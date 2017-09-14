Ми маємо хорошу підтримку, але дуже поганий час для формулювання мирного плану. Бо важливу, якщо не ключову роль на тому форумі відіграє рішення Конгресу США про виділення допомоги Україні: без зброї на фронті проукраїнська коаліція матиме вибір лише між поганим варіантом та ще гіршим, написала The Washington Post.

Оскільки виходу з конфлікту, що загострюється, немає, варіанти для Зеленського виглядають дедалі гіршими — The Washington Post.



Головне зі статті:



🔹 росія посилює авіаудари і поступово просувається на полі бою, кінця бойовим діям не видно, тому перспективи для України погіршуються;



🔹 Зеленський відкидає можливість перемовин з путіним, поки російські війська залишаються в Україні. Українська громадськість категорично проти здачі території, а путін не виявляє готовності прийняти інші умови, крім капітуляції України;



🔹 Україна перебуває у патовій ситуації — в нинішніх умовах українці щодня гинуть на полі бою, але припинення вогню для них також не має сенсу, бо це дасть росіянам час для поповнення сил;



🔹 українські і західні чиновники вважають, що Зеленський перебуває у глухому куті і не розуміють, як він має з нього вийти;



🔹 найскладнішим для Зеленського буде впоратися з очікуваннями всередині країни. Його підтримка серед українців залишається високою, але після двох років війни і величезних втрат вона все ж слабшає;