hume написав:Мне не даёт покоя цифра потраченная на защиту трипольской ТЭС, более 9 млрд. То есть около 240 млн долларов. Хотелось бы посмотреть на эти защитные сооружения за четверть ярда долларов, правда уже поздно))
Очень интересно сколько сейчас стоит построить современную ТЭС аналогичной по мощности Трипольской, есть ли у кого то инфо?
Не треба рахувати чужі гроші Заспокойте себе тим, что частина цих коштів впливе на КРЖН.
мне со вчера эта цифра покоя не даёт. Я не спец в энергетике, но нашел вот такую интересную заметку
В 2020 году Польша подписала контракт на постройку двух энергоблоков.
Новые энергетические блоки общей мощностью 1400 мегаватт будут оснащены турбинами класса "H", которые характеризуются лучшими показателями, чем турбины предыдущего поколения.
Стоимость контракта составила 3,7 млрд злотых (865 млн евро) нетто.
После такой вот информации появляется желание посмотреть на защитные сооружения за четверть ярда уе.
hume написав:Мне не даёт покоя цифра потраченная на защиту трипольской ТЭС, более 9 млрд. То есть около 240 млн долларов. Хотелось бы посмотреть на эти защитные сооружения за четверть ярда долларов, правда уже поздно))
Очень интересно сколько сейчас стоит построить современную ТЭС аналогичной по мощности Трипольской, есть ли у кого то инфо?
Не треба рахувати чужі гроші Заспокойте себе тим, что частина цих коштів впливе на КРЖН.
мне со вчера эта цифра покоя не даёт. Я не спец в энергетике, но нашел вот такую интересную заметку
В 2020 году Польша подписала контракт на постройку двух энергоблоков.
Новые энергетические блоки общей мощностью 1400 мегаватт будут оснащены турбинами класса "H", которые характеризуются лучшими показателями, чем турбины предыдущего поколения.
Стоимость контракта составила 3,7 млрд злотых (865 млн евро) нетто.
После такой вот информации появляется желание посмотреть на защитные сооружения за четверть ярда уе.
После таких
Там де Ренат - все чесно. Щмигаль підвередить. Він в ного працював (чи працює?) тому в курсі.
А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?
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а зара для чого буде стояти на смерть? Для виплати родині 15 млн? Так не всі в таких теплих стосунках з рідними. Інститут сімї мяко кажучи порушений. Де ви бачите точку опори для не ілоя? Яка винагорода ? Царство небесне? Церкву теж розшатали. Шо там іще? свєтлоє будещєє? Нема. За честь і славу? Воно трималось на репутації РОДУ я вмру, но правнуки за то будуть селом з кріпаками володіти. Де ви бачили патріархів зара? Мужики з дітьми контакту не мають не то шо з родом. Чим мотивувати будем потертого соракарічного дядька шоб насмерть? https://youtu.be/W_pJ3O7s5gQ?si=ZEXZcbCDJVB0RJ8u
Можливо хоч би за свою нерухомість, рухомість, гроші, вклади...? І зарплати?
Таки ж не всі готові все-все покинути і гайнути в римунії. Особливо якщо врахувати, що і досі є модною надмірна працьовитість, і на все оте наховрашене працювали як прокляті. А кордон міг у будь-яку мить стати непрохідним (під бомбами, чи навіть з боку ЄС...) Мабуть лічені % здатні миттю все закинути в ліквідність і таки встигнути звалити (хоча цікаво, що овдп можна продавати достроково (трошки % втративши).
кордон не був не прохідним навіть за союзу. Як там рісовалі на бумагє но наткнулісь на оврагі. Шум навколо тиси і дністра то телевізійна замануха. Де ще мож простіше контролювати як не на відкритій водній поверхні. Більшість кордону йде горами , проваллями буреломами . Підтримка його справним коштує дорого. Потом за союзу були прикордонні зони де був посилений контроль міліції, а зара держава з гір пішла, ні шкіл, ні участкових ні роддомів. Схід населення в долини й міста є невідворотнім поки в гори не підуть державні гроші. Короч в будьякий момент кордрн міг би стати непрохідним тільки за це треба платити. Тотальний контроль з боку держави тримається на самоконтролі і шаблонність мислення в головах громадян. но поки і того нема. Хіба в сзчшника блокують рахунки і одбирають нерухомість? Закон про мобілізацію приняли но тепер подивимось як його будуть виконувати.
