Над Харьковом несколько раз в день и иногда не один а пара дронов ведут разведку. Зала российский. Местные телеграмм каналы оперативно сообщают— Над Харьковом фиксируется вражеский БПЛА развдчик — Но сбивать видимо пока нечем
|
|
|
Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:17
Над Харьковом несколько раз в день и иногда не один а пара дронов ведут разведку. Зала российский. Местные телеграмм каналы оперативно сообщают— Над Харьковом фиксируется вражеский БПЛА развдчик — Но сбивать видимо пока нечем
Востаннє редагувалось serg1974 в П'ят 12 кві, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:29
Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:37
И действующих ментов тоже надо мобилизировать половину так точно, их очень много, а толку с них мало (как из своих примеров могу привести, так вообще ноль). И вообще, каждый мент должен побывать на фронте.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:44
точно такого же мнения.
подписал. спс
Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:45
Можем побажати їм удачі в цьому ! Залишиться нафта … Але хоч так Європа перестане фінансувати рф.
Всі проголосували в петиції яку я вчора кидав чи всі присутні тут якраз ті чиновники проти яких петиція
Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А є по факту щось, який бюджет заблокували?
Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:54
Петиції це все добре
Але є одне але. Зелена влада на ці петиції кладе прибор з високої колокольні
Тому, можете вподобатись рассєйськім лібералам та світити фонариками в небо, або вподобатись рассейськім путь-домойкам та стукати в кастрюлі з балкону
Результат буде однаковий ...
Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:56
Я не проти. Призивайте.
Тільки з цікавості хотілось би почути більш внятної конкретики в аргументації.
Бо поки це на рівні: я хочу щоб призвали поліцейських та пенсів силовиків.
А мобісти згідно своїх якихось порядків призивають трактористів-барменів. Які причини?
Ну от маю сумнів, що суто з-за доброго ставлення до силовиків))
Повірте, так як полюблять гризти та нахиляти силовики силовиків, мабуть ніде в інших сферах не буває...
Свої своїх залюбки, з азартом, аж гай шумить)))
І ще додам, що дотягнутися до отих силовиків і пенсів, що два пальці об асфальт. Всі на повному обліку і пенсії отримують.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 кві, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:02
Banderlog На чому ґрунтується ваша думка про те що кордон легко можна подолати якщо ви готові розвивати цю тему далі ви можете написати мені в Приват
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|