Bobua написав:Пливти, дельтапланити, повзти під снігом... Це все без докум.
Чи ми таки віримо, що бусик-рукавичка і хлопчики у сандальках біля кордону -- то було одиничні випадки. Виявлені і знешкоджені. І більше ніхто і ніколи...
Так таких ловлять по кілька десятків щодня.
mephala написав:это он про себя когда не обновил информацию в ТЦК и повестки приходили на адрес родителей? И причем зная про эти повестки он не поспешилявится в тцк для обновления инфы. теперь такой умный стал что аж страшно.
Впевнений, що він вже глибоко розкаявся і отримав своє законне покарання в формі 850 грн штрафу.
Не отримає, бо живе не за пропискою і Його доставлять в ТЦК
fler написав:Так непотрібні, що вони аж свій бюджет не прийняли без надання нам ППО. І чому тоді нам допомагають, якщо ми їм непотрібні?
Це ви про той цирк учора
"Вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС на 2022 рік (!) для відправки Patriot – це порожні погрози та чистий політичний театр", – заявив Джозвяк. Журналіст зазначив, ...
По-перше - "Журналіст зазначив" - це сильно, мда. Питань немає Нє, є трохи - чому це ви на мій один пост відповідаєте трьома своїми? Робота така? За кожний пост грошенята отримуєте? По-друге, де ж відповідь на ключове питання: чому нам допомагають, якщо ми їм непотрібні? ПС. Хантер і Вотер, ого як вспєтушились, пишіть ще
fler написав:Так непотрібні, що вони аж свій бюджет не прийняли без надання нам ППО. І чому тоді нам допомагають, якщо ми їм непотрібні?
Це ви про той цирк учора
"Вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС на 2022 рік (!) для відправки Patriot – це порожні погрози та чистий політичний театр", – заявив Джозвяк. Журналіст зазначив, ...
По-перше - "Журналіст зазначив" - це сильно, мда. Питань немає Нє, є трохи - чому це ви на мій один пост відповідаєте трьома своїми? Робота така? За кожний пост грошенята отримуєте? По-друге, де ж відповідь на ключове питання: чому нам допомагають, якщо ми їм непотрібні? ПС. Хантер і Вотер, ого як вспєтушились, пишіть ще
Странный вопрос: вы никогда не видели, как подают попрошайкам? -- значит ли это, что людям _нужны_ нищие/попрошайки?