Отже, все покинути, ел.гроші теж, бо після 24.2 їх було проблемнувато зняти. І пиляти в гори. Сценарій цікавий, люблю гори, але видається смертельним, навіть якби ЄС не відстрілювалась, а москвини не сипали каби і фаби вже вздовж зах.кордону...
Найближче до кордонів я був років 5...15 тому. У Сянках (з укр.поїзду зійшов і рухався хребтом на півд.схід). І ще у Шибеному. І там, і там прикордонники паспорт дивляться. Для подорожей хребтами на самому кордоні -- мадрівникам ще десяток років тому треба було отримувати письмові дозволи наперед. А після того як одна групка забрела в римунії десь аж на сім км і їх виловили -- то від всіх наступних вимагали мати gps... Ще у Зеленому (північніше Шибеного) розмовляв з місцевим, то він хвалився, що стукають прикордонникам про всіх незнайових-підозрілих. Ніби як “дружинники”.
І взагалі -- все що вище 500(?)м, то дуже погана ідея у лютому в Карпатах. Пригадую читав колись думку, що українські навіть всього лише 2000м гори -- то взимку можуть бути одні з найстрашніших місць Землі з точки зору погоди. Двозначні мінуси, ураганний вітер, вологе повітря з Європи -- вмерти дуже просто. А глибина снігу навіть у травні місцями пару метрів.
На Буковині гори нижчі? Там реально йти в лютому?
І ми ж говоримо про мільйонні потоки біженців. Жінки казали, що по кілька діб стояли(!) як риби у банці на пунктах пропуску. А млн чоловікам що було робити? Прориватись силою, чи ризикувати полями, горбами, річками??
Не сходиться. Якщо особа така перелякана, що покине все майно-гроші (чи половину), то де візьме хоробрість штурмувати прикордонників або брести хащами по пояс в снігу?
Цікаво, що роблять реал.СЗЧ. Бо їх ніби-то є вже аж 150тис. Зустрічав таке число. І всі під ризиком 5р+? То що роблять? Купують крипту на все і чекають літа аби піти в гори й більше не вертатись? 🐝
Bobua написав:Цікаво, що роблять реал.СЗЧ. Бо їх ніби-то є вже аж 150тис. Зустрічав таке число.
знаю про декількох таких відчайдушних хлопців, вони з пролетаріату, тому просто тупо ховаються в приватному секторі чи вдома чи в родичів (грубо кажучи ночують в сараї під дахом у соломі)
Bobua написав:Якщо особа така перелякана, що покине все майно-гроші (чи половину), то де візьме хоробрість штурмувати прикордонників або брести хащами по пояс в снігу?
в березні-квітні 2022 за 500 баксів можна було оформіти опіку над троюрідною тіткою куми і виїхати, необовязково штурмувати сніжні гори. а в перші дні повномаштабної за цю суму можна було прослизнути і на самому пункті пропуску
vitaliiangel написав:немного подумав (совсем чуть чуть) приходим к выводу, что ... Сознанием населения крутят сми ... И чем больше статей, что Украина проигрывает, тем меньше смысла ей в дальнейшем помогать.
Ще трохи подумав (зовсім трохи) доходимо висновку, що ті, хто тут пише про "Україна програє" та "менше сенсу їй надалі допомагати" працюють на чию перемогу? Що в голові у цих дописувачів (можу з десяток їх назвати)? Добре, що є кому цькувати їх (і таких більшість, на щастя).
vitaliiangel написав:немного подумав (совсем чуть чуть) приходим к выводу, что ... Сознанием населения крутят сми ... И чем больше статей, что Украина проигрывает, тем меньше смысла ей в дальнейшем помогать.
Ще трохи подумав (зовсім трохи) доходимо висновку, що ті, хто тут пише про "Україна програє" та "менше сенсу їй надалі допомагати" працюють на чию перемогу? Що в голові у цих дописувачів (можу з десяток їх назвати)? Добре, що є кому цькувати їх (і таких більшість, на щастя).
та вы уже победили. форум читает 15 человек а не 15 млн если шо. Ни одна написанная здесь фраза ни на что не влияет. И заметьте это были не мои мысли, а чужие цитаты. К их авторам у вас претензий нет. На врага работает именно тот, кто кого-то там цитирует. Приятно, что вы так высоко оцениваете моё влияние.
цькувати признак низкого интеллекта уровня гопник. Когда вашего ребёнка начнут цькувати вы тоже скажете "Добре, що є кому цькувати" или это другое? а может вы тоже гопница?
что у людей в голове, в моей мусорке порядка больше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 12 кві, 2024 11:04, всього редагувалось 3 разів.