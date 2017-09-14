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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76167617761876197620>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 09:24

Віталліан
Мав на увазі не наш бізнес, а бізнес інтереси партнерів. В тому числі косвенні. Які прямо взагалі ніяк не пов'язані з війною.
__________________
Тут лунало навіщо тиловим погони?
Тому що всл можна наказати багато чого...
А цивільним - ні.
Тому й погони. Тобто в колію (в стойло)))

А от розмір погон -- да, питання дискусійне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 09:31

  detroytred написав:Віталліан
Мав на увазі не наш бізнес, а бізнес інтереси партнерів. В тому числі косвенні. Які прямо взагалі ніяк не пов'язані з війною.
у нас с вами разное понимание бизнеса) всё же решение о помощи принимают политики, которые ориентируются на мнение народа. А мнением можно крутить в любую сторону. Поляки сначала вели себя как братья, а потом начались протесты фермеров. Поляки уже заявили что больше помогать не будут. Фермеры всего лишь фон для таких заявлений.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 09:42

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
Чисельність окупантів перевищує українську армію майже в 10 разів – командувач ЗСУ

Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль.

«Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу.

Тобто армія РФ 10-13 млн солдатів :shock: ?
Цікаво, що командувач ЗСУ оперує кількістью солдат (штиків), прямо як за наполеонівських часів (хоча тоді вже оперували ще кількістью кінноти, пушок ітд).

Интересно в чём план командующего. Нарожать 13 миллионов воинов?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 09:50

  Бетон написав:Интересно в чём план командующего. Нарожать 13 миллионов воинов?
под мобилизацию получить дополнительное финансирование. чем не план? аппетиты растут. 600 тыс тыловых военных хотят кушать. Так не не услышал почему бы их не взять в пехоту, обязательно трактористов/барменов ловить.
vitaliiangel
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2
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мне не даёт покоя цифра потраченная на защиту трипольской ТЭС, более 9 млрд. То есть около 240 млн долларов. Хотелось бы посмотреть на эти защитные сооружения за четверть ярда долларов, правда уже поздно))

Очень интересно сколько сейчас стоит построить современную ТЭС аналогичной по мощности Трипольской, есть ли у кого то инфо?
hume
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:02

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Віталліан
Мав на увазі не наш бізнес, а бізнес інтереси партнерів. В тому числі косвенні. Які прямо взагалі ніяк не пов'язані з війною.
у нас с вами разное понимание бизнеса) всё же решение о помощи принимают политики, которые ориентируются на мнение народа. А мнением можно крутить в любую сторону.

Хто? Хто має значний вплив на обох - і на самих політиків безпосередньо (забезпечуючі їх підтримку або і овсі прямим лобіюванням, як в Штатах), і на мнєніє народа? Хто?

Навіщо бізнесу ЗМІ в усіх формах (або вплив на ЗМІ)?
Щоб впливати на кого?

В корінці ринку (ринкового устрію суспільства) лежить все ж таки сам бізнес.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:07

Яка сумна новина)))

Єдиний у орків виробник БМП-3 та БМД-4 "Курганмашзавод" у зоні затоплення, — Defence Express.
Місто Курган, де розташоване підприємство ризикує постраждати найбільше, через розлив річки Тобол. Аналітики прогнозують підйом води у річці від 9 до 14 метрів. «Курганмаш» буде тонути, якщо рівень води підніметься до 12 метрів і більше.
Наразі рівень води в Курганській області досяг більш ніж 7 метрів. Приріст за ніч становив 1м 40 см. Триває евакуація кацапні.
ПС. Привіт із Мико, де вчора вп'яте чи вдесяте прилетіла ракета в те місце, де кацапи думають, що там знаходиться бронетанковий завод. Насправді, дбли блд (с).
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:10

  hume написав:Мне не даёт покоя цифра потраченная на защиту трипольской ТЭС, более 9 млрд. То есть около 240 млн долларов. Хотелось бы посмотреть на эти защитные сооружения за четверть ярда долларов, правда уже поздно))

Очень интересно сколько сейчас стоит построить современную ТЭС аналогичной по мощности Трипольской, есть ли у кого то инфо?

Не треба рахувати чужі гроші :mrgreen:
Заспокойте себе тим, что частина цих коштів впливе на КРЖН.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:11

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Интересно в чём план командующего. Нарожать 13 миллионов воинов?
под мобилизацию получить дополнительное финансирование. чем не план? аппетиты растут. 600 тыс тыловых военных хотят кушать. Так не не услышал почему бы их не взять в пехоту, обязательно трактористов/барменов ловить.

Відповідь у самому питанні.
Тому що є трактористи і бармени.
Згідно військової "доктрини" майже усіх часів саме з них швиденько роблять "кулеметників" під час великих війн.
Так було, є і буде.

Тил теж потрібен. Але місця там вже зайняли...

Інше питання про ротації. Тил на фронт. Тут - да.
Але це зайві витрати...
Ну і звісно "блат" є блат.
Трактористи не переважають тих, хто вже застовбив місця.
Без бунту трактористів)))
Який під час війни канєшно може трапитися, але тільки при доходженні невдоволення до точки кипіння.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:12

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
Чисельність окупантів перевищує українську армію майже в 10 разів – командувач ЗСУ

Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль.

«Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу.

Тобто армія РФ 10-13 млн солдатів :shock: ?
Цікаво, що командувач ЗСУ оперує кількістью солдат (штиків), прямо як за наполеонівських часів (хоча тоді вже оперували ще кількістью кінноти, пушок ітд).

Ну або наша - не лям.
Втрати - 31 тис. Зе ж не міг збрехати?
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