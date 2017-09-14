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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76227623762476257626>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:І взагалі -- все що вище 500(?)м, то дуже погана ідея у лютому в Карпатах.
Пригадую читав колись думку, що українські навіть всього лише 2000м гори -- то взимку можуть бути одні з найстрашніших місць Землі з точки зору погоди. Двозначні мінуси, ураганний вітер, вологе повітря з Європи -- вмерти дуже просто. А глибина снігу навіть у травні місцями пару метрів.

Бігав на Феркеу в 18 році. Ночували за 50 метрів від СП прикордонників. Так що не все так страшно, як здається.Зимою, підозрюю, ті хребти взагалі ніхто не охороняє.
Так що якщо є мінімальні навики і бажання - то жодних проблем
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:03

  sashaqbl написав:
  Bobua написав:І взагалі -- все що вище 500(?)м, то дуже погана ідея у лютому в Карпатах.
Пригадую читав колись думку, що українські навіть всього лише 2000м гори -- то взимку можуть бути одні з найстрашніших місць Землі з точки зору погоди. Двозначні мінуси, ураганний вітер, вологе повітря з Європи -- вмерти дуже просто. А глибина снігу навіть у травні місцями пару метрів.

Бігав на Феркеу в 18 році. Ночували за 50 метрів від СП прикордонників. Так що не все так страшно, як здається.Зимою, підозрюю, ті хребти взагалі ніхто не охороняє.
Так що якщо є мінімальні навики і бажання - то жодних проблем

Там зараз блокпости частіше ніж в Донецькій області :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:09

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Дорого. Ірпінсткий манекен дешевше. Коли в комерції вимкнуть світло і мзда з арендаторів обнулиться , доведеться шукати покинуті успіхом сардельки.
. АТБ и Сильпо тоже закроются? как можно быть таким инфантильным, 1й этаж не крыша, там генератор с котлом на пеллетах можно поставить. Бизнес включит эти расходы в цену и всё. А ты иди покупай верхние этажи и делай пешкарусом 30 этажей за хлебом. В период блекаутов как раз аренда первых этажей взлетела не только для коммерции.

Віток, ти особисто під час окупації Ірпенятні і потім блекауту де був? В доманьовскому котлі? Чому не ходив в ірпінсткий атб? Отак і інші споживачі товарів і послуг будуть
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:19

РПВ

До речі, про РПВ.

Зустрічав купу тексту з ідеєю, що московії було би вигідно РПВ. Для відпочинку, перегрупування, “зализування”, накопичення...

Хіба?

Бо якби було вигідно, то що б їм завадило оголосити якесь РПВ?
Стали де стоять, копають 100500 лінію оборони, скаржаться оонам, про якісь обстріли.

Наступати нам нічим і ніким, як показав 2023.
Хіба продовжувати НПЗ випалювати. І отримувати звинувачення у зриві РПВ...

І Захід міг би бути за РПВ (менші витрати на нас -- ракет, БК, грошей).

Як би Україна утримувала військо без зах.грошей?
Мабуть, скасують і +100 і +30? Для кількасот тисяч на фронті.
Може нарешті почнуть демобілізацію?



Якби московія і хотіла РПВ, то легко зробила би все і односторонньому порядку...
Отже, не хоче...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:21

  Bobua написав:
  Letusrock написав:
  Bobua написав:Цікаво, що роблять реал.СЗЧ.
Бо їх ніби-то є вже аж 150тис. Зустрічав таке число.


знаю про декількох таких відчайдушних хлопців, вони з пролетаріату, тому просто тупо ховаються в приватному секторі чи вдома чи в родичів (грубо кажучи ночують в сараї під дахом у соломі)

  Bobua написав:Якщо особа така перелякана, що покине все майно-гроші (чи половину), то де візьме хоробрість штурмувати прикордонників або брести хащами по пояс в снігу?


