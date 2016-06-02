katso написав:При Сталине, методы которого по закрытию границ и отловле мужчин успешно переняли
Ви тут абсолютно праві! Я не розумію як вільні люди вільної країни не розуміють, що Україна просто скопіювала радянщину в закони. Це - саме те, що і Сталін робив. Мабуть, проблема в тому, що Україна ніколи не мала досвіду жити без людожерських радянських законів і гендерних стереотипів.
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Ст. 41 Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Ukrainian написав:Війна між росією та Україною була катастрофічною для обох країн. Оскільки жодна із сторін не має значної переваги, а їхні політичні позиції повністю розходяться, бойові дії навряд чи скоро закінчаться. Однак зрозуміло одне: конфлікт є переломним моментом після закінчення холодної війни, який матиме глибокі та тривалі глобальні наслідки.
Про це пише The Economist.
На хід війни впливатимуть чотири основні чинники.
Перший – це рівень опору та національної єдності, демонстрований українцями, який досі був екстраординарним.
Друге – це міжнародна підтримка України, яка, хоч останнім часом і не виправдовує очікувань країни, залишається широкою.
Третій чинник – це природа сучасної війни, змагання, в якому задіяні поєднання промислової могутності та систем командування, контролю, зв’язку та розвідки.
Останній фактор – це інформація. Коли справа доходить до ухвалення рішень, Кремль опиняється в інформаційному коконі. Російський президент та його команда з національної безпеки не мають доступу до точних розвідданих. У системі, якою вони управляють, відсутній ефективний механізм виправлення помилок. Їхні українські колеги гнучкіші та ефективніші.
У сукупності ці чотири фактори роблять остаточну поразку росії неминучим. Згодом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включаючи Крим. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба Америка, яка має ядерну зброю, не пішла з Кореї, В’єтнаму та Афганістану?
Хоча війна обійшлася Україні надзвичайно дорого, сила та єдність її опору зруйнували міф про те, що росія є непереможною у військовому відношенні. Україна ще може повстати з попелу. Коли війна закінчиться, вона може розраховувати на можливість вступу до Європейського Союзу та НАТО.
Війна стала поворотним моментом росії. Вона прирекла режим путіна на широку міжнародну ізоляцію. Йому також довелося мати справу зі складними внутрішньополітичними течіями, починаючи з повстання найманців Групи Вагнера та інших вогнищ збройних сил — наприклад, у Бєлгороді — і до етнічної напруженості в кількох російських регіонах і нещодавнього теракту в Москві. Це показує, що політичний ризик у росії дуже високий.
Погіршуючи ризики, з якими стикається Кремль, війна переконала все більше колишніх радянських республік у тому, що імперські амбіції росії загрожують їхній незалежності, суверенітету та територіальній цілісності. Все більше усвідомлюючи, що про перемогу росії не може бути мови, ці держави дистанціюються від Москви різними способами. Через війну перспективи євразійської інтеграції, яку виступає росія, померкли.
Тим часом війна змусила Європу усвідомити величезну загрозу, яку військова агресія росії становить для безпеки континенту та міжнародного порядку, поклавши край розрядці відносин між ЄС та росією після закінчення холодної війни. Багато європейських країн відмовилися від своїх ілюзій щодо путінської росії.
Війна також допоможе перебудувати Раду Безпеки ООН. Це наголосило на нездатності організації ефективно виконувати свої обов’язки щодо підтримання миру в усьому світі та регіональної безпеки через зловживання правом вето деякими постійними членами. Це розлютило міжнародне співтовариство, збільшуючи шанси на прискорення реформи Ради Безпеки. Німеччина, Японія, Індія та інші країни, ймовірно, стануть постійними членами, а п’ять нинішніх постійних членів можуть втратити право вето. Без реформ параліч, який став відмінною рисою Ради Безпеки, приведе світ до ще більш небезпечного стану. https://sprotyv.info/news/rosiya-obovyazkovo-prograє-vijnu-v-ukraїni-the-economist/
До повномасштабноі снайпер був особливий інтерес, за останні два роки дронщик. Тому власне виробництво, власне навчання, власні кадри. Треба робити висновки.
Невідомо що сниться Сенсу, що і для чого він пише , але..
Стаття 56. Арешт і вилучення майна (коштів) боржника
1. Арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.
2. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.
Арешт на рухоме майно, що не підлягає державній реєстрації, накладається виконавцем лише після проведення його опису.
Постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна.
Виконавець за потреби може обмежити право користування майном, здійснити опечатування або вилучення його у боржника та передати на зберігання іншим особам, про що він виносить постанову або зазначає обмеження в постанові про арешт. Вид, обсяг і строк обмеження встановлюються виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин.
Наявність накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту державного або комунального майна, крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, не перешкоджає продажу шляхом приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно.
{Частину другу статті 56 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом № 2468-IX від 28.07.2022 }
3. Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі.
4. Копії постанов, якими накладено арешт на майно (кошти) боржника, виконавець надсилає банкам чи іншим фінансовим установам, органам, що здійснюють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна, в день їх винесення.
АндрейМ написав:Річ у тім, що жінка має вибір - "хренячить" на роботі або з дитиною сидіти чи чоловіка годувати. Жоден закон України не примушує її робити будь що з переліченого.
У чоловіків немає вибору - одружуватись чи ні? Який Закон України примушує їх одружуватись, хренячити на роботі чи годувати сім'ю/дружину?
АндрейМ написав: Ніхто ніяк не ображає жінок, які не хочуть заміж, не хочуть дітей і не хочуть когось годувати.
"Стара діва" - це відома обрАза. А як ображають чоловіка, який не хоче одружуватись і не хоче дітей?
АндрейМ написав:Ніхто бездітну жінку не називаю "ухилянткою". Штрафи їй не виписує. Не забороняє виїжджати.
Бездітну жінку часто називають "ялова". Чому ви це замовчуєте? А ухилянтами чоловіків називають не за відсутність дітей, а за відсутність фабєрже. Я навіть не питаю чи одружений ви. Звісно, самотній і залишитесь таким на все життя. Розумієте чому?
ПС. Вище Катсо запостив цікаве фото. Флайману варто придивитись - це саме той контингент жінок, які погодяться на його умови співіснування на мінімалках. Причому всі вони десь 40+ за віком, не старше 50.
Що різного між старою дівою та корупцією в Україні? Друге навіть під час війни не закінчиться
Hotab написав:Невідомо що сниться Сенсу, що і для чого він пише , але..
Стаття 56. Арешт і вилучення майна (коштів) боржника
1. Арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.
2. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.
Арешт на рухоме майно, що не підлягає державній реєстрації, накладається виконавцем лише після проведення його опису.
Постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна.
Виконавець за потреби може обмежити право користування майном, здійснити опечатування або вилучення його у боржника та передати на зберігання іншим особам, про що він виносить постанову або зазначає обмеження в постанові про арешт. Вид, обсяг і строк обмеження встановлюються виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин.
Наявність накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту державного або комунального майна, крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, не перешкоджає продажу шляхом приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно.
{Частину другу статті 56 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом № 2468-IX від 28.07.2022 }
3. Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі.
4. Копії постанов, якими накладено арешт на майно (кошти) боржника, виконавець надсилає банкам чи іншим фінансовим установам, органам, що здійснюють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна, в день їх винесення.
По-перше Закон не вступив силу,по-друге, Законопроект порушує статтю головного закону. Конституція (Основний Закон) України
Конститу́ція Украї́ни — Основний Закон України. Ухвалена 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набрала чинності з дня її прийняття
На питання, чи можуть союзники тренувати більше пілотів для України, Каволі відповів, що в України не вистачає військових авіаторів.
Україні бракує пілотів Каволі «Обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували, скільки пілотів вони можуть відправити, і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. І це те, що визначає фактичний розмір підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі», – сказав Каволі. https://www.radiosvoboda.org/a/komanduv ... 01684.html
Але легендарного Джуса на Ф-16 банально не взяли. Як сильно він не хотів.
Ну і більш тверезий погляд експерта: *Наскільки в України є лава запасних, якщо ми говоримо про пілотів? У цьому контексті легше готувати пілотів з нуля чи проводити перепідготовку для тих, хто вже володіє навичками керування радянськими літаками?
