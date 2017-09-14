Bobua написав:А от “під дахом на соломі” -- це незрозуміло. На що розрахунок?
все прозаічніше, людина отримала такий шок під час участі БД, що будь-який день за 1000 км від фронту як рай для нього. І що буде завтра не хвилює. Чув щось типу "хай мене в приміщенні ТЦК пристрелять, но туди я вже не повернусь" Люди різні, характери різні
Никто его стрелять не будет. Если подан в розыск, то 5 лет дадут.
unicdima написав:Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК
ну что сказать -- молодец: опытный бизнесмен и знает как бизнес работает. Для сравнения:
Доходы президента и его семьи в 2023 году выросли втрое по сравнению с 2022 годом
Дивимось як це подають:
Голова парламентської фракції "ЄС", нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу, повідомляють у НАЗК. Це разом з доходами 2022 року складає у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік. https://www.unian.ua/society/dohodi-por ... 01737.html
Тобто для того щоби звучало крутіше, то сплюсували 2 роки і порівняли з 1 .
stm написав:Никто его стрелять не будет. Если подан в розыск, то 5 лет дадут.
йому все рівно що буде потім. Є ще хлопчина 35-40 р. що дома спить, а служба в зоні БД йде. І банк.картка в командира. І так вже майже півроку. Звучить трохи фантастично, хіба що командир сильно відчайдушний
У мережі поширюють відео, як на Закарпатті чоловік переплив Тису та опинився у Румунії За словами очевидців, чоловік подолав загороджувальний паркан, річку та опинився на території Румунії. Це сталось біля магазину АТБ в с.В.Бичків