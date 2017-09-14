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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 762476257626762776287629>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:38

  Bobua написав:.
Мене просто здивувала інфо, що вони всі(?) і досі тут, а не у якихось аргентинах.
Чому так?

Самому цікаво.
Може хто напише якісь припущення.

Моє: отак просто тікає з вч та прослойка, яка не може вирішувати інакше власні проблеми. Замало "сил" щоб вирішити. Але не настільки мало, щоб скоритися.
Відповідно потім і за кордон.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:38

  sashaqbl написав:
  unicdima написав:Там зараз блокпости частіше ніж в Донецькій області :D

Практично нема. Минулого тижня був у відпустці, то як зі Львова виїхав о 3 ранку і по дорозі до Мукачева не перевіряли документи ні разу.

Де Мукачево, а де кордон :D
Проїдь від Мукачева до кордону і побачиш. А там де кордон біля Тиси там блокпости один за одним.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Мене просто здивувала інфо, що вони всі(?) і досі тут, а не у якихось аргентинах.
Чому так?

Бо кордон +/- працює. Навіть по корупційних схемах є ліміт на виїзд в кілька тисяч на місяць, не можуть ними користуватись сотні тисяч. І ці схеми постійно ускладняються і дорожчають. А коли на людину ще й справа заведена, то перетнути стає в рази складніше ніж з чистою біографією.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:47

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До речі ,про мобілізацію , а ви як , зібрали вже речі ?
Як що я підскажу , що треба .
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:55

Hotab
А що не так у Мефали?

Як ви праві, так правий і він.
Тільки у вас критерії (пріоритети) різні.
У Мефали - справедливість; у вас - корисність (ефективність).
У сталіна був критерій - результат.

Тому й питаю: який критерій?
Як його офіційно визначити?
І тільки тоді від цього можна танцювати усе інше.

А поки за віконцем від вінегрету (невизначеності) ні справедливості, ні ефективності, ні результату.
Цілком очікувано за таких умов.

Але! Праві усі! Кожен по своєму)))
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Якби вони це (2025) відчували, то зробили би РПВ.

По їх діях в мене склалось враження, що навпаки: після наших атак по НПЗ вони злякались і зрозуміли, що до 2026 не дотягнуть, і хочуть нас змусити капулювати зараз
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Якби московія і хотіла РПВ, то легко зробила би все і односторонньому порядку...
Отже, не хоче..
про РПВ ніхто не веде. Мова йдеться про закінчення війни. Захід виявився слабким і не хоче далі "воювати". Вони побачили у 22-му що українці відбилися, коли ніхто не вірив, і вирішили що зараз малими силами, руками українців повернуть світовий порядок, який расія порушила у 2014. Але прорахувалися. Багато чого вказує що є домовленості, які можуть бути оформлені у Швейцарії у червні. Зрозуміло, що Україна тут програла. Але це тільки у кіно наш президент може послати накуй "партнерів". В житті не вийде. Які умови поставлять, так і буде. Ми повністю залежні. Для виконання умов путіна що до післявоєнної України усього то "партнерам" треба нам не допомогати, або "допомогати" як зараз вони допомогають воювати. А всі побачили, що ми їм (Європі) нафіг не потрібні. Бідна країна скоро сама політично відійде під вплив всіляки опзж і до нового чівакуні. Я, як і раніше, вважаю що у путіна вже нові обрії в голові - Балтіка, Сувальський коридор. Для цього йому передих потрібен.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:10

  Дюрі-бачі написав:Чим раніше почнемо топит танкери з нафтою - тим раніше в них гроші закінчаться.

Танкер топити не можна - це екологічна катастрофа. Треба трохи портів "покращити", щоб не було де завантажувати той танкер.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:12

  d44 написав:
  Bobua написав:Якби московія і хотіла РПВ, то легко зробила би все і односторонньому порядку...
Отже, не хоче..
про РПВ ніхто не веде. Мова йдеться про закінчення війни. Захід виявився слабким і не хоче далі "воювати". Вони побачили у 22-му що українці відбилися, коли ніхто не вірив, і вирішили що зараз малими силами, руками українців повернуть світовий порядок, який расія порушила у 2014. Але прорахувалися. Багато чого вказує що є домовленості, які можуть бути оформлені у Швейцарії у червні. Зрозуміло, що Україна тут програла. Але це тільки у кіно наш президент може послати накуй "партнерів". В житті не вийде. Які умови поставлять, так і буде. Ми повністю залежні. Для виконання умов путіна що до післявоєнної України усього то "партнерам" треба нам не допомогати, або "допомогати" як зараз вони допомогають воювати. А всі побачили, що ми їм (Європі) нафіг не потрібні. Бідна країна скоро сама політично відійде під вплив всіляки опзж і до нового чівакуні. Я, як і раніше, вважаю що у путіна вже нові обрії в голові - Балтіка, Сувальський коридор. Для цього йому передих потрібен.


Складаєтся враження що ви були на засіданні про планування бойових дій росіі .
Так жваво і правдиво повідали повістку доби .
Спочатку барвиста критика ойропейців , а потім складний аналіз по вилупліванню нового чівуконі .
Е ще які мрії ?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:17

  d44 написав:
  Bobua написав:Якби московія і хотіла РПВ, то легко зробила би все і односторонньому порядку...
Отже, не хоче..
про РПВ ніхто не веде. Мова йдеться про закінчення війни. Захід виявився слабким і не хоче далі "воювати". Вони побачили у 22-му що українці відбилися, коли ніхто не вірив, і вирішили що зараз малими силами, руками українців повернуть світовий порядок, який расія порушила у 2014. Але прорахувалися. Багато чого вказує що є домовленості, які можуть бути оформлені у Швейцарії у червні. Зрозуміло, що Україна тут програла. Але це тільки у кіно наш президент може послати накуй "партнерів". В житті не вийде. Які умови поставлять, так і буде. Ми повністю залежні. Для виконання умов путіна що до післявоєнної України усього то "партнерам" треба нам не допомогати, або "допомогати" як зараз вони допомогають воювати. А всі побачили, що ми їм (Європі) нафіг не потрібні. Бідна країна скоро сама політично відійде під вплив всіляки опзж і до нового чівакуні. Я, як і раніше, вважаю що у путіна вже нові обрії в голові - Балтіка, Сувальський коридор. Для цього йому передих потрібен.

Ну почему не выйдет: кулебинских лопат года на два Потужного Контрнапупу вполне хватит.
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