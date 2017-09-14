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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:18
detroytred
А що не так у Мефали?
Як ви праві, так правий і він.
Тільки у вас критерії (пріоритети) різні.
У Мефали - справедливість;
Скажете таке))
Перший закон Мефали: «запишіть мене в перший сорт - і я замовкну»
І де тут про справедливість?)
При справедливості він би усвідомлював , що якщо на 2+ році війни він ще не в окопі, то несправедливість лише в тому, що він петляє до сих пір)) Іншої нема. В тому, що ніде не був, але шукає перші сорти. Які до того ж вже повоювали))
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:22
d44 написав:
Багато чого вказує що є домовленості, які можуть бути оформлені у Швейцарії у червні. Зрозуміло, що Україна
тут програла
. ..
Говорили-балакали.. Ще один.
d44 написав:
Які умови поставлять, так і буде. Ми повністю залежні.
Поки що наполовину.
d44 написав:
А всі побачили, що ми їм (Європі) нафіг не потрібні.
Так непотрібні, що вони аж свій бюджет не прийняли без надання нам ППО. І чому тоді нам допомагають, якщо ми їм непотрібні?
d44 написав:
Я, як і раніше, вважаю що у путіна вже нові обрії в голові - Балтіка, Сувальський коридор. Для цього йому передих потрібен.
Та невже? Ці нові обрії в нього були ще у лютому 2022, коли "Київ за три дні" очікували. І не передих йому потрібен, а серйозне відновлення армії + підготовка нового наступу.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:23
detroytred написав:
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А що не так у Мефали?
Та у Мефали все гаразд .
Він освічена людина , має здоровий глузд .....тільки до того моменту поки не торкається його .
Як тільки йому кажуть що мобілізують (а його обов,язково мобілізують ) він починає надсучасні розповіді про не рівні можливості , сортність , будь що, аби уникнути потрапляння в армію .
А так , ДА !
Гарна і освічена людина .
Таких дуже бракує війську .
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:28
_hunter написав:
Ну почему не выйдет: кулебинских лопат года на два Потужного Контрнапупу вполне хватит.
Ох , ти !
Це закордонний "брат" дає гарні поради для України ?
То вам же казали поважні люди ,що вам краще до нашої країни і до форума не лазити .
Що ви тут забули ?
НА НОВУ БАТЬКІВЩИНУ !
Там і поради давайте .
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:42
fler написав:
Так непотрібні, що вони аж свій бюджет не прийняли без надання нам ППО. І чому тоді нам допомагають, якщо ми їм непотрібні?
Це ви про той цирк учора
"Вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС на 2022 рік (!) для відправки Patriot – це порожні погрози та чистий політичний театр", – заявив Джозвяк. Журналіст зазначив, що йшлося про просте закриття рахунків, а самі гроші вже витрачені.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:42
detroytred написав: Bobua написав:
.
Мене просто здивувала інфо, що вони всі(?) і досі тут, а не у якихось аргентинах.
Чому так?
Самому цікаво.
Може хто напише якісь припущення.
Моє: отак просто тікає з вч та прослойка, яка не може вирішувати інакше власні проблеми. Замало "сил" щоб вирішити. Але не настільки мало, щоб скоритися.
Відповідно потім і за кордон.
Байдуже хто тікає.
Але частина сзч має розуміти, що в Україні для них вже не “comme il faut”.
І якщо змогли виїхати, то не повернуться.
То чому просунуті ухилянти тягнуть у цю тему відосики як вони кажуть “гри держави проти них”.
Але і досі не принесли добірки “як наші виграли у держави”.
Пригадую лише історію про коміка в Турціях.
Але то не сзч, а пересічний ухилянт. Дарма спалився.
Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Мене просто здивувала інфо, що вони всі(?) і досі тут, а не у якихось аргентинах.
Чому так?
Бо кордон +/- працює. Навіть по корупційних схемах є ліміт на виїзд в кілька тисяч на місяць, не можуть ними користуватись сотні тисяч. І ці схеми постійно ускладняються і дорожчають. А коли на людину ще й справа заведена, то перетнути стає в рази складніше ніж з чистою біографією.
