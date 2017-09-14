«Контуры саммита еще не ясны», — указал швейцарский министр журналистам на пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в среду 17 января 2024 года. «Все зависит от того, какие влиятельные страны захотят в нем участвовать», — сказал он, имея в виду участие Москвы. Отвечая на вопрос, реально ли провести такую встречу в ближайшие несколько месяцев, И. Кассис сказал, что для организации такой конференции должна «созреть военная ситуация»
Что касается России, то она определенно не будет принимать участие в этой конференции, что стало ясно уже после встречи представителей Швейцарии с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в январе 2024 года.
Во время подготовительно фазы Швейцария провела переговоры с членами Большой семерки, ЕС и представителями «Глобального Юга», такими как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, Эфиопия и Саудовская Аравия. «Теперь у Швейцарии есть все условия для организации конференции
Большой интерес и готовность участвовать в саммите помимо США выразили и другие державы, включая Китай, который, как отметил И. Кассис, отреагировал даже более позитивно, чем ожидалось.
Министерство иностранных дел Швейцарии рассматривает в качестве варианта мирного договора по Украине проект соглашений, сформулированный в Стамбуле в марте 2022 года.
Президент Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к согласованному в Стамбуле договору с Украиной. Его слова приводятся на сайте Кремля.
«Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, нам там делать нечего», — сказал Путин. Однако при этом, продолжил российский лидер, организаторы конференции заявляют, что без Москвы ничего решить невозможно.
...і тд. От такє, світ вирішив зупинити війну, схоже на умовах росії. Якщо захід так і не дасть зброю (а часу до червня мало, навіть якщо і дасть, допомогу ухвалять, то доїхати вони не встигне і " воєнная сітуація созрєєт" як каже швейцарський міністр) Зеленському придеться приймати непопулярні рішення, у порівнянням з якими закон про мобілізацію (може недарма його тягнули півроку) квіточки.
Востаннє редагувалось d44 в П'ят 12 кві, 2024 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Чисельність окупантів перевищує українську армію майже в 10 разів – командувач ЗСУ
Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль.
«Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких – по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту», – зазначив військовий.
Як зазначив командувач об'єднаних сил ЗСУ, замість однієї бригади змушені ставити на ту чи іншу ділянку фронту три. Своєю ті «додаткові» бригади могли б перебувати в тиловій смузі, де військові мали змогу перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти підготовку, аби замінити ту бригаду або створити ударне угруповання.
«За умов нормальної забезпеченості особовим складом, ці дві додаткові бригади могли б відпочивати й готуватися, або входити в ударне угруповання для подальшого наступу. Але замість цього бригади тримають фронт», – додав він.
с 1:20 сек
сейчас критично нужны люди. следующий шаг будут говорить дайте оружие. Людей набрали а воевать нечем. В итоге придут к выводу что с существующими ресурсами и заблокированной США помощью тягаться с рф невозможно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 12 кві, 2024 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Чисельність окупантів перевищує українську армію майже в 10 разів – командувач ЗСУ
Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль.
«Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких – по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту», – зазначив військовий.
Як зазначив командувач об'єднаних сил ЗСУ, замість однієї бригади змушені ставити на ту чи іншу ділянку фронту три. Своєю ті «додаткові» бригади могли б перебувати в тиловій смузі, де військові мали змогу перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти підготовку, аби замінити ту бригаду або створити ударне угруповання.
«За умов нормальної забезпеченості особовим складом, ці дві додаткові бригади могли б відпочивати й готуватися, або входити в ударне угруповання для подальшого наступу. Але замість цього бригади тримають фронт», – додав він.
Дик, а озброєння для повноцінності отих трьох бригад є?
Особового складу не вистачає - да, але озброєння ще більше. Це лопат (Ак) вистачає. Тому наші спочатку вимагали більше саме озброєння. Тепер коли... Людей. Але ж не настільки-то?
Якщо говорити про повноцінне обслуговування військових літаків, скільки це в людях? Скільки пілотів має бути в перерахунку на один літак, скільки зброярів, техніків, ремонтників, співробітників аеродромів?
— 1:20, один пілот — приблизно 20 людей на землі і в повітрі мають його обслуговувати, працювати на нього для того, аби він успішно виконав бойове завдання. Приблизно таке співвідношення. Але це мінімальне співвідношення. Якщо брати ще ремонтні засоби, постачання, то там ще вдвічі зростає.
“Тысячи ваенных на SUV катаются по тылу, жирные полковники мои бывшие приятели ни разу не бывали на фронте» «ненавижу даже больше чем директора школы не взявшего на работу»
Ми маємо хорошу підтримку, але дуже поганий час для формулювання мирного плану. Бо важливу, якщо не ключову роль на тому форумі відіграє рішення Конгресу США про виділення допомоги Україні: без зброї на фронті проукраїнська коаліція матиме вибір лише між поганим варіантом та ще гіршим, написала The Washington Post. https://t.me/Bratchuk_Sergey/82018
Оскільки виходу з конфлікту, що загострюється, немає, варіанти для Зеленського виглядають дедалі гіршими — The Washington Post.
Головне зі статті:
🔹 росія посилює авіаудари і поступово просувається на полі бою, кінця бойовим діям не видно, тому перспективи для України погіршуються;
🔹 Зеленський відкидає можливість перемовин з путіним, поки російські війська залишаються в Україні. Українська громадськість категорично проти здачі території, а путін не виявляє готовності прийняти інші умови, крім капітуляції України;
🔹 Україна перебуває у патовій ситуації — в нинішніх умовах українці щодня гинуть на полі бою, але припинення вогню для них також не має сенсу, бо це дасть росіянам час для поповнення сил;
🔹 українські і західні чиновники вважають, що Зеленський перебуває у глухому куті і не розуміють, як він має з нього вийти;
🔹 найскладнішим для Зеленського буде впоратися з очікуваннями всередині країни. Його підтримка серед українців залишається високою, але після двох років війни і величезних втрат вона все ж слабшає;
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 12 кві, 2024 09:08, всього редагувалось 3 разів.
Хотаб Да я сам офонарів від такої кількості столь подробної інформації.
Засмучує, що і протиріч між обома спеціалістами якось теж багатенько. Класика, як і в усіх інших сферах життя. Починаючи з сантехніків, де двоє з 30+ років досвіду спростовують один одного. А трєтій, четвертий...