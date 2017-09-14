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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7612761376147615
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 23:19

  Banderlog написав:
  Bobua написав:

Не буде...

А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?


а зара для чого буде стояти на смерть?
Для виплати родині 15 млн? Так не всі в таких теплих стосунках з рідними.
Інститут сімї мяко кажучи порушений.
Де ви бачите точку опори для не ілоя?
Яка винагорода ?
Царство небесне? Церкву теж розшатали.
Шо там іще? свєтлоє будещєє? Нема.
За честь і славу? Воно трималось на репутації РОДУ
я вмру, но правнуки за то будуть селом з кріпаками володіти. Де ви бачили патріархів зара? Мужики з дітьми контакту не мають не то шо з родом.
Чим мотивувати будем потертого соракарічного дядька шоб насмерть? https://youtu.be/W_pJ3O7s5gQ?si=ZEXZcbCDJVB0RJ8u


Можливо хоч би за свою нерухомість, рухомість, гроші, вклади...?
І зарплати?

Таки ж не всі готові все-все покинути і гайнути в римунії. :)
Особливо якщо врахувати, що і досі є модною надмірна працьовитість, і на все оте наховрашене працювали як прокляті. А кордон міг у будь-яку мить стати непрохідним (під бомбами, чи навіть з боку ЄС...)
Мабуть лічені % здатні миттю все закинути в ліквідність і таки встигнути звалити (хоча цікаво, що овдп можна продавати достроково (трошки % втративши).

Норм.рефлекс, навіть для частково елоїзованих -- це ж таки “повбивати їх всіх”.
У перші місяці й 123тис не тре було.
От лише на рефлексі так не могло тривати більше 1-2міс.
І, на жаль, у нас не було розумн.влади, яка б змогла перетворити це на працюючу естафету... :(

А зараз ми бачимо як швидко фронт сунув на зах. від бахм.-овдіїки.
І сюр, як у Краматорську новий асф.кладуть...


  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:любителі “нагинання політиків” масово ломляться у військо по посвідчення УБД.
и там борцов с системой хоронят под авдеевкой. Удобно.

Вы как будто не понимаете. Есть люди внутри системы (политики, тыловые военные, силовики, циркачи, марафонцы, военные пенсы) и вне её. Система предлагает для самосохранения, чтобы воевали только те кто вне её. Вы предлагаете сделать убд пропуском в систему. А воевать тогда кому? все убдшники прикроются корочкой в вашей 2й палате (1я кстати никуда не девается).

По сути вы предлагаете расширить перечень 1го сорта за счёт убдшников. Какую проблему это решает, хотаб к военной пенсии получит кресло местного депутата? кормить 2ю палату трамп будет?

все кто на фронте и в тылу не под бронью - вне системы. Этими фигурами и будут решать все вопросы. Вся суть новых законопроектов одним дать бронь, другим окоп, третьим возможность откупиться.


Ой, все не те.

Перестаньте марити уявними овдіївками. На гарантовану смерть люди не підуть, бо навіть щодо 15млн є чутки, що знайдуть спосіб не дати.
От як приклад -- далекий відступ на зах. після виходу з реал. Овдіїки.

Дрібні місцеві ради працюють безплатно. А народ підозрює, що за “відкати”.
Чим погана друга палата в таких умовах?

Убд не відпустять отак одразу, аби сіли в 2гу палату. Бо і сидіти ніде буде.
І якщо убд є 800тис -- то це ж, мабуть, треба ел.голосування. В дія чи на порталу ПФУ з ел.підписом.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 23:21

  Bobua написав:Ні, ні, ні...
Не чую я від тилів, що вони елої.
Мачами себе важають, бачте... 😳

А вони повинні засинати з думкою “а чи ж ми не елої?”
Просинатись в холодному поту з цим же ж питанням.
Раптово спинятись на вулиці, згадавши його...

Так треба.
Так має бути.
І так буде. :) 👻

В принципі, тоді згоден. Стосовно тієї категорії, яка вважає себе мачо, будучи елоями.

Ну тоді ситуація ще гірша.
На вас не просто їдуть, а ще й глузують.
Питання: на скільки вистачить терпіння? (Якщо новий закон не спрацює, як очікуєте).
І припущення: якраз до отих мачо масово і не доберуться; вони і глузують, тому що розуміють це.

Саме вони банкують; вони при владі, при баблі; вони влаштувалися, як треба.
А не ви, військові.
Так що будуть гнати вам у допомогу звичайних елоїв. Яких упіймають.
Ось вони і будуть ставати поруч з вами героями.
До поки ви, герої, не станите меншістю відносно них.
А там вже, як карта ляже.
Бо купа елоїв дасть іншу якість, іншу поведінку, ніж була.

Так що все тримається на вас, героях. А вас, як найцінніший ресурс, не бережуть.
Чому?
Бо банкують оті мачо...
Які не розуміють цього і тупо палять найцінніший ресурс країни.

