Bobua написав:І взагалі -- все що вище 500(?)м, то дуже погана ідея у лютому в Карпатах. Пригадую читав колись думку, що українські навіть всього лише 2000м гори -- то взимку можуть бути одні з найстрашніших місць Землі з точки зору погоди. Двозначні мінуси, ураганний вітер, вологе повітря з Європи -- вмерти дуже просто. А глибина снігу навіть у травні місцями пару метрів.
Бігав на Феркеу в 18 році. Ночували за 50 метрів від СП прикордонників. Так що не все так страшно, як здається.Зимою, підозрюю, ті хребти взагалі ніхто не охороняє. Так що якщо є мінімальні навики і бажання - то жодних проблем
Bobua написав:І взагалі -- все що вище 500(?)м, то дуже погана ідея у лютому в Карпатах. Пригадую читав колись думку, що українські навіть всього лише 2000м гори -- то взимку можуть бути одні з найстрашніших місць Землі з точки зору погоди. Двозначні мінуси, ураганний вітер, вологе повітря з Європи -- вмерти дуже просто. А глибина снігу навіть у травні місцями пару метрів.
Бігав на Феркеу в 18 році. Ночували за 50 метрів від СП прикордонників. Так що не все так страшно, як здається.Зимою, підозрюю, ті хребти взагалі ніхто не охороняє. Так що якщо є мінімальні навики і бажання - то жодних проблем
Там зараз блокпости частіше ніж в Донецькій області
Hotab написав:Дорого. Ірпінсткий манекен дешевше. Коли в комерції вимкнуть світло і мзда з арендаторів обнулиться , доведеться шукати покинуті успіхом сардельки.
. АТБ и Сильпо тоже закроются? как можно быть таким инфантильным, 1й этаж не крыша, там генератор с котлом на пеллетах можно поставить. Бизнес включит эти расходы в цену и всё. А ты иди покупай верхние этажи и делай пешкарусом 30 этажей за хлебом. В период блекаутов как раз аренда первых этажей взлетела не только для коммерции.
Віток, ти особисто під час окупації Ірпенятні і потім блекауту де був? В доманьовскому котлі? Чому не ходив в ірпінсткий атб? Отак і інші споживачі товарів і послуг будуть
Bobua написав:Цікаво, що роблять реал.СЗЧ. Бо їх ніби-то є вже аж 150тис. Зустрічав таке число.
знаю про декількох таких відчайдушних хлопців, вони з пролетаріату, тому просто тупо ховаються в приватному секторі чи вдома чи в родичів (грубо кажучи ночують в сараї під дахом у соломі)
Bobua написав:Якщо особа така перелякана, що покине все майно-гроші (чи половину), то де візьме хоробрість штурмувати прикордонників або брести хащами по пояс в снігу?
в березні-квітні 2022 за 500 баксів можна було оформіти опіку над троюрідною тіткою куми і виїхати, необовязково штурмувати сніжні гори. а в перші дні повномаштабної за цю суму можна було прослизнути і на самому пункті пропуску
То таки треба неабияка активність. А міг бути “параліч мозку” чи щось таке...
А от “під дахом на соломі” -- це незрозуміло. На що розрахунок? Зусебіч програшна ж ситуація. Що при окупації (ще хай спробують довести окупантам, що сзч, і х.з. чи дуже окупанти їх “берегтимуть”). Що при посиленні України. І втекти мало би стати ще складніше. І невже держава робитиме аж таку масову амністію, і задля чого, і які пенальті хотітиме?
Так Ви і під іншим кутом спробуйте розглядати: це ж що повинно було трапитися, щоб людина пішла на такий невігідний за описаними умовами крок??? От що?
Варіант, що оті умовно 150 тис. дибіли, відкидаємо. Порядок цифр вказує, що випадки не є виключенням, а існує системна проблема. Яка?
stm написав:Никто его стрелять не будет. Если подан в розыск, то 5 лет дадут.
йому все рівно що буде потім. Є ще хлопчина 35-40 р. що дома спить, а служба в зоні БД йде. І банк.картка в командира. І так вже майже півроку. Звучить трохи фантастично, хіба що командир сильно відчайдушний
Командир не на нуле просто, а схема давно и надёжно укрепилась у командиров. Но сейчас не на нуле просят тянуть жребий, кто-то выигрывает +100тыс.боевых, правда ему все сочувствуют обычно. Так и парню 35-40р. может "жребий" выпасть.
))) Який жереб? Тихенько формується наказ у вищестоящому штабі і вуаля. Як грім серед ясного неба. Для того, хто не знав, що потрапив в наказ.
А ті, хто взнали під час формування цього наказу... То або випадково, або кому треба. Ті підсуєтились.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 кві, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
У мережі поширюють відео, як на Закарпатті чоловік переплив Тису та опинився у Румунії За словами очевидців, чоловік подолав загороджувальний паркан, річку та опинився на території Румунії. Це сталось біля магазину АТБ в с.В.Бичків
згідно карти, від магазину до Тиси 70 метрів
Дайте точные координаты лабаза на гуглмапс и лучше ссылкой
- Середній темп виснаження баз складає 44-75 од. на місяць. Цей темп дозволяє перекривати поточні втрати, але його сталість впродовж всього 2023 року та на початку 2024 р. (та інші фактори, про що детально в тексті) свідчить про досягнення «стелі масштабування» виробництва/модернізації/відновлення танків. - Темп розконсервації дещо впав порівняно з 2022/23 роком, але наші спостереження свідчать, що причиною в першу чергу є зменшення якості техніки, яка розконсервовується, що змушує танкоремонтні заводи витрачати більше часу та ресурсів на одиницю техніки. - Цієї кількості ворогу має вистачити, аби безперебійно підтримувати відновлення танків до початку 2026 року. Три основні сценарії виснаження танкових резервів: • «оптимістичний» — 12-18 місяців; • «поміркований» — 18-24 місяців • «песимістичний» — понад 24 місяці.