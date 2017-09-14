|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:38
Bobua написав:
.
Мене просто здивувала інфо, що вони всі(?) і досі тут, а не у якихось аргентинах.
Чому так?
Самому цікаво.
Може хто напише якісь припущення.
Моє: отак просто тікає з вч та прослойка, яка не може вирішувати інакше власні проблеми. Замало "сил" щоб вирішити. Але не настільки мало, щоб скоритися.
Відповідно потім і за кордон.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28094
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:38
sashaqbl написав: unicdima написав:
Там зараз блокпости частіше ніж в Донецькій області
Практично нема. Минулого тижня був у відпустці, то як зі Львова виїхав о 3 ранку і по дорозі до Мукачева не перевіряли документи ні разу.
Де Мукачево, а де кордон
Проїдь від Мукачева до кордону і побачиш. А там де кордон біля Тиси там блокпости один за одним.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2717
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:43
Bobua написав:
Мене просто здивувала інфо, що вони всі(?) і досі тут, а не у якихось аргентинах.
Чому так?
Бо кордон +/- працює. Навіть по корупційних схемах є ліміт на виїзд в кілька тисяч на місяць, не можуть ними користуватись сотні тисяч. І ці схеми постійно ускладняються і дорожчають. А коли на людину ще й справа заведена, то перетнути стає в рази складніше ніж з чистою біографією.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2782
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:47
Letusrock
До речі ,про мобілізацію , а ви як , зібрали вже речі ?
Як що я підскажу , що треба .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4382
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4114 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:55
Hotab
А що не так у Мефали?
Як ви праві, так правий і він.
Тільки у вас критерії (пріоритети) різні.
У Мефали - справедливість; у вас - корисність (ефективність).
У сталіна був критерій - результат.
Тому й питаю: який критерій?
Як його офіційно визначити?
І тільки тоді від цього можна танцювати усе інше.
А поки за віконцем від вінегрету (невизначеності) ні справедливості, ні ефективності, ні результату.
Цілком очікувано за таких умов.
Але! Праві усі! Кожен по своєму)))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28094
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:56
Bobua написав:
Якби вони це (2025) відчували, то зробили би РПВ.
По їх діях в мене склалось враження, що навпаки: після наших атак по НПЗ вони злякались і зрозуміли, що до 2026 не дотягнуть, і хочуть нас змусити капулювати зараз
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2782
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:57
Bobua написав:
Якби московія і хотіла РПВ, то легко зробила би все і односторонньому порядку...
Отже, не хоче..
про РПВ ніхто не веде. Мова йдеться про закінчення війни. Захід виявився слабким і не хоче далі "воювати". Вони побачили у 22-му що українці відбилися, коли ніхто не вірив, і вирішили що зараз малими силами, руками українців повернуть світовий порядок, який расія порушила у 2014. Але прорахувалися. Багато чого вказує що є домовленості, які можуть бути оформлені у Швейцарії у червні. Зрозуміло, що Україна тут програла. Але це тільки у кіно наш президент може послати накуй "партнерів". В житті не вийде. Які умови поставлять, так і буде. Ми повністю залежні. Для виконання умов путіна що до післявоєнної України усього то "партнерам" треба нам не допомогати, або "допомогати" як зараз вони допомогають воювати. А всі побачили, що ми їм (Європі) нафіг не потрібні. Бідна країна скоро сама політично відійде під вплив всіляки опзж і до нового чівакуні. Я, як і раніше, вважаю що у путіна вже нові обрії в голові - Балтіка, Сувальський коридор. Для цього йому передих потрібен.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:10
Дюрі-бачі написав:
Чим раніше почнемо топит танкери з нафтою - тим раніше в них гроші закінчаться.
Танкер топити не можна - це екологічна катастрофа. Треба трохи портів "покращити", щоб не було де завантажувати той танкер.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4816
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:12
d44 написав: Bobua написав:
Якби московія і хотіла РПВ, то легко зробила би все і односторонньому порядку...
Отже, не хоче..
про РПВ ніхто не веде. Мова йдеться про закінчення війни. Захід виявився слабким і не хоче далі "воювати". Вони побачили у 22-му що українці відбилися, коли ніхто не вірив, і вирішили що зараз малими силами, руками українців повернуть світовий порядок, який расія порушила у 2014. Але прорахувалися. Багато чого вказує що є домовленості, які можуть бути оформлені у Швейцарії у червні. Зрозуміло, що Україна тут програла. Але це тільки у кіно наш президент може послати накуй "партнерів". В житті не вийде. Які умови поставлять, так і буде. Ми повністю залежні. Для виконання умов путіна що до післявоєнної України усього то "партнерам" треба нам не допомогати, або "допомогати" як зараз вони допомогають воювати. А всі побачили, що ми їм (Європі) нафіг не потрібні. Бідна країна скоро сама політично відійде під вплив всіляки опзж і до нового чівакуні. Я, як і раніше, вважаю що у путіна вже нові обрії в голові - Балтіка, Сувальський коридор. Для цього йому передих потрібен.
Складаєтся враження що ви були на засіданні про планування бойових дій росіі .
Так жваво і правдиво повідали повістку доби .
Спочатку барвиста критика ойропейців , а потім складний аналіз по вилупліванню нового чівуконі .
Е ще які мрії ?
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4382
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4114 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:17
d44 написав: Bobua написав:
Якби московія і хотіла РПВ, то легко зробила би все і односторонньому порядку...
Отже, не хоче..
про РПВ ніхто не веде. Мова йдеться про закінчення війни. Захід виявився слабким і не хоче далі "воювати". Вони побачили у 22-му що українці відбилися, коли ніхто не вірив, і вирішили що зараз малими силами, руками українців повернуть світовий порядок, який расія порушила у 2014. Але прорахувалися. Багато чого вказує що є домовленості, які можуть бути оформлені у Швейцарії у червні. Зрозуміло, що Україна тут програла. Але це тільки у кіно наш президент може послати накуй "партнерів". В житті не вийде.
Які умови поставлять, так і буде. Ми повністю залежні. Для виконання умов путіна що до післявоєнної України усього то "партнерам" треба нам не допомогати, або "допомогати" як зараз вони допомогають воювати. А всі побачили, що ми їм (Європі) нафіг не потрібні. Бідна країна скоро сама політично відійде під вплив всіляки опзж і до нового чівакуні. Я, як і раніше, вважаю що у путіна вже нові обрії в голові - Балтіка, Сувальський коридор. Для цього йому передих потрібен.
Ну почему не выйдет: кулебинских лопат года на два Потужного Контрнапупу вполне хватит.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7813
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|21905
|
|
|1493
|182576
|
|
|6076
|605374
|
|