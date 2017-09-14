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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7620762176227623>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:31

Letusrock
Другу категорію можна ділили і ділити. Шлак, який ховається від ТЦК і одночасно ні копʼя на ЗСУ, сховав податки, транслює наративи поразки. Його куди?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:32

  Hotab написав:_hunter


И тут сразу же возникает вопрос: а не банальный ли это попил? -- если этих лярдов хватило только на мешки с песком да заколоченные окна -- защита АЖ первого уровня...


Все может быть . Коррупция повсюду. Вы по какой именно коррупционной схеме выехали из Украины после 24.02.22?

Все абсолютно легально: зеля не даст соврать :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:33

  Hotab написав:Letusrock
Другу категорію можна ділили і ділити. Шлак, який ховається від ТЦК і одночасно ні копʼя на ЗСУ, сховав податки, транслює наративи поразки. Його куди?

За железный занавес -- что бы Пэрэмогу ковать не мешал? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:36

_hunter он пока отсвечивает в теплик. Рано.
Так что там со схемой? Кому взятку давали?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Група компаній Nova, якій належить і поштовий оператор "Нова пошта", створила компанію Нова Енерджи, яка займатиметься генерацією енергії на регулярній основі.

Про це повідомив співзасновник групи Nova Володимир Поперешнюк у Facebook.

Зазначається, що створена компанія також займатиметься генерування електроенергії за допомогою сонячних та газових енергетичних систем.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:39

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Цікаво, що роблять реал.СЗЧ.
Бо їх ніби-то є вже аж 150тис. Зустрічав таке число.


знаю про декількох таких відчайдушних хлопців, вони з пролетаріату, тому просто тупо ховаються в приватному секторі чи вдома чи в родичів (грубо кажучи ночують в сараї під дахом у соломі)

  Bobua написав:Якщо особа така перелякана, що покине все майно-гроші (чи половину), то де візьме хоробрість штурмувати прикордонників або брести хащами по пояс в снігу?


в березні-квітні 2022 за 500 баксів можна було оформіти опіку над троюрідною тіткою куми і виїхати, необовязково штурмувати сніжні гори.
а в перші дні повномаштабної за цю суму можна було прослизнути і на самому пункті пропуску


То таки треба неабияка активність.
А міг бути “параліч мозку” чи щось таке...


А от “під дахом на соломі” -- це незрозуміло.
На що розрахунок?
Зусебіч програшна ж ситуація.
Що при окупації (ще хай спробують довести окупантам, що сзч, і х.з. чи дуже окупанти їх “берегтимуть”).
Що при посиленні України. І втекти мало би стати ще складніше. І невже держава робитиме аж таку масову амністію, і задля чого, і які пенальті хотітиме?
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:42

Bobua йому один шлях - через тису. Хоча якщо з порушеною справою , такого можуть і депортувати. Це не просто незаконний виїзд.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А от “під дахом на соломі” -- це незрозуміло.
На що розрахунок?

все прозаічніше, людина отримала такий шок під час участі БД, що будь-який день за 1000 км від фронту як рай для нього. І що буде завтра не хвилює. Чув щось типу "хай мене в приміщенні ТЦК пристрелять, но туди я вже не повернусь"
Люди різні, характери різні
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:51

  _hunter написав:
  unicdima написав:Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК

ну что сказать -- молодец: опытный бизнесмен и знает как бизнес работает. Для сравнения:
Доходы президента и его семьи в 2023 году выросли втрое по сравнению с 2022 годом

Дивимось як це подають:
Голова парламентської фракції "ЄС", нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу, повідомляють у НАЗК.
Це разом з доходами 2022 року складає у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік. https://www.unian.ua/society/dohodi-por ... 01737.html

Тобто для того щоби звучало крутіше, то сплюсували 2 роки і порівняли з 1 :mrgreen: .
Порошенко задекларував 773 мільйони гривень доходів за 2019 рік https://www.radiosvoboda.org/a/news-por ... 44744.html
Доходи чинного президента України Петра Порошенка в 2018 році склали 1,53 млрд грн.https://www.slovoidilo.ua/2019/04/01/no ... h-mynulomu

Тобто фактично Порошенко відновив, або і менший дохід отримує ніж до Зе, але як тоді вийти на цифру "у 20 разів"? І це фактично аж 3% річних.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:51

  Hotab написав:_hunter он пока отсвечивает в теплик. Рано.
Так что там со схемой? Кому взятку давали?

В теплике и надувной манекен с батарейкой и лентой от "теплого пол" отсвечивать может...
Упаси вас зеля -- какая взятка :oops: Схема +- ваша: собрал пакет документов, показал погранцам. profit.
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