Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:03

Великобританія розглядає можливість надання Україні прототипу лазерної зброї DragonFire раніше, ніж вона надійде на озброєння британської армії. Про це повідомляє 12 квітня The Daily Telegraph із посиланням на заяву міністра оборони Великобританії Гранта Шеппса.



Шеппс заявив, що лазери, здатні збивати дрони й ракети, Великобританія планує взяти на озброєння до 2027 року, але розглядає можливість передання прототипів в Україну раніше, навіть якщо їх не доопрацюють на 100%.



Міністр вважає, що DragonFire, "скажімо так, не обов'язково має бути на 100% ідеальним, щоб українці, ймовірно, отримали його".



Крім того, Шеппс хоче прискорити розгортання такої зброї на британських кораблях і суші й, можливо, зробити це раніше за призначений термін. Він оцінює DragonFire як "щось особливе" й "рівень, який інші країни навряд чи копіюватимуть" у зв'язку з тим, що це передові розробки.



Дальність дії DragonFire поки засекречено. Він миттєво перетворює поверхню металу на плазму температурою 3 000 °C і здатний пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за кілька секунд. Вартість одного пострілу з лазера в міноборони Великобританії оцінили менше ніж у 10 фунтів стерлінгів (приблизно $12,7). Перше бойове випробування системи відбулося в січні 2024 року.