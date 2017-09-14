d44 написав:А всі побачили, що ми їм (Європі) нафіг не потрібні.
Так непотрібні, що вони аж свій бюджет не прийняли без надання нам ППО.
Було б не погано, якби ви оце своє нєйро-лінгвістічєскоє программірованіє доповнювали б посиланнями, бо не зрозуміло: Європа (вся?) через нас не прийняла бюджет до смерті Дєлімханова, чи вже після. Чи вам мариться знов
Востаннє редагувалось whois2010 в П'ят 12 кві, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
d44 написав:А всі побачили, що ми їм (Європі) нафіг не потрібні.
Так непотрібні, що вони аж свій бюджет не прийняли без надання нам ППО.
Було б не погано, якби ви оце своє нєйро-лінгвістічєскоє программірованіє доповнювали б посиланнями, бо не зрозуміло, Європа (вся?) через нас не прийняла бюджет до смерті Дєлімханова, чи вже після. Чи вам мариться знов
Не обращайте внимания -- fler как обычно "немного" перепутала Европейский Союз и Европейский Совет
Решение Европейского парламента не одобрять бюджет Совета ЕС, пока европейские страны не найдут для Украины дополнительные системы Patriot - это "пустая угроза и чистый политический театр". Деньги давно потрачены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
Великобританія розглядає можливість надання Україні прототипу лазерної зброї DragonFire раніше, ніж вона надійде на озброєння британської армії. Про це повідомляє 12 квітня The Daily Telegraph із посиланням на заяву міністра оборони Великобританії Гранта Шеппса.
Шеппс заявив, що лазери, здатні збивати дрони й ракети, Великобританія планує взяти на озброєння до 2027 року, але розглядає можливість передання прототипів в Україну раніше, навіть якщо їх не доопрацюють на 100%.
Міністр вважає, що DragonFire, "скажімо так, не обов'язково має бути на 100% ідеальним, щоб українці, ймовірно, отримали його".
Крім того, Шеппс хоче прискорити розгортання такої зброї на британських кораблях і суші й, можливо, зробити це раніше за призначений термін. Він оцінює DragonFire як "щось особливе" й "рівень, який інші країни навряд чи копіюватимуть" у зв'язку з тим, що це передові розробки.
Дальність дії DragonFire поки засекречено. Він миттєво перетворює поверхню металу на плазму температурою 3 000 °C і здатний пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за кілька секунд. Вартість одного пострілу з лазера в міноборони Великобританії оцінили менше ніж у 10 фунтів стерлінгів (приблизно $12,7). Перше бойове випробування системи відбулося в січні 2024 року.
это он про себя когда не обновил информацию в ТЦК и повестки приходили на адрес родителей? И причем зная про эти повестки он не поспешилявится в тцк для обновления инфы. теперь такой умный стал что аж страшно.
Bobua написав:Пливти, дельтапланити, повзти під снігом... Це все без докум.
Чи ми таки віримо, що бусик-рукавичка і хлопчики у сандальках біля кордону -- то було одиничні випадки. Виявлені і знешкоджені. І більше ніхто і ніколи...
Так таких ловлять по кілька десятків щодня.
mephala написав:это он про себя когда не обновил информацию в ТЦК и повестки приходили на адрес родителей? И причем зная про эти повестки он не поспешилявится в тцк для обновления инфы. теперь такой умный стал что аж страшно.
Впевнений, що він вже глибоко розкаявся і отримав своє законне покарання в формі 850 грн штрафу.
Війна - це гроші. Ми "за свої" й року не з можемо воювати. Без допомоги вже провал ППО. Скоро може настати наша черга робити "тактичне перегрупування" з Донбасу... А без ПВО можуть і Харків і Київ і Ужгород довести до стану Маріуполя...
Яка ж тут капітуляція? Навпаки, тил раптом згадає, що у країні таки і досі війна, запалає праведним гнівом, і знову стане у черги до військоматів. Особливо якщо ризики фронту і тилу дещо вирівняються. На фронті хоч стінгери є. І здебільшо нема скупчень, на які був би сенс тратити ракети.
Bobua написав:Пливти, дельтапланити, повзти під снігом... Це все без докум.
Чи ми таки віримо, що бусик-рукавичка і хлопчики у сандальках біля кордону -- то було одиничні випадки. Виявлені і знешкоджені. І більше ніхто і ніколи...
Так таких ловлять по кілька десятків щодня.
mephala написав:это он про себя когда не обновил информацию в ТЦК и повестки приходили на адрес родителей? И причем зная про эти повестки он не поспешилявится в тцк для обновления инфы. теперь такой умный стал что аж страшно.
Впевнений, що він вже глибоко розкаявся і отримав своє законне покарання в формі 850 грн штрафу.
Не отримає, бо живе не за пропискою і Його доставлять в ТЦК
Bobua написав:Пливти, дельтапланити, повзти під снігом... Це все без докум.
Чи ми таки віримо, що бусик-рукавичка і хлопчики у сандальках біля кордону -- то було одиничні випадки. Виявлені і знешкоджені. І більше ніхто і ніколи...
Так таких ловлять по кілька десятків щодня.
mephala написав:это он про себя когда не обновил информацию в ТЦК и повестки приходили на адрес родителей? И причем зная про эти повестки он не поспешилявится в тцк для обновления инфы. теперь такой умный стал что аж страшно.
Впевнений, що він вже глибоко розкаявся і отримав своє законне покарання в формі 850 грн штрафу.
Не отримає, бо живе не за пропискою і Його доставлять в ТЦК
Ха! -- а это может быть главной причиной почему зеля так против выборов: на время срока он неприкосновенен, а вот после...