“схеми” -- то для “галубих кравєй”.
Більшість(?) бігунів повинна намагатись влізти в карбюратор, шину, контейнер (для г.к. зі “справою”). Пливти, дельтапланити, повзти під снігом...
Це все без докум.
Чи ми таки віримо, що бусик-рукавичка і хлопчики у сандальках біля кордону -- то було одиничні випадки. Виявлені і знешкоджені. І більше ніхто і ніколи...
Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Якби вони це (2025) відчували, то зробили би РПВ.
По їх діях в мене склалось враження, що навпаки: після наших атак по НПЗ вони злякались і зрозуміли, що до 2026 не дотягнуть, і хочуть нас змусити капулювати зараз
Як змусити?
Що має змусити?
От дивлю на карту -- Дніпро не перейшли. Збруч теж.
Їм досить було би взяти Слов`янськ. Він вже майже готовенький. Стела на півн.міста вже пише “славянск”. Хоча і пофарбована у жовт-блакит та ще й вся в червоних крапках.
Назвати його “мать гарадов сляванскіх”.
І зробити РПВ. Одноосібно, але дієво.
І вже їм не треба дотягувати до 2026.
d44 написав: Bobua написав:
Якби московія і хотіла РПВ, то легко зробила би все і односторонньому порядку...
Отже, не хоче..
про РПВ ніхто не веде. Мова йдеться про закінчення війни. Захід виявився слабким і не хоче далі "воювати". Вони побачили у 22-му що українці відбилися, коли ніхто не вірив, і вирішили що зараз малими силами, руками українців повернуть світовий порядок, який расія порушила у 2014. Але прорахувалися. Багато чого вказує що є домовленості, які можуть бути оформлені у Швейцарії у червні. Зрозуміло, що Україна тут програла. Але це тільки у кіно наш президент може послати накуй "партнерів". В житті не вийде. Які умови поставлять, так і буде. Ми повністю залежні. Для виконання умов путіна що до післявоєнної України усього то "партнерам" треба нам не допомогати, або "допомогати" як зараз вони допомогають воювати. А всі побачили, що ми їм (Європі) нафіг не потрібні. Бідна країна скоро сама політично відійде під вплив всіляки опзж і до нового чівакуні. Я, як і раніше, вважаю що у путіна вже нові обрії в голові - Балтіка, Сувальський коридор. Для цього йому передих потрібен.
А нині є війна між Кореями? А між московіє і Японією?
Ніби ж нема?
А у них таки РПВ...
РПВ, яке стало кінцем війни.
Так і тут може. І планувати свої “калідори і балтики”.
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав:Bobua
москалі круті поки є гроші. Навіть попри всі обходи санкцій гроші кінчається. І якщо не буде РПВ, то рано ( в 2025 ) чи пізно (в 2030) гроші закінчаться
При всій повазі , 2030 рік то трохи забагато чекати), лічно я не готов. Побачим після травневих свят як будуть закручувати гайки в нас... чи будуть, чи не зірвуть різьбу
А чого закручувати?
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:44
fler написав:
Говорили-балакали.. Ще один.
Ну якщо для вас заяви президента Швейцарії, який анонсує події світового масштабу з деталями балачки, то слухайте ОП та канал Рада
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:49
Bobua написав:
Як змусити?
Що має змусити?
Війна - це гроші. Ми "за свої" й року не з можемо воювати. Без допомоги вже провал ППО. Скоро може настати наша черга робити "тактичне перегрупування" з Донбасу... А без ПВО можуть і Харків і Київ і Ужгород довести до стану Маріуполя...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 12 кві, 2024 15:52, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:50
Поки що наполовину.
Учора кацапи кидали КАБи на Суми. Сьогодні було відео з їхнього кацапського дрону, який спокійнісенько був над об'єктом та корегував. Час назад сьогодні було повторення. А так все нормально, ми ніяк на залежні від західних поставок
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