Ukrainian написав:

Війна між росією та Україною була катастрофічною для обох країн. Оскільки жодна із сторін не має значної переваги, а їхні політичні позиції повністю розходяться, бойові дії навряд чи скоро закінчаться. Однак зрозуміло одне: конфлікт є переломним моментом після закінчення холодної війни, який матиме глибокі та тривалі глобальні наслідки.Про це пише The Economist.На хід війни впливатимуть чотири основні чинники.Перший – це рівень опору та національної єдності, демонстрований українцями, який досі був екстраординарним.Друге – це міжнародна підтримка України, яка, хоч останнім часом і не виправдовує очікувань країни, залишається широкою.Третій чинник – це природа сучасної війни, змагання, в якому задіяні поєднання промислової могутності та систем командування, контролю, зв’язку та розвідки.Останній фактор – це інформація. Коли справа доходить до ухвалення рішень, Кремль опиняється в інформаційному коконі. Російський президент та його команда з національної безпеки не мають доступу до точних розвідданих. У системі, якою вони управляють, відсутній ефективний механізм виправлення помилок. Їхні українські колеги гнучкіші та ефективніші.У сукупності ці чотири фактори роблять остаточну поразку росії неминучим. Згодом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включаючи Крим. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба Америка, яка має ядерну зброю, не пішла з Кореї, В’єтнаму та Афганістану?Хоча війна обійшлася Україні надзвичайно дорого, сила та єдність її опору зруйнували міф про те, що росія є непереможною у військовому відношенні. Україна ще може повстати з попелу. Коли війна закінчиться, вона може розраховувати на можливість вступу до Європейського Союзу та НАТО.Війна стала поворотним моментом росії. Вона прирекла режим путіна на широку міжнародну ізоляцію. Йому також довелося мати справу зі складними внутрішньополітичними течіями, починаючи з повстання найманців Групи Вагнера та інших вогнищ збройних сил — наприклад, у Бєлгороді — і до етнічної напруженості в кількох російських регіонах і нещодавнього теракту в Москві. Це показує, що політичний ризик у росії дуже високий.Погіршуючи ризики, з якими стикається Кремль, війна переконала все більше колишніх радянських республік у тому, що імперські амбіції росії загрожують їхній незалежності, суверенітету та територіальній цілісності. Все більше усвідомлюючи, що про перемогу росії не може бути мови, ці держави дистанціюються від Москви різними способами. Через війну перспективи євразійської інтеграції, яку виступає росія, померкли.Тим часом війна змусила Європу усвідомити величезну загрозу, яку військова агресія росії становить для безпеки континенту та міжнародного порядку, поклавши край розрядці відносин між ЄС та росією після закінчення холодної війни. Багато європейських країн відмовилися від своїх ілюзій щодо путінської росії.Війна також допоможе перебудувати Раду Безпеки ООН. Це наголосило на нездатності організації ефективно виконувати свої обов’язки щодо підтримання миру в усьому світі та регіональної безпеки через зловживання правом вето деякими постійними членами. Це розлютило міжнародне співтовариство, збільшуючи шанси на прискорення реформи Ради Безпеки. Німеччина, Японія, Індія та інші країни, ймовірно, стануть постійними членами, а п’ять нинішніх постійних членів можуть втратити право вето. Без реформ параліч, який став відмінною рисою Ради Безпеки, приведе світ до ще більш небезпечного стану.є-vijnu-v-ukraїni-the-economist/