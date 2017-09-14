Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:04
unicdima написав:
Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК
і тут Порошенко винен?
Чого ж наш президент із монобільшістю так і не спромігся за 5 років посадити цього карнокрада, хабарника та агента кремля? ))
Letusrock
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:12
vitaliiangel в моей мусорке порядка больше.
Использованные памперсы отсепарированы от засопливленых за вчерашнюю сессию ВР носовых платков?
Hotab
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:13
И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...
_hunter
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:17
_hunter И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...
Все может быть . Коррупция повсюду. Вы по какой именно коррупционной схеме выехали из Украины после 24.02.22?
Hotab
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:20
Hotab написав: vitaliiangel в моей мусорке порядка больше.
Использованные памперсы отсепарированы от засопливленых за вчерашнюю сессию ВР носовых платков?
я про свою, а не про твою. к чему эти рефлексии?
vitaliiangel
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:21
unicdima написав:
Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК
ну что сказать -- молодец: опытный бизнесмен и знает как бизнес работает. Для сравнения:
Доходы президента и его семьи в 2023 году выросли втрое по сравнению с 2022 годом
_hunter
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:22
_hunter написав:
И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...
Були там і стінки з бетонних блоків, але то в основному проти дронів.
Такі великі ТЕС закрити неможливо.
unicdima
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:23
vitaliiangel написав: Hotab написав: vitaliiangel в моей мусорке порядка больше.
Использованные памперсы отсепарированы от засопливленых за вчерашнюю сессию ВР носовых платков?
я про свою, а не про твою. к чему эти рефлексии?
Hotab
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:29
Hotab написав: _hunter И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...
Все может быть . Коррупция повсюду. Вы по какой именно коррупционной схеме выехали из Украины после 24.02.22?
Користуючись нагодою, було б цікаво зробити опитування кого вважати гіршим ухилянтом:
а) хто виїхав за кордон, не проти кордонів 91-го, але гроші тратить там, повернеться після закінчення війни
б) переховується вдома, неждун, прагне завершення війни "непоразкою" хоч завтра, працює, утримує дітей/батьків, частину грошей тратить в Україні, частину відкладає на чорний день (хабар воєнкому) ))
Letusrock
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:30
Schmit написав:
Ну або наша - не лям.
Втрати - 31 тис. Зе ж не міг збрехати?
Так он и не соврал -- спрятался за новоязом
_hunter
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