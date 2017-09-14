hume написав:Мне не даёт покоя цифра потраченная на защиту трипольской ТЭС, более 9 млрд. То есть около 240 млн долларов. Хотелось бы посмотреть на эти защитные сооружения за четверть ярда долларов, правда уже поздно))
Очень интересно сколько сейчас стоит построить современную ТЭС аналогичной по мощности Трипольской, есть ли у кого то инфо?
Не треба рахувати чужі гроші Заспокойте себе тим, что частина цих коштів впливе на КРЖН.
мне со вчера эта цифра покоя не даёт. Я не спец в энергетике, но нашел вот такую интересную заметку
В 2020 году Польша подписала контракт на постройку двух энергоблоков.
Новые энергетические блоки общей мощностью 1400 мегаватт будут оснащены турбинами класса "H", которые характеризуются лучшими показателями, чем турбины предыдущего поколения.
Стоимость контракта составила 3,7 млрд злотых (865 млн евро) нетто.
После такой вот информации появляется желание посмотреть на защитные сооружения за четверть ярда уе.
hume написав:Мне не даёт покоя цифра потраченная на защиту трипольской ТЭС, более 9 млрд. То есть около 240 млн долларов. Хотелось бы посмотреть на эти защитные сооружения за четверть ярда долларов, правда уже поздно))
Очень интересно сколько сейчас стоит построить современную ТЭС аналогичной по мощности Трипольской, есть ли у кого то инфо?
Не треба рахувати чужі гроші Заспокойте себе тим, что частина цих коштів впливе на КРЖН.
мне со вчера эта цифра покоя не даёт. Я не спец в энергетике, но нашел вот такую интересную заметку
В 2020 году Польша подписала контракт на постройку двух энергоблоков.
Новые энергетические блоки общей мощностью 1400 мегаватт будут оснащены турбинами класса "H", которые характеризуются лучшими показателями, чем турбины предыдущего поколения.
Стоимость контракта составила 3,7 млрд злотых (865 млн евро) нетто.
После такой вот информации появляется желание посмотреть на защитные сооружения за четверть ярда уе.
После таких
Там де Ренат - все чесно. Щмигаль підвередить. Він в ного працював (чи працює?) тому в курсі.