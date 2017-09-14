RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7613761476157616
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 06:15

Росія обов’язково програє війну в Україні – The Economist

Війна між росією та Україною була катастрофічною для обох країн. Оскільки жодна із сторін не має значної переваги, а їхні політичні позиції повністю розходяться, бойові дії навряд чи скоро закінчаться. Однак зрозуміло одне: конфлікт є переломним моментом після закінчення холодної війни, який матиме глибокі та тривалі глобальні наслідки.

Про це пише The Economist.

На хід війни впливатимуть чотири основні чинники.

Перший – це рівень опору та національної єдності, демонстрований українцями, який досі був екстраординарним.

Друге – це міжнародна підтримка України, яка, хоч останнім часом і не виправдовує очікувань країни, залишається широкою.

Третій чинник – це природа сучасної війни, змагання, в якому задіяні поєднання промислової могутності та систем командування, контролю, зв’язку та розвідки.

Останній фактор – це інформація. Коли справа доходить до ухвалення рішень, Кремль опиняється в інформаційному коконі. Російський президент та його команда з національної безпеки не мають доступу до точних розвідданих. У системі, якою вони управляють, відсутній ефективний механізм виправлення помилок. Їхні українські колеги гнучкіші та ефективніші.

У сукупності ці чотири фактори роблять остаточну поразку росії неминучим. Згодом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включаючи Крим. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба Америка, яка має ядерну зброю, не пішла з Кореї, В’єтнаму та Афганістану?

Хоча війна обійшлася Україні надзвичайно дорого, сила та єдність її опору зруйнували міф про те, що росія є непереможною у військовому відношенні. Україна ще може повстати з попелу. Коли війна закінчиться, вона може розраховувати на можливість вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Війна стала поворотним моментом росії. Вона прирекла режим путіна на широку міжнародну ізоляцію. Йому також довелося мати справу зі складними внутрішньополітичними течіями, починаючи з повстання найманців Групи Вагнера та інших вогнищ збройних сил — наприклад, у Бєлгороді — і до етнічної напруженості в кількох російських регіонах і нещодавнього теракту в Москві. Це показує, що політичний ризик у росії дуже високий.

Погіршуючи ризики, з якими стикається Кремль, війна переконала все більше колишніх радянських республік у тому, що імперські амбіції росії загрожують їхній незалежності, суверенітету та територіальній цілісності. Все більше усвідомлюючи, що про перемогу росії не може бути мови, ці держави дистанціюються від Москви різними способами. Через війну перспективи євразійської інтеграції, яку виступає росія, померкли.

Тим часом війна змусила Європу усвідомити величезну загрозу, яку військова агресія росії становить для безпеки континенту та міжнародного порядку, поклавши край розрядці відносин між ЄС та росією після закінчення холодної війни. Багато європейських країн відмовилися від своїх ілюзій щодо путінської росії.

Війна також допоможе перебудувати Раду Безпеки ООН. Це наголосило на нездатності організації ефективно виконувати свої обов’язки щодо підтримання миру в усьому світі та регіональної безпеки через зловживання правом вето деякими постійними членами. Це розлютило міжнародне співтовариство, збільшуючи шанси на прискорення реформи Ради Безпеки. Німеччина, Японія, Індія та інші країни, ймовірно, стануть постійними членами, а п’ять нинішніх постійних членів можуть втратити право вето. Без реформ параліч, який став відмінною рисою Ради Безпеки, приведе світ до ще більш небезпечного стану.
https://sprotyv.info/news/rosiya-obovyazkovo-prograє-vijnu-v-ukraїni-the-economist/
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11848
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 06:28

  Ukrainian написав:барабашов
Чому пан барабашов не в окопi?

Чому пан с Кбебека звездыть больше чем надо там где он никогда и не был то?
барабашов
 
Повідомлень: 4017
З нами з: 16.06.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 06:59

барабашов

Чому я не в окопі ?

Недивлячись на наслідки алкоголя на пам,ять у вас , ще раз зауважу вашу увагу на тім що .....

Я перебуваючи на пенсії , з перших днів війни побіжав в военкомат і був мобілізован .
Я ВІСІМНАДЦАТЬ (18) місяців був на службі , з яких 6 місяців на передку .

Мені вдалось зберегти стільки життів нашіх хлопців , що вам , з вашим запамороченним алкоголем мізком не усвідомити .
Я не ховався і робив усе що міг для лікування і обслуговування поранених .
Був звільнений ЗА ВІКОМ .
Розумієш , я би ще працював , але всіх хто мав за 60 років звільнили .
Це були стоматологи , хірурги , рентгенологи , паталогоанатоми , .......

Маю надію що ви це прочитали ще не опохмилившісь , може запам,ятаєте ????
холява
2
 
Повідомлень: 4380
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 07:20

холява , не потрібно олігофрену відповідати. Воно щоночі ставить це питання, щоразу йому відповідають, але воно не читає , форум чистять , наступної ночі знов по колу питає. Не втрачайте час, ви не поясните і не вилікуєте.
Hotab
 
Повідомлень: 11762
З нами з: 15.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 2208 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 7613761476157616
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 21666
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182367
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 604760
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (922)
12.04.2024 05:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.