АндрейМ написав:

Banderlog написав: Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано. Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано.

Banderlog написав: Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія. Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія.

Цікаво. Я сподіваюсь, що жінки Вас читають і чують.А жінкам держава не потрібна?Держава, суспільство повинно існувати на принципах взаємної допомоги. Не можуть всі бути медиками, поліцейськими, рятувальними, пожежниками, військовими. У мене є неймовірна поваги до усіх професій - як чоловіків, так і жінок. Є повага до людей, які вирішили, що вони не бояться воювати, а якщо бояться, то поклик воювати є вищим за страх. Я не вважаю тих, у кого страх переборює, нікчемами. Я був, є і буду проти гендерних ролей. Якщо ми (ОК, не Ви; Ви - за репродуктивно рабство) дівчатам з дитинства розповідаємо, що вони не повинні відповідати жодним гендерним стереотипам, то і хлопцям потрібно це розповідати. Вони - не воїни. Вони - люди. Живі люди. Це - тупа радянщина. Ось, ти 7-річний сидиш у стоматолога, а тобі кажуть: "ні, тобі не боляче, ти - хлопець, а хлопцям не буває боляче". Йдіть у дупу. Хлопцям боляче. Не існує у людини перемикача, який включає режим "хлопця".Я ненавиджу пиво і взагалі не цікавлюсь футболом, але давайте і це пропишемо в законах, щоб мене можно було цькувати і за це. Я ж писав - давайте в законах пропишемо зріст, вагу, колір очей і волосся "справжніх чоловіків"? Історія це вже проходила.