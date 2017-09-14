Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:57

Bobua написав: Якби московія і хотіла РПВ, то легко зробила би все і односторонньому порядку...

Отже, не хоче.. Якби московія і хотіла РПВ, то легко зробила би все і односторонньому порядку...Отже, не хоче..

про РПВ ніхто не веде. Мова йдеться про закінчення війни. Захід виявився слабким і не хоче далі "воювати". Вони побачили у 22-му що українці відбилися, коли ніхто не вірив, і вирішили що зараз малими силами, руками українців повернуть світовий порядок, який расія порушила у 2014. Але прорахувалися. Багато чого вказує що є домовленості, які можуть бути оформлені у Швейцарії у червні. Зрозуміло, що Україна тут програла. Але це тільки у кіно наш президент може послати накуй "партнерів". В житті не вийде. Які умови поставлять, так і буде. Ми повністю залежні. Для виконання умов путіна що до післявоєнної України усього то "партнерам" треба нам не допомогати, або "допомогати" як зараз вони допомогають воювати. А всі побачили, що ми їм (Європі) нафіг не потрібні. Бідна країна скоро сама політично відійде під вплив всіляки опзж і до нового чівакуні. Я, як і раніше, вважаю що у путіна вже нові обрії в голові - Балтіка, Сувальський коридор. Для цього йому передих потрібен.