Хз. Може такий план і є. Не свідомий, не конспірологічний, а в якості об'єктивного закону розвитку в такому напрямку.
Глобалізація ж і має на увазі -- уніфікацію...
Отакі герої і нафіг не потрібні.
Потрібні елої і недалекоглядні елої-мачо у владі. І Матриця...
Прогрес. Отакий. І це нормально, як не дивно. Отака ціна прогресу.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 23:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 23:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://petition.president.gov.ua/petition/223944

https://youtu.be/XdWR5DTTgLg?si=Bdl_3C7rMZnI_3Iw
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/ihKa3O7P7ko?si=GyUN_-xel8D58DlS Про мобілізацію
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 00:11

  katso написав:При Сталине, методы которого по закрытию границ и отловле мужчин успешно переняли

Ви тут абсолютно праві! Я не розумію як вільні люди вільної країни не розуміють, що Україна просто скопіювала радянщину в закони. Це - саме те, що і Сталін робив. Мабуть, проблема в тому, що Україна ніколи не мала досвіду жити без людожерських радянських законів і гендерних стереотипів.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 00:14

  sens написав:
  Goodman написав:
  katso написав:А можно краткий ликбез по Стрыю?

можна, як сказав один чоловік - наразі росія наверстує те, що не встигли зробити зимою. якийсь театр абсурда.
ще раз підтвердження, що путін здох, і там якась программа йде .
небензя в ООН також поширює іпсо про капітуляцію України


Да у меня был простой технический вопрос - они бьют по подземным хранилищам газа которые в том числе используются как гидроаккумуляторы для поддержания давления в газовой трубе что качает их же газ - это они тупят или такой план Европу без газа оставить и на нас свалить?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 00:18

  Schmit написав:
  katso написав:
  Xenon написав:З урахуванням що відбувається в Стрию


А можно краткий ликбез по Стрыю? Не ну я прочитал что ударили по подземному хранилищу уже несколько раз - вот какой вопрос возникает - Раша бьет по своему же газу что течет в Европу что ли?

Головне питання, чому після "Стрия" газ досі тече в Європу?


ну, не попали
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:27

Збройні сили України змогли розробити та успішно випробувати дрони-камікадзе, подібні до російських "Ланцетів".

Він має систему озброєння "Ram X" - унікальну форму і характерні вісім крил, як у російського дрона, пише Bild.

Українська компанія CDET відома тим, що вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності - "Ram 1" і "Ram 2".

Днями Служба безпеки України опублікувала відео з серією атак безпілотників на російські системи протиповітряної оборони. Дрони на цьому відео мають "почерк" надсучасного "Ram X" або "Укро-Ланцет", - пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ знищили понад сотню броньованих машин російських окупантів біля Тернів - ISW

"Те що на кадрах показано ураження лише російських систем ППО свідчить про те, що атаки відбувалися на відстані від 10 до 30 кілометрів за лінією фронту. А ось на високу точність українських дронів вказує те, що під час атак російська техніка рухалась", - йдеться в публікації.

На відео видно, що під час атаки українські бійці могли постійно коригувати політ дрона - це ще одне свідчення абсолютно нової техніки.

Bild стверджує, що Україна змогла налагодити серійне виробництво дронів-камікадзе.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 04:42

  холява написав:
  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано.

Цікаво. Я сподіваюсь, що жінки Вас читають і чують.
  Banderlog написав: Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія.

А жінкам держава не потрібна?

Держава, суспільство повинно існувати на принципах взаємної допомоги. Не можуть всі бути медиками, поліцейськими, рятувальними, пожежниками, військовими. У мене є неймовірна поваги до усіх професій - як чоловіків, так і жінок. Є повага до людей, які вирішили, що вони не бояться воювати, а якщо бояться, то поклик воювати є вищим за страх. Я не вважаю тих, у кого страх переборює, нікчемами. Я був, є і буду проти гендерних ролей. Якщо ми (ОК, не Ви; Ви - за репродуктивно рабство) дівчатам з дитинства розповідаємо, що вони не повинні відповідати жодним гендерним стереотипам, то і хлопцям потрібно це розповідати. Вони - не воїни. Вони - люди. Живі люди. Це - тупа радянщина. Ось, ти 7-річний сидиш у стоматолога, а тобі кажуть: "ні, тобі не боляче, ти - хлопець, а хлопцям не буває боляче". Йдіть у дупу. Хлопцям боляче. Не існує у людини перемикача, який включає режим "хлопця".

Я ненавиджу пиво і взагалі не цікавлюсь футболом, але давайте і це пропишемо в законах, щоб мене можно було цькувати і за це. Я ж писав - давайте в законах пропишемо зріст, вагу, колір очей і волосся "справжніх чоловіків"? Історія це вже проходила.


Як жи ви задовбали !
Цілу добу ви закликаєте будь до чого , але щоб не бути мобілізованим .
Особливо мені сподобалось про обов,язки жінок , і ваше ставлення до них .

Ви Г У А Н О --- НАТУРАЛЬНЕ .
Я думаю , впевнений , що доля вас не мене .
На сайті "робота уа " підшукайте собі підрозділ (можно водієм ) де можливо не поїдете до нуля .

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