fler написав:Так непотрібні, що вони аж свій бюджет не прийняли без надання нам ППО. І чому тоді нам допомагають, якщо ми їм непотрібні?
Це ви про той цирк учора
"Вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС на 2022 рік (!) для відправки Patriot – це порожні погрози та чистий політичний театр", – заявив Джозвяк. Журналіст зазначив, ...
По-перше - "Журналіст зазначив" - це сильно, мда. Питань немає Нє, є трохи - чому це ви на мій один пост відповідаєте трьома своїми? Робота така? За кожний пост грошенята отримуєте? По-друге, де ж відповідь на ключове питання: чому нам допомагають, якщо ми їм непотрібні? ПС. Хантер і Вотер, ого як вспєтушились, пишіть ще
Странный вопрос: вы никогда не видели, как подают попрошайкам? -- значит ли это, что людям _нужны_ нищие/попрошайки?
Я считаю, в первую очередь призывать надо ментов и молодых силовиков-пенсионеров. Они умеют обращаться с оружием, они выбрали профессию силовиков, правда, работать не хотят, но их много. Очень много. Подписываем хотя бы такую петицию. https://petition.president.gov.ua/petition/223944
Учора кацапи кидали КАБи на Суми. Сьогодні було відео з їхнього кацапського дрону, який спокійнісенько був над об'єктом та корегував. Час назад сьогодні було повторення. А так все нормально, ми ніяк на залежні від західних поставок
Над Харьковом несколько раз в день и иногда не один а пара дронов ведут разведку. Зала российский. Местные телеграмм каналы оперативно сообщают— Над Харьковом фиксируется вражеский БПЛА развдчик — Но сбивать видимо пока нечем
Востаннє редагувалось serg1974 в П'ят 12 кві, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.