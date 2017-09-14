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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76247625762676277628>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:51

  _hunter написав:
  Бетон написав:Не отримає, бо живе не за пропискою і Його доставлять в ТЦК

Ха! -- а это может быть главной причиной почему зеля так против выборов: на время срока он неприкосновенен, а вот после... :lol:

Звісно, хтось же має відповідати перед законом за зданий Південь та все інше неподобство, яке цьому передувало. І це точно не Єрмак.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:51

  vitaliiangel написав:Зображення

Треба юратися до села
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:53

  vitaliiangel написав:Зображення

Переезжай к flyman, в подвале теплее
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:57

  vitaliiangel написав:Зображення

  Бетон написав:
  UA написав:Не розумію причини паніки.

Ніякої паніки.
..Пропустите мимо глаз и читайте других дописувачів.

:mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:00

  vitaliiangel написав:Зображення

Це план перемоги?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:03

Schmit это реклама котлов на твёрдом топливе.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:08

  fler написав:
  d44 написав:
  fler написав:Так непотрібні, що вони аж свій бюджет не прийняли без надання нам ППО. І чому тоді нам допомагають, якщо ми їм непотрібні?
Це ви про той цирк учора :D
"Вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС на 2022 рік (!) для відправки Patriot – це порожні погрози та чистий політичний театр", – заявив Джозвяк. Журналіст зазначив, ...

По-перше - "Журналіст зазначив" - це сильно, мда. Питань немає :D
Нє, є трохи - чому це ви на мій один пост відповідаєте трьома своїми? Робота така? За кожний пост грошенята отримуєте?
По-друге, де ж відповідь на ключове питання: чому нам допомагають, якщо ми їм непотрібні?
ПС. Хантер і Вотер, ого як вспєтушились, пишіть ще :mrgreen:

Странный вопрос: вы никогда не видели, как подают попрошайкам? -- значит ли это, что людям _нужны_ нищие/попрошайки?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:11

Я считаю, в первую очередь призывать надо ментов и молодых силовиков-пенсионеров. Они умеют обращаться с оружием, они выбрали профессию силовиков, правда, работать не хотят, но их много. Очень много. Подписываем хотя бы такую петицию.
https://petition.president.gov.ua/petition/223944
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:17

  d44 написав:
Поки що наполовину.
Учора кацапи кидали КАБи на Суми. Сьогодні було відео з їхнього кацапського дрону, який спокійнісенько був над об'єктом та корегував. Час назад сьогодні було повторення. А так все нормально, ми ніяк на залежні від західних поставок

Над Харьковом несколько раз в день и иногда не один а пара дронов ведут разведку. Зала российский. Местные телеграмм каналы оперативно сообщают— Над Харьковом фиксируется вражеский БПЛА развдчик — Но сбивать видимо пока нечем
Востаннє редагувалось serg1974 в П'ят 12 кві, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  serg1974 написав:Над Харьковом несколько раз в день и иногда не один а пара дронов ведут разведку.

а ЛАД давно писав ? вже кілька днів від нього нічого нема
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