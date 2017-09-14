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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:25
d44 написав:
«Контуры саммита еще не ясны», — указал швейцарский министр журналистам на пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в среду 17 января 2024 года.
«Все зависит от того, какие влиятельные страны захотят в нем участвовать», — сказал он, имея в виду участие Москвы. Отвечая на вопрос, реально ли провести такую встречу в ближайшие несколько месяцев, И. Кассис сказал, что для организации такой конференции должна «созреть военная ситуация»
Что касается России, то она определенно не будет принимать участие в этой конференции, что стало ясно уже после встречи представителей Швейцарии с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в январе 2024 года.
Во время подготовительно фазы Швейцария провела переговоры с членами Большой семерки, ЕС и представителями «Глобального Юга», такими как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, Эфиопия и Саудовская Аравия. «Теперь у Швейцарии есть все условия для организации конференции
Большой интерес и готовность участвовать в саммите помимо США выразили и другие державы, включая Китай, который, как отметил И. Кассис, отреагировал даже более позитивно, чем ожидалось.
Министерство иностранных дел Швейцарии рассматривает в качестве варианта мирного договора по Украине проект соглашений, сформулированный в Стамбуле в марте 2022 года.
Президент Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к согласованному в Стамбуле договору с Украиной. Его слова приводятся на сайте Кремля.
«Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, нам там делать нечего», — сказал Путин.
Однако при этом, продолжил российский лидер, организаторы конференции заявляют, что без Москвы ничего решить невозможно.
...і тд.От такє, світ вирішив зупинити війну, схоже на умовах росії.
Якщо захід так і не дасть зброю (а часу до червня мало, навіть якщо і дасть, допомогу ухвалять, то доїхати вони не встигне і " воєнная сітуація созрєєт" як каже швейцарський міністр) Зеленському придеться приймати непопулярні рішення, у порівнянням з якими закон про мобілізацію (може недарма його тягнули півроку) квіточки.
На фронті така ситуація, що цапи вже не дуже і хочуть зупиняти війну навіть на своїх попередніх умовах.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:30
Schmit написав:
На фронті така ситуація, що цапи вже не дуже і хочуть зупиняти війну навіть на своїх попередніх умовах.
якби був проголосований пакет від США тоді більше шансів.. а зараз мордор учуяв запах крові
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Letusrock
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:39
Schmit написав:
На фронті така ситуація, що цапи вже не дуже і хочуть зупиняти війну навіть на своїх попередніх умовах.
Це путін вчор сам заявив про Стамбульські домовленості, ну типа його лукашенко попросив. І що про "чого нас не запрошують у Швейцарію" теж. А до цього так - "нові реалії, говорит не будемо, нікуди не поїдемо, капітуляція"... Щось хтось десь порешав, мабуть без України, а може давно порешалі, прийшов час озвучити.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:39
Востаннє редагувалось d44
в П'ят 12 кві, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:43
Letusrock написав: Schmit написав:
На фронті така ситуація, що цапи вже не дуже і хочуть зупиняти війну навіть на своїх попередніх умовах.
якби був проголосований пакет від США тоді більше шансів.. а зараз мордор учуяв запах крові
Думаю навпаки, хочуть перемовин і тому зносять енергетику, щоб змусити Україну на них піти. Те саме на фронті, кидають все, що можна на самовбивчі атаки.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:51
Bobua написав:
І взагалі -- все що вище 500(?)м, то дуже погана ідея у лютому в Карпатах.
Пригадую читав колись думку, що українські навіть всього лише 2000м гори -- то взимку можуть бути одні з найстрашніших місць Землі з точки зору погоди. Двозначні мінуси, ураганний вітер, вологе повітря з Європи -- вмерти дуже просто. А глибина снігу навіть у травні місцями пару метрів.
Бігав на Феркеу в 18 році. Ночували за 50 метрів від СП прикордонників. Так що не все так страшно, як здається.Зимою, підозрюю, ті хребти взагалі ніхто не охороняє.
Так що якщо є мінімальні навики і бажання - то жодних проблем
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:03
sashaqbl написав: Bobua написав:
І взагалі -- все що вище 500(?)м, то дуже погана ідея у лютому в Карпатах.
