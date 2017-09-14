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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7622762376247625
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:35

Bobua москалі круті поки є гроші. Навіть попри всі обходи санкцій гроші кінчається. І якщо не буде РПВ, то рано ( в 2025 ) чи пізно (в 2030) гроші закінчаться
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:36

  stm написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:Никто его стрелять не будет. Если подан в розыск, то 5 лет дадут.

йому все рівно що буде потім.
Є ще хлопчина 35-40 р. що дома спить, а служба в зоні БД йде. І банк.картка в командира. І так вже майже півроку.
Звучить трохи фантастично, хіба що командир сильно відчайдушний

Командир не на нуле просто, а схема давно и надёжно укрепилась у командиров. Но сейчас не на нуле просят тянуть жребий, кто-то выигрывает +100тыс.боевых, правда ему все сочувствуют обычно. Так и парню 35-40р. может "жребий" выпасть.

)))
Який жереб?
Тихенько формується наказ у вищестоящому штабі і вуаля.
Як грім серед ясного неба.
Для того, хто не знав, що потрапив в наказ.

А ті, хто взнали під час формування цього наказу... То або випадково, або кому треба. Ті підсуєтились.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 кві, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:39

  Letusrock написав:
У мережі поширюють відео, як на Закарпатті чоловік переплив Тису та опинився у Румунії
За словами очевидців, чоловік подолав загороджувальний паркан, річку та опинився на території Румунії.
Це сталось біля магазину АТБ в с.В.Бичків


згідно карти, від магазину до Тиси 70 метрів

Дайте точные координаты лабаза на гуглмапс и лучше ссылкой
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:41

  unicdima написав:Там зараз блокпости частіше ніж в Донецькій області :D

Практично нема. Минулого тижня був у відпустці, то як зі Львова виїхав о 3 ранку і по дорозі до Мукачева не перевіряли документи ні разу.
sashaqbl
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  #<1 ... 7622762376247625
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