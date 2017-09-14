Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:46

Banderlog написав: Bobua написав: Banderlog написав:



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Не буде...



А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?



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а зара для чого буде стояти на смерть?

Для виплати родині 15 млн? Так не всі в таких теплих стосунках з рідними.

Інститут сімї мяко кажучи порушений.

Де ви бачите точку опори для не ілоя?

Яка винагорода ?

Царство небесне? Церкву теж розшатали.

Шо там іще? свєтлоє будещєє? Нема.

За честь і славу? Воно трималось на репутації РОДУ

я вмру, но правнуки за то будуть селом з кріпаками володіти. Де ви бачили патріархів зара? Мужики з дітьми контакту не мають не то шо з родом.

Чим мотивувати будем потертого соракарічного дядька шоб насмерть? https://youtu.be/W_pJ3O7s5gQ?si=ZEXZcbCDJVB0RJ8u quote="5710649:Bobua"]Не буде...А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?[/quoteа зара для чого буде стояти на смерть?Для виплати родині 15 млн? Так не всі в таких теплих стосунках з рідними.Інститут сімї мяко кажучи порушений.Де ви бачите точку опори для не ілоя?Яка винагорода ?Царство небесне? Церкву теж розшатали.Шо там іще? свєтлоє будещєє? Нема.За честь і славу? Воно трималось на репутації РОДУя вмру, но правнуки за то будуть селом з кріпаками володіти. Де ви бачили патріархів зара? Мужики з дітьми контакту не мають не то шо з родом.Чим мотивувати будем потертого соракарічного дядька шоб насмерть?



Можливо хоч би за свою нерухомість, рухомість, гроші, вклади...?

І зарплати?



Таки ж не всі готові все-все покинути і гайнути в римунії.

Особливо якщо врахувати, що і досі є модною надмірна працьовитість, і на все оте наховрашене працювали як прокляті. А кордон міг у будь-яку мить стати непрохідним (під бомбами, чи навіть з боку ЄС...)

Мабуть лічені % здатні миттю все закинути в ліквідність і таки встигнути звалити (хоча цікаво, що овдп можна продавати достроково (трошки % втративши).



Можливо хоч би за свою нерухомість, рухомість, гроші, вклади...?І зарплати?Таки ж не всі готові все-все покинути і гайнути в римунії.Особливо якщо врахувати, що і досі є модною надмірна працьовитість, і на все оте наховрашене працювали як прокляті. А кордон міг у будь-яку мить стати непрохідним (під бомбами, чи навіть з боку ЄС...)Мабуть лічені % здатні миттю все закинути в ліквідність і таки встигнути звалити (хоча цікаво, що овдп можна продавати достроково (трошки % втративши). кордон не був не прохідним навіть за союзу. Як там рісовалі на бумагє но наткнулісь на оврагі. Шум навколо тиси і дністра то телевізійна замануха. Де ще мож простіше контролювати як не на відкритій водній поверхні. Більшість кордону йде горами , проваллями буреломами . Підтримка його справним коштує дорого. Потом за союзу були прикордонні зони де був посилений контроль міліції, а зара держава з гір пішла, ні шкіл, ні участкових ні роддомів. Схід населення в долини й міста є невідворотнім поки в гори не підуть державні гроші. Короч в будьякий момент кордрн міг би стати непрохідним тільки за це треба платити.

Тотальний контроль з боку держави тримається на самоконтролі і шаблонність мислення в головах громадян. но поки і того нема. Хіба в сзчшника блокують рахунки і одбирають нерухомість? Закон про мобілізацію приняли но тепер подивимось як його будуть виконувати. кордон не був не прохідним навіть за союзу. Як там рісовалі на бумагє но наткнулісь на оврагі. Шум навколо тиси і дністра то телевізійна замануха. Де ще мож простіше контролювати як не на відкритій водній поверхні. Більшість кордону йде горами , проваллями буреломами . Підтримка його справним коштує дорого. Потом за союзу були прикордонні зони де був посилений контроль міліції, а зара держава з гір пішла, ні шкіл, ні участкових ні роддомів. Схід населення в долини й міста є невідворотнім поки в гори не підуть державні гроші. Короч в будьякий момент кордрн міг би стати непрохідним тільки за це треба платити.Тотальний контроль з боку держави тримається на самоконтролі і шаблонність мислення в головах громадян.но поки і того нема. Хіба в сзчшника блокують рахунки і одбирають нерухомість? Закон про мобілізацію приняли но тепер подивимось як його будуть виконувати.

Отже, все покинути, ел.гроші теж, бо після 24.2 їх було проблемнувато зняти.І пиляти в гори.Сценарій цікавий, люблю гори, але видається смертельним, навіть якби ЄС не відстрілювалась, а москвини не сипали каби і фаби вже вздовж зах.кордону...Найближче до кордонів я був років 5...15 тому.У Сянках (з укр.поїзду зійшов і рухався хребтом на півд.схід). І ще у Шибеному.І там, і там прикордонники паспорт дивляться.Для подорожей хребтами на самому кордоні -- мадрівникам ще десяток років тому треба було отримувати письмові дозволи наперед. А після того як одна групка забрела в римунії десь аж на сім км і їх виловили -- то від всіх наступних вимагали мати gps...Ще у Зеленому (північніше Шибеного) розмовляв з місцевим, то він хвалився, що стукають прикордонникам про всіх незнайових-підозрілих. Ніби як “дружинники”.І взагалі -- все що вище 500(?)м, то дуже погана ідея у лютому в Карпатах.Пригадую читав колись думку, що українські навіть всього лише 2000м гори -- то взимку можуть бути одні з найстрашніших місць Землі з точки зору погоди. Двозначні мінуси, ураганний вітер, вологе повітря з Європи -- вмерти дуже просто. А глибина снігу навіть у травні місцями пару метрів.На Буковині гори нижчі? Там реально йти в лютому?І ми ж говоримо про мільйонні потоки біженців.Жінки казали, що по кілька діб стояли(!) як риби у банці на пунктах пропуску.А млн чоловікам що було робити? Прориватись силою, чи ризикувати полями, горбами, річками??Не сходиться.Якщо особа така перелякана, що покине все майно-гроші (чи половину), то де візьме хоробрість штурмувати прикордонників або брести хащами по пояс в снігу?Цікаво, що роблять реал.СЗЧ.Бо їх ніби-то є вже аж 150тис. Зустрічав таке число.І всі під ризиком 5р+?То що роблять? Купують крипту на все і чекають літа аби піти в гори й більше не вертатись? 🐝