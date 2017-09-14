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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:35
Bobua москалі круті поки є гроші. Навіть попри всі обходи санкцій гроші кінчається. І якщо не буде РПВ, то рано ( в 2025 ) чи пізно (в 2030) гроші закінчаться
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:36
stm написав: Letusrock написав: stm написав:
Никто его стрелять не будет. Если подан в розыск, то 5 лет дадут.
йому все рівно що буде потім.
Є ще хлопчина 35-40 р. що дома спить, а служба в зоні БД йде. І банк.картка в командира. І так вже майже півроку.
Звучить трохи фантастично, хіба що командир сильно відчайдушний
Командир не на нуле просто, а схема давно и надёжно укрепилась у командиров. Но сейчас не на нуле просят тянуть жребий, кто-то выигрывает +100тыс.боевых, правда ему все сочувствуют обычно. Так и парню 35-40р. может "жребий" выпасть.
)))
Який жереб?
Тихенько формується наказ у вищестоящому штабі і вуаля.
Як грім серед ясного неба.
Для того, хто не знав, що потрапив в наказ.
А ті, хто взнали під час формування цього наказу... То або випадково, або кому треба. Ті підсуєтились.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 12 кві, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:39
Letusrock написав:
У мережі поширюють відео, як на Закарпатті чоловік переплив Тису та опинився у Румунії
За словами очевидців, чоловік подолав загороджувальний паркан, річку та опинився на території Румунії.
Це сталось біля магазину АТБ в с.В.Бичків
згідно карти, від магазину до Тиси 70 метрів
Дайте точные координаты лабаза на гуглмапс и лучше ссылкой
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