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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76197620762176227623>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:04

  unicdima написав:Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК

і тут Порошенко винен?
Чого ж наш президент із монобільшістю так і не спромігся за 5 років посадити цього карнокрада, хабарника та агента кремля? ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:12

vitaliiangel

в моей мусорке порядка больше.


Использованные памперсы отсепарированы от засопливленых за вчерашнюю сессию ВР носовых платков?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:13

  Letusrock написав:
  hume написав:После такой вот информации появляется желание посмотреть на защитные сооружения за четверть ярда уе.

После таких


вже є спростування - сума 9,7 млдр. стосувалась всього паливно-енергетичного комплексу країни
https://glavcom.ua/economics/business/tripilska-tes-otrimuvala-na-zakhist-9-7-mlrd-hrn-tsentrenerho-zrobilo-zajavu-995688.html#google_vignette

И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:17

_hunter


И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...


Все может быть . Коррупция повсюду. Вы по какой именно коррупционной схеме выехали из Украины после 24.02.22?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:20

  Hotab написав:vitaliiangel

в моей мусорке порядка больше.


Использованные памперсы отсепарированы от засопливленых за вчерашнюю сессию ВР носовых платков?

я про свою, а не про твою. к чему эти рефлексии?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:21

  unicdima написав:Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК

ну что сказать -- молодец: опытный бизнесмен и знает как бизнес работает. Для сравнения:
Доходы президента и его семьи в 2023 году выросли втрое по сравнению с 2022 годом
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:22

  _hunter написав:И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...

Були там і стінки з бетонних блоків, але то в основному проти дронів.
Такі великі ТЕС закрити неможливо.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:23

Мощно

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel

в моей мусорке порядка больше.


Использованные памперсы отсепарированы от засопливленых за вчерашнюю сессию ВР носовых платков?

я про свою, а не про твою. к чему эти рефлексии?

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:29

  Hotab написав:_hunter


И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...


Все может быть . Коррупция повсюду. Вы по какой именно коррупционной схеме выехали из Украины после 24.02.22?


Користуючись нагодою, було б цікаво зробити опитування кого вважати гіршим ухилянтом:
а) хто виїхав за кордон, не проти кордонів 91-го, але гроші тратить там, повернеться після закінчення війни
б) переховується вдома, неждун, прагне завершення війни "непоразкою" хоч завтра, працює, утримує дітей/батьків, частину грошей тратить в Україні, частину відкладає на чорний день (хабар воєнкому) ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:30

  Schmit написав:
  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:Чисельність окупантів перевищує українську армію майже в 10 разів – командувач ЗСУ

Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль.

«Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу.

Тобто армія РФ 10-13 млн солдатів :shock: ?
Цікаво, що командувач ЗСУ оперує кількістью солдат (штиків), прямо як за наполеонівських часів (хоча тоді вже оперували ще кількістью кінноти, пушок ітд).

Ну або наша - не лям.
Втрати - 31 тис. Зе ж не міг збрехати?

Так он и не соврал -- спрятался за новоязом
_hunter
 
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