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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7620762176227623
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:52

  Letusrock написав:
  Bobua написав:А от “під дахом на соломі” -- це незрозуміло.
На що розрахунок?

все прозаічніше, людина отримала такий шок під час участі БД, що будь-який день за 1000 км від фронту як рай для нього. І що буде завтра не хвилює. Чув щось типу "хай мене в приміщенні ТЦК пристрелять, но туди я вже не повернусь"
Люди різні, характери різні

Никто его стрелять не будет. Если подан в розыск, то 5 лет дадут.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:55

  Ой+ написав:
  _hunter написав:
  unicdima написав:Доходи Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки широкомасштабної війни, — НАЗК

ну что сказать -- молодец: опытный бизнесмен и знает как бизнес работает. Для сравнения:
Доходы президента и его семьи в 2023 году выросли втрое по сравнению с 2022 годом

Дивимось як це подають:
Голова парламентської фракції "ЄС", нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу, повідомляють у НАЗК.
Це разом з доходами 2022 року складає у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік. https://www.unian.ua/society/dohodi-por ... 01737.html

Тобто для того щоби звучало крутіше, то сплюсували 2 роки і порівняли з 1 :mrgreen: .
Порошенко задекларував 773 мільйони гривень доходів за 2019 рік https://www.radiosvoboda.org/a/news-por ... 44744.html
Доходи чинного президента України Петра Порошенка в 2018 році склали 1,53 млрд грн.https://www.slovoidilo.ua/2019/04/01/no ... h-mynulomu

Тобто фактично Порошенко відновив, або і менший дохід отримує ніж до Зе, але як тоді вийти на цифру "у 20 разів"? І це фактично аж 3% річних.


НУ так классика же: Рейган прибежал предпоследним, Брежнев -- вторым (или кто там фигуриловал) :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:55

_hunter
Дорого. Ірпінсткий манекен дешевше. Коли в комерції вимкнуть світло і мзда з арендаторів обнулиться , доведеться шукати покинуті успіхом сардельки.

Схема +- ваша: собрал пакет документов, показал погранцам. profit.


Тільки ви забули повернутись
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:58

  Hotab написав:_hunter
Дорого. Ірпінсткий манекен дешевше. Коли в комерції вимкнуть світло і мзда з арендаторів обнулиться , доведеться шукати покинуті успіхом сардельки.

Точно дешевле? -- там, где в теплике светиться нужно -- 100 тыщ платят. За такую сумму можно роту надувных набрать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:59

  Hotab написав:_hunter
Дорого. Ірпінсткий манекен дешевше. Коли в комерції вимкнуть світло і мзда з арендаторів обнулиться , доведеться шукати покинуті успіхом сардельки.

Схема +- ваша: собрал пакет документов, показал погранцам. profit.


Тільки ви забули повернутись

Почему забыл? -- помню :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Никто его стрелять не будет. Если подан в розыск, то 5 лет дадут.

йому все рівно що буде потім.
Є ще хлопчина 35-40 р. що дома спить, а служба в зоні БД йде. І банк.картка в командира. І так вже майже півроку.
Звучить трохи фантастично, хіба що командир сильно відчайдушний
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о намерении предложить Рийгикогу (парламент) признать Русскую православную церковь террористической организацией.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:11

АТБ як телефонна будка в Матриці

У мережі поширюють відео, як на Закарпатті чоловік переплив Тису та опинився у Румунії
За словами очевидців, чоловік подолав загороджувальний паркан, річку та опинився на території Румунії.
Це сталось біля магазину АТБ в с.В.Бичків


згідно карти, від магазину до Тиси 70 метрів
Letusrock
 
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