, як у російського дрона, пише Bild.
Українська компанія CDET відома тим, що вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності - "Ram 1" і "Ram 2".
Днями Служба безпеки України опублікувала відео з серією атак безпілотників на російські системи протиповітряної оборони. Дрони на цьому відео мають "почерк" надсучасного "Ram X" або "Укро-Ланцет", - пише видання.
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"Те що на кадрах показано ураження лише російських систем ППО свідчить про те, що атаки відбувалися на відстані від 10 до 30 кілометрів за лінією фронту. А ось на високу точність українських дронів вказує те, що під час атак російська техніка рухалась", - йдеться в публікації.
На відео видно, що під час атаки українські бійці могли постійно коригувати політ дрона - це ще одне свідчення абсолютно нової техніки.
Bild стверджує, що Україна змогла налагодити серійне виробництво дронів-камікадзе.