Пригадую читав колись думку, що українські навіть всього лише 2000м гори -- то взимку можуть бути одні з найстрашніших місць Землі з точки зору погоди. Двозначні мінуси, ураганний вітер, вологе повітря з Європи -- вмерти дуже просто. А глибина снігу навіть у травні місцями пару метрів.
Бігав на Феркеу в 18 році. Ночували за 50 метрів від СП прикордонників. Так що не все так страшно, як здається.Зимою, підозрюю, ті хребти взагалі ніхто не охороняє.
Так що якщо є мінімальні навики і бажання - то жодних проблем
Там зараз блокпости частіше ніж в Донецькій області
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:09
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Дорого. Ірпінсткий манекен дешевше. Коли в комерції вимкнуть світло і мзда з арендаторів обнулиться , доведеться шукати покинуті успіхом сардельки.
. АТБ и Сильпо тоже закроются? как можно быть таким инфантильным, 1й этаж не крыша, там генератор с котлом на пеллетах можно поставить. Бизнес включит эти расходы в цену и всё. А ты иди покупай верхние этажи и делай пешкарусом 30 этажей за хлебом. В период блекаутов как раз аренда первых этажей взлетела не только для коммерции.
Віток, ти особисто під час окупації Ірпенятні і потім блекауту де був? В доманьовскому котлі? Чому не ходив в ірпінсткий атб? Отак і інші споживачі товарів і послуг будуть
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:19
До речі, про РПВ.
Зустрічав купу тексту з ідеєю, що московії було би вигідно РПВ. Для відпочинку, перегрупування, “зализування”, накопичення...
Хіба?
Бо якби було вигідно, то що б їм завадило оголосити якесь РПВ?
Стали де стоять, копають 100500 лінію оборони, скаржаться оонам, про якісь обстріли.
Наступати нам нічим і ніким, як показав 2023.
Хіба продовжувати НПЗ випалювати. І отримувати звинувачення у зриві РПВ...
І Захід міг би бути за РПВ (менші витрати на нас -- ракет, БК, грошей).
Як би Україна утримувала військо без зах.грошей?
Мабуть, скасують і +100 і +30? Для кількасот тисяч на фронті.
Може нарешті почнуть демобілізацію?
Якби московія і хотіла РПВ, то легко зробила би все і односторонньому порядку...
Отже, не хоче...
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:21
Bobua написав: Letusrock написав: Bobua написав:
Цікаво, що роблять реал.СЗЧ.
Бо їх ніби-то є вже аж 150тис. Зустрічав таке число.
знаю про декількох таких відчайдушних хлопців, вони з пролетаріату, тому просто тупо ховаються в приватному секторі чи вдома чи в родичів (грубо кажучи ночують в сараї під дахом у соломі)
Bobua написав:
Якщо особа така перелякана, що покине все майно-гроші (чи половину), то де візьме хоробрість штурмувати прикордонників або брести хащами по пояс в снігу?
в березні-квітні 2022 за 500 баксів можна було оформіти опіку над троюрідною тіткою куми і виїхати, необовязково штурмувати сніжні гори.
а в перші дні повномаштабної за цю суму можна було прослизнути і на самому пункті пропуску
То таки треба неабияка активність.
А міг бути “параліч мозку” чи щось таке...
А от “під дахом на соломі” -- це незрозуміло.
На що розрахунок?
Зусебіч програшна ж ситуація.
Що при окупації (ще хай спробують довести окупантам, що сзч, і х.з. чи дуже окупанти їх “берегтимуть”).
Що при посиленні України. І втекти мало би стати ще складніше. І невже держава робитиме аж таку масову амністію, і задля чого, і які пенальті хотітиме?
Так Ви і під іншим кутом спробуйте розглядати: це ж що повинно було трапитися, щоб людина пішла на такий невігідний за описаними умовами крок???
От що?
Варіант, що оті умовно 150 тис. дибіли, відкидаємо.
Порядок цифр вказує, що випадки не є виключенням, а існує системна проблема.
Яка?
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