— Звичайно, проводити перенавчання. У нас є досить великий запас пілотів. Звісно, потрібно буде трошки навчити випускників харківського Інституту ВПС, довчити, але їх можна довчити теж на західних тренувальних літаках, саме там, останній курс, який уже починав бойову підготовку в частинах. Тобто вони мають таку ж авіоніку, мають такі ж системи, схожі системи до бойових винищувачів, і якийсь час можна підготувати. Все одно одномоментно ми не запустимо кілька бригад літаків, побригадно. І на такий темп у нас вистачить пілотів, навіть досвідчених пілотів у нас вистачить* https://aviamuseum.com.ua/ua/news/museu ... -ekspertom
В нього більш реальне бачення, ніж у Каволі, які кожного разу з часом вигадують все нові і нові обгрунтування затримки в постачанні літаків. Гарний обзор... І про самі Ф-16.
«За 2 крайніх роки в нас звільнилося близько 140 осіб льотного складу. І в цьому році планують ще близько 40 осіб звільнитися. Підготовка льотчика рівня першого класу коштує приблизно 150-180 мільйонів гривень – в залежності від типу літального апарата», – розповідає «Донбас Реаліям» представник командування Олег Гаврилко. https://www.radiosvoboda.org/a/aviatsia ... 62564.html
А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?
а зара для чого буде стояти на смерть? Для виплати родині 15 млн? Так не всі в таких теплих стосунках з рідними. Інститут сімї мяко кажучи порушений. Де ви бачите точку опори для не ілоя? Яка винагорода ? Царство небесне? Церкву теж розшатали. Шо там іще? свєтлоє будещєє? Нема. За честь і славу? Воно трималось на репутації РОДУ я вмру, но правнуки за то будуть селом з кріпаками володіти. Де ви бачили патріархів зара? Мужики з дітьми контакту не мають не то шо з родом. Чим мотивувати будем потертого соракарічного дядька шоб насмерть? https://youtu.be/W_pJ3O7s5gQ?si=ZEXZcbCDJVB0RJ8u
Можливо хоч би за свою нерухомість, рухомість, гроші, вклади...? І зарплати?
Таки ж не всі готові все-все покинути і гайнути в римунії. Особливо якщо врахувати, що і досі є модною надмірна працьовитість, і на все оте наховрашене працювали як прокляті. А кордон міг у будь-яку мить стати непрохідним (під бомбами, чи навіть з боку ЄС...) Мабуть лічені % здатні миттю все закинути в ліквідність і таки встигнути звалити (хоча цікаво, що овдп можна продавати достроково (трошки % втративши).
кордон не був не прохідним навіть за союзу. Як там рісовалі на бумагє но наткнулісь на оврагі. Шум навколо тиси і дністра то телевізійна замануха. Де ще мож простіше контролювати як не на відкритій водній поверхні. Більшість кордону йде горами , проваллями буреломами . Підтримка його справним коштує дорого. Потом за союзу були прикордонні зони де був посилений контроль міліції, а зара держава з гір пішла, ні шкіл, ні участкових ні роддомів. Схід населення в долини й міста є невідворотнім поки в гори не підуть державні гроші. Короч в будьякий момент кордрн міг би стати непрохідним тільки за це треба платити. Тотальний контроль з боку держави тримається на самоконтролі і шаблонність мислення в головах громадян. но поки і того нема. Хіба в сзчшника блокують рахунки і одбирають нерухомість? Закон про мобілізацію приняли но тепер подивимось як його будуть виконувати.
"Якщо нам передадуть американські літаки, для початку хоча б дві ескадрильї (по 12 одиниць кожна), то їх озброєння допоможе на рівні битися в небі з переважаючою кількістю російської авіації. Американці запитують: хто ж на них літатиме? Є молоді пілоти-випускники вже з досвідом роботи на бойових винищувачах, плюс є море льотчиків-запасників, які постійно скаржаться, що їх не беруть у військкоматах", - розповів Ігнат.
Він зазначив, що пілоти є, літаків на всіх не вистачає. "Якщо нам дадуть ці літаки, то ми своїх переучимо за два-три тижні. Вони пройдуть підготовку в різних країнах, де є авіаційні тренажери, потім відпрацюють справжні польоти і можна йти в бій. Західні літаки зі своїм озброєнням, активними головками самонаведення, краще російських, і ми з ними можемо швидко розібратися. Ми реалісти, нам вистачить F-15 і F-16 в певних модифікаціях", - розповів він. posting.php?mode=reply&f=131&t=247991 18.03.2022 Зрозуміло, що з 2-3 тижні він погарячкував, але не настільки, як *гарячкують* в інший бік часу партнери.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 кві, 2024 08:50, всього редагувалось 1 раз.