в березні-квітні 2022 за 500 баксів можна було оформіти опіку над троюрідною тіткою куми і виїхати, необовязково штурмувати сніжні гори.
а в перші дні повномаштабної за цю суму можна було прослизнути і на самому пункті пропуску


То таки треба неабияка активність.
А міг бути “параліч мозку” чи щось таке...


А от “під дахом на соломі” -- це незрозуміло.
На що розрахунок?
Зусебіч програшна ж ситуація.
Що при окупації (ще хай спробують довести окупантам, що сзч, і х.з. чи дуже окупанти їх “берегтимуть”).
Що при посиленні України. І втекти мало би стати ще складніше. І невже держава робитиме аж таку масову амністію, і задля чого, і які пенальті хотітиме?

Так Ви і під іншим кутом спробуйте розглядати: це ж що повинно було трапитися, щоб людина пішла на такий невігідний за описаними умовами крок???
От що?

Варіант, що оті умовно 150 тис. дибіли, відкидаємо.
Порядок цифр вказує, що випадки не є виключенням, а існує системна проблема.
Яка?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:35

Bobua москалі круті поки є гроші. Навіть попри всі обходи санкцій гроші кінчається. І якщо не буде РПВ, то рано ( в 2025 ) чи пізно (в 2030) гроші закінчаться
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:36

  stm написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:Никто его стрелять не будет. Если подан в розыск, то 5 лет дадут.

йому все рівно що буде потім.
Є ще хлопчина 35-40 р. що дома спить, а служба в зоні БД йде. І банк.картка в командира. І так вже майже півроку.
Звучить трохи фантастично, хіба що командир сильно відчайдушний

Командир не на нуле просто, а схема давно и надёжно укрепилась у командиров. Но сейчас не на нуле просят тянуть жребий, кто-то выигрывает +100тыс.боевых, правда ему все сочувствуют обычно. Так и парню 35-40р. может "жребий" выпасть.

)))
Який жереб?
Тихенько формується наказ у вищестоящому штабі і вуаля.
Як грім серед ясного неба.
Для того, хто не знав, що потрапив в наказ.

А ті, хто взнали під час формування цього наказу... То або випадково, або кому треба. Ті підсуєтились.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 кві, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:39

  Letusrock написав:
У мережі поширюють відео, як на Закарпатті чоловік переплив Тису та опинився у Румунії
За словами очевидців, чоловік подолав загороджувальний паркан, річку та опинився на території Румунії.
Це сталось біля магазину АТБ в с.В.Бичків


згідно карти, від магазину до Тиси 70 метрів

Дайте точные координаты лабаза на гуглмапс и лучше ссылкой
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:41

  unicdima написав:Там зараз блокпости частіше ніж в Донецькій області :D

Практично нема. Минулого тижня був у відпустці, то як зі Львова виїхав о 3 ранку і по дорозі до Мукачева не перевіряли документи ні разу.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:48

Цікава стаття про стан бронетехніки у русні.https://www.vishchun.com/post/pidrakhunok_ta_analiz_tankovoho_potentsialu_moskovii_na_pochatku_2024
Якщо коротко, то
- Середній темп виснаження баз складає 44-75 од. на місяць. Цей темп дозволяє перекривати поточні втрати, але його сталість впродовж всього 2023 року та на початку 2024 р. (та інші фактори, про що детально в тексті) свідчить про досягнення «стелі масштабування» виробництва/модернізації/відновлення танків.
- Темп розконсервації дещо впав порівняно з 2022/23 роком, але наші спостереження свідчать, що причиною в першу чергу є зменшення якості техніки, яка розконсервовується, що змушує танкоремонтні заводи витрачати більше часу та ресурсів на одиницю техніки. 
- Цієї кількості ворогу має вистачити, аби безперебійно підтримувати відновлення танків до початку 2026 року. Три основні сценарії виснаження танкових резервів:
• «оптимістичний» — 12-18 місяців;
• «поміркований» — 18-24 місяців
• «песимістичний» — понад 24 місяці.

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