Bobua написав:Цікаво, що роблять реал.СЗЧ. Бо їх ніби-то є вже аж 150тис. Зустрічав таке число.
знаю про декількох таких відчайдушних хлопців, вони з пролетаріату, тому просто тупо ховаються в приватному секторі чи вдома чи в родичів (грубо кажучи ночують в сараї під дахом у соломі)
Bobua написав:Якщо особа така перелякана, що покине все майно-гроші (чи половину), то де візьме хоробрість штурмувати прикордонників або брести хащами по пояс в снігу?
в березні-квітні 2022 за 500 баксів можна було оформіти опіку над троюрідною тіткою куми і виїхати, необовязково штурмувати сніжні гори. а в перші дні повномаштабної за цю суму можна було прослизнути і на самому пункті пропуску
То таки треба неабияка активність. А міг бути “параліч мозку” чи щось таке...
А от “під дахом на соломі” -- це незрозуміло. На що розрахунок? Зусебіч програшна ж ситуація. Що при окупації (ще хай спробують довести окупантам, що сзч, і х.з. чи дуже окупанти їх “берегтимуть”). Що при посиленні України. І втекти мало би стати ще складніше. І невже держава робитиме аж таку масову амністію, і задля чого, і які пенальті хотітиме?
Bobua написав:А от “під дахом на соломі” -- це незрозуміло. На що розрахунок?
все прозаічніше, людина отримала такий шок під час участі БД, що будь-який день за 1000 км від фронту як рай для нього. І що буде завтра не хвилює. Чув щось типу "хай мене в приміщенні ТЦК пристрелять, но туди я вже не повернусь" Люди різні, характери різні
unicdima написав:Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК
ну что сказать -- молодец: опытный бизнесмен и знает как бизнес работает. Для сравнения:
Доходы президента и его семьи в 2023 году выросли втрое по сравнению с 2022 годом
Дивимось як це подають:
Голова парламентської фракції "ЄС", нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу, повідомляють у НАЗК. Це разом з доходами 2022 року складає у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік. https://www.unian.ua/society/dohodi-por ... 01737.html
Тобто для того щоби звучало крутіше, то сплюсували 2 роки і порівняли з 1 .