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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7617761876197620>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:12

Вишкрібають звідусіль ― на війну проти України кремль відправляє війська тихоокеанського флоту рф
 З метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів москва відправляє на війну особовий склад тихоокеанського флоту рф, а також 11-ї армії ВПС та ППО.
☝️ Вказані військові з’єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.
❗️ Згідно з рішенням командувача тихоокеанського флоту рф віктора лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із пріморского та камчатского країв рф.
👤 Ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території хабаровского краю рф, латамуть діри 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні  втрати.
☑️ Частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу рф увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у воронєжі.
https://t.me/operativnoZSU
А шо такоє? Де чф рф?;)
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:13

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Віталліан
Мав на увазі не наш бізнес, а бізнес інтереси партнерів. В тому числі косвенні. Які прямо взагалі ніяк не пов'язані з війною.
у нас с вами разное понимание бизнеса) всё же решение о помощи принимают политики, которые ориентируются на мнение народа. А мнением можно крутить в любую сторону.

Хто? Хто має значний вплив на обох - і на самих політиків безпосередньо (забезпечуючі їх підтримку або і овсі прямим лобіюванням, як в Штатах), і на мнєніє народа? Хто?

Навіщо бізнесу ЗМІ в усіх формах (або вплив на ЗМІ)?
Щоб впливати на кого?

В корінці ринку (ринкового устрію суспільства) лежить все ж таки сам бізнес.
а может в корне любой экономики лежат потребности человека, которые бизнес и государство (регулятор) удовлетворяет? как по вашему, безопасность базовая потребность? Поражение Украины меняет расстановку сил и подрывает основы безопасности континента?

немного подумав (совсем чуть чуть) приходим к выводу, что бизнес и политика напрямую зависят не от самих потребностей, а от их понимания. Сознанием населения крутят сми поскольку другого источника информации нет. И чем больше статей, что Украина проигрывает, тем меньше смысла ей в дальнейшем помогать.

поэтому так важно мониорить Западные СМИ. Там пишут то, что их политики стесняются говорить вслух :oops:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 12 кві, 2024 10:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:15

Віталліан
Ви праві. Так. Повинно бути. І я згоден на всі 100%.

Але ж мова про те, як є, і чому так є.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:15

vitaliiangel

Потом была вера что хаймарсы всех порвут. Западные танки и бронемашины нас спасут. Затем кое кто нам обещал 1млн дронов. Сейчас верят в мобилизацию и ф-16. Напоминает морковку перед осликом.



Сьогодні в нашій студії розчарований експерт «ангел», який чомусь повірив що існує якась одна зброя, яка має вирішити питання у війні. Рівень експерта такий, що йому навіть не пробували пояснювати, що кожна номенклатура виконує свою роль, має своє місце в системі озброєнь і доповнює її.
Погано коли зникає якась номенклатура (наприклад снаряди 155), і тобі пробують їх замінити дронами . Частково це працює, але лише частково. Бо треба все. І хаймарс, і Шторм-шедоу, і ф16, і 155, і ангел з калашом в траншеї.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 кві, 2024 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:15

ТЦК

Люди почали боятися та ненавидити людей у військовій формі через патрулі ТЦК.
Пропоную припинити дискредитацію ЗСУ, та переодягнути ТЦКашників в щось інше.
Можна в Дирекції цирків позичити костюми клоунів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:16

  detroytred написав:Але ж мова про те, як є, і чому так є.
ответ вы знаете. Человеческий фактор, кого то подкупили, другой устал, третий хочет развивать свои проекты. Способов удовлетворить потребности много. Мир клином на Украине не сошёлся.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 12 кві, 2024 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:перед контрнаступлением кто то из западных политиков говорил что контрнаступление нужно для улучшения позиций Украины на переговорах.

перед контраступом і частина форумчан була налаштована як мінімум дійти до узбережжя, а будь-які скептичні чи просто обережні прогнози відразу піддавались обструкції (зрада, іпсо)

Щодо "улучшения позиций" перед гіпотетичними переговорами, то поки що тенденція така що від 2021 позиції України відємно покращуються порівняно з попереднім роком
Багато в чому зрив мобілізації обумовлений суттєвою пробуксовкою західної допомоги, риторикою партнерів про "непоразку рф, страх ескалації", коли пересічний починає підозрювати що він лише пішак з лопатою у цинічній геополітичній грі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:18

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Але ж мова про те, як є, і чому так є.
ответ вы знаете. Человеческий фактор, кого то подкупили, другой устал, третий хочет развивать свои проекты.

Во.
І оцей людський фактор є об'єктивною реальністю.

Отією яка теоретично дає змогу кожному підійти до дзеркала і...
А практично для всіх -- неможливо.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:21

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Интересно в чём план командующего. Нарожать 13 миллионов воинов?
под мобилизацию получить дополнительное финансирование. чем не план? аппетиты растут. 600 тыс тыловых военных хотят кушать. Так не не услышал почему бы их не взять в пехоту, обязательно трактористов/барменов ловить.

Это не план перемогы, а план дерибана.

Я так понимаю, планировать это для слабаков
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:22

  Letusrock написав:перед контраступом і частина форумчан була налаштована як мінімум дійти до узбережжя...

Не дійти, а доїхати на диванах.
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