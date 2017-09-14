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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:50
барабашов написав: Letusrock написав:
У мережі поширюють відео, як на Закарпатті чоловік переплив Тису та опинився у Румунії
За словами очевидців, чоловік подолав загороджувальний паркан, річку та опинився на території Румунії.
Це сталось біля магазину АТБ в с.В.Бичків
згідно карти, від магазину до Тиси 70 метрів
Дайте точные координаты лабаза на гуглмапс и лучше ссылкой
Обласна клінічна лікарня ім. Мечнікова. gorod.dp.ua/779. Медицина - Обласна клінічна лікарня ім. Мечнікова. Лікарні. пл. Соборна, 14, Карта. 056-373-09-17, ...
Морг лікарні на Мечнікова .
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:50
барабашов написав: Letusrock написав:
У мережі поширюють відео, як на Закарпатті чоловік переплив Тису та опинився у Румунії
За словами очевидців, чоловік подолав загороджувальний паркан, річку та опинився на території Румунії.
Це сталось біля магазину АТБ в с.В.Бичків
згідно карти, від магазину до Тиси 70 метрів
Дайте точные координаты лабаза на гуглмапс и лучше ссылкой
Попливеш?
Ого, я б хотів побачити це «кіно».
Хто зніме цей «animal planet “, поділіться. Готовий заплатити.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:54
Дюрі-бачі написав:Bobua
москалі круті поки є гроші. Навіть попри всі обходи санкцій гроші кінчається. І якщо не буде РПВ, то рано ( в 2025 ) чи пізно (в 2030) гроші закінчаться
91й год у "нас"(точнее новый 92й) и 98й у них("твёрдо и чётко - девальвации не будет!"ЕБН) наступали без лавины прогнозов о том, что скатываться будут резко и лавинообразно
Медведю не надо худеть вдвое чтоб стать добычей шакалов. А свин и втрое похудев может бегать и искать чтоб подрать
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:56
detroytred написав:
)))
Який жереб?
Тихенько формується наказ у вищестоящому штабі і вуаля.
Як грім серед ясного неба.
Для того, хто не знав, що потрапив в наказ.
А ті, хто взнали під час формування цього наказу... То або випадково, або кому треба. Ті підсуєтились.
Учитывая что креатив был тоже не ваш. Вам всё виднее, соглашусь. Хотя распоряжение высшего не может быть списком. Приказ может быть только количественный и то, высшее себя так не подставит. Нет бумаги - нет проблем в разбирательствах, вы ж настолько унылый и х... не пинали, что должны знать документооборот.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:00
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:11
stm написав: detroytred написав:
)))
Який жереб?
Тихенько формується наказ у вищестоящому штабі і вуаля.
Як грім серед ясного неба.
Для того, хто не знав, що потрапив в наказ.
А ті, хто взнали під час формування цього наказу... То або випадково, або кому треба. Ті підсуєтились.
Учитывая что креатив был тоже не ваш. Вам всё виднее, соглашусь. Хотя распоряжение высшего не может быть списком. Приказ может быть только количественный и то, высшее себя так не подставит. Нет бумаги - нет проблем в разбирательствах, вы ж настолько унылый и х... не пинали, что должны знать документооборот.
Не може бути списком. Тільки кількість. Командування не підставить.
От вкотре запитаю, бо цікаво: який процес у вас вигадувань? Як відбувається?
Невже просто що схотілося, то і накнопали?
По буквах: да хоч наказ Головкома відправити конкретного Пупкіна, пупкіних в розпорядження конкретного командира вч (управління). Пупкіна, який у вч в тилу, до вч, яка на фронті.
До чого тут підставитися? Чим? Все абсолютно законно та згідно "документообороту?")))).
До чого тут документооборот?
І не тільки наказом в розпорядження іншого командира можна відправити, а прямим наказом вищестоящого начальника призначити Пупкіна на конкретну посаду. Абсолютно законно і згідно порядку. Але таке не часто практикується))) Не важко здогадатися чому.
Але не так вже і дуже рідко. Теж не важко здогадатися чому.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 12 кві, 2024 14:46, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:13
detroytred написав:
До чого тут документооборот?
это единственное умное слово, которое она знает.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:13
vitaliiangel написав: detroytred написав:
До чого тут документооборот?
это единственное умное слово, которое она знает.
То ли дело KPI..
Первое в словаре ухылянта.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:29
detroytred написав: Bobua написав: Letusrock написав:
quote="5711368:Bobua"]Цікаво, що роблять реал.СЗЧ.
Бо їх ніби-то є вже аж 150тис. Зустрічав таке число.[/quote
знаю про декількох таких відчайдушних хлопців, вони з пролетаріату, тому просто тупо ховаються в приватному секторі чи вдома чи в родичів (грубо кажучи ночують в сараї під дахом у соломі)
quote="5711368:Bobua"]Якщо особа така перелякана, що покине все майно-гроші (чи половину), то де візьме хоробрість штурмувати прикордонників або брести хащами по пояс в снігу?[/quote
в березні-квітні 2022 за 500 баксів можна було оформіти опіку над троюрідною тіткою куми і виїхати, необовязково штурмувати сніжні гори.
а в перші дні повномаштабної за цю суму можна було прослизнути і на самому пункті пропуску
То таки треба неабияка активність.
А міг бути “параліч мозку” чи щось таке...
А от “під дахом на соломі” -- це незрозуміло.
На що розрахунок?
Зусебіч програшна ж ситуація.
Що при окупації (ще хай спробують довести окупантам, що сзч, і х.з. чи дуже окупанти їх “берегтимуть”).
Що при посиленні України. І втекти мало би стати ще складніше. І невже держава робитиме аж таку масову амністію, і задля чого, і які пенальті хотітиме?
Так Ви і під іншим кутом спробуйте розглядати: це ж що повинно було трапитися, щоб людина пішла на такий невігідний за описаними умовами крок???
От що?
Варіант, що оті умовно 150 тис. дибіли, відкидаємо.
Порядок цифр вказує, що випадки не є виключенням, а існує системна проблема.
Яка?
Та чому обов`язково “трапилось”...
Може бути і просто озвіріння після вже аж 2х років.
І прогнозування -- то сильний бік “не тільки лиш у всіх”.
Хоча... Тікають таки з підрозділів, що на нулях (найбільші ризики).
Мене просто здивувала інфо, що вони всі(?) і досі тут, а не у якихось аргентинах.
Чому так?
Якщо арештів рахунків і майна нема, то чому взагалі не чути про випадки “успішного успіху”, коли все продали, вивели і попливли вслід за тисами?
Невже не хвалились би?
Дюрі-бачі написав:Bobua
москалі круті поки є гроші. Навіть попри всі обходи санкцій гроші кінчається. І якщо не буде РПВ, то рано ( в 2025 ) чи пізно (в 2030) гроші закінчаться
Якби вони це (2025) відчували, то зробили би РПВ.
Якщо не роблять то що? 2030??
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:31
Bobua написав:
Якби вони це (2025) відчували, то зробили би РПВ.
Якщо не роблять то що? 2030??
А це багато в чому залежить від нас. Чим раніше почнемо топит танкери з нафтою - тим раніше в них гроші закінчаться.
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