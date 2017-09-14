RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7625762676277628>
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:29

  Letusrock написав:
  serg1974 написав:Над Харьковом несколько раз в день и иногда не один а пара дронов ведут разведку.

а ЛАД давно писав ? вже кілька днів від нього нічого нема

позвоните ему.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22913
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2393 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:44

  hxbbgaf написав:Я считаю, в первую очередь призывать надо ментов и молодых силовиков-пенсионеров. Они умеют обращаться с оружием, они выбрали профессию силовиков, правда, работать не хотят, но их много. Очень много. Подписываем хотя бы такую петицию.
https://petition.president.gov.ua/petition/223944

точно такого же мнения.
подписал. спс
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2339
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:45

[
Да у меня был простой технический вопрос - они бьют по подземным хранилищам газа которые в том числе используются как гидроаккумуляторы для поддержания давления в газовой трубе что качает их же газ - это они тупят или такой план Европу без газа оставить и на нас свалить?

Можем побажати їм удачі в цьому ! Залишиться нафта … Але хоч так Європа перестане фінансувати рф.

Всі проголосували в петиції яку я вчора кидав :?: чи всі присутні тут якраз ті чиновники проти яких петиція :D
yama
 
Повідомлень: 4733
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8998 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:По-перше - "Журналіст зазначив" - це сильно, мда. Питань немає
Нє, є трохи - чому це ви на мій один пост відповідаєте трьома своїми? Робота така? За кожний пост грошенята отримуєте?
По-друге, де ж відповідь на ключове питання: чому нам допомагають, якщо ми їм непотрібні?
ПС. Хантер і Вотер, ого як вспєтушились, пишіть ще
А є по факту щось, який бюджет заблокували?
d44
 
Повідомлень: 260
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:50

_hunter


Странный вопрос: вы никогда не видели, как подают попрошайкам? -- значит ли это, что людям _нужны_ нищие/попрошайки?

Расскажите как. Вам в Европе сколько дают?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 кві, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11777
З нами з: 15.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:54

  yama написав:Всі проголосували в петиції яку я вчора кидав :?: чи всі присутні тут якраз ті чиновники проти яких петиція :D

Петиції це все добре

Але є одне але. Зелена влада на ці петиції кладе прибор з високої колокольні

Тому, можете вподобатись рассєйськім лібералам та світити фонариками в небо, або вподобатись рассейськім путь-домойкам та стукати в кастрюлі з балкону

Результат буде однаковий ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9465
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:56

  hxbbgaf написав:Я считаю, в первую очередь призывать надо ментов и молодых силовиков-пенсионеров. Они умеют обращаться с оружием, они выбрали профессию силовиков, правда, работать не хотят, но их много. Очень много. Подписываем хотя бы такую петицию.
https://petition.president.gov.ua/petition/223944

Я не проти. Призивайте.
Тільки з цікавості хотілось би почути більш внятної конкретики в аргументації.

Бо поки це на рівні: я хочу щоб призвали поліцейських та пенсів силовиків.
А мобісти згідно своїх якихось порядків призивають трактористів-барменів. Які причини?

Ну от маю сумнів, що суто з-за доброго ставлення до силовиків))
Повірте, так як полюблять гризти та нахиляти силовики силовиків, мабуть ніде в інших сферах не буває...
Свої своїх залюбки, з азартом, аж гай шумить)))

І ще додам, що дотягнутися до отих силовиків і пенсів, що два пальці об асфальт. Всі на повному обліку і пенсії отримують.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 кві, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28090
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:02

  Hotab написав:_hunter


Странный вопрос: вы никогда не видели, как подают попрошайкам? -- значит ли это, что людям _нужны_ нищие/попрошайки?

Расскажите как. Вам в Европу сколько дают?

вы там с окончаниями накосячили -- смысл вопроса теряется :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7816
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:02

Banderlog На чому ґрунтується ваша думка про те що кордон легко можна подолати якщо ви готові розвивати цю тему далі ви можете написати мені в Приват
yama
 
Повідомлень: 4733
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8998 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:05

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


Странный вопрос: вы никогда не видели, как подают попрошайкам? -- значит ли это, что людям _нужны_ нищие/попрошайки?

Расскажите как. Вам в Европу сколько дают?

вы там с окончаниями накосячили -- смысл вопроса теряется :lol:

Якщо про вас обидва питання -,відповідайте на 2. :lol:

Яма, і ви вже «плисти» готові?))
Там на хребтах ведмеді доїдають ухилянтів))
Hotab
 
Повідомлень: 11777
З нами з: 15.02.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 7625762676277628>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, yama і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 21956
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182626
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 605446
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5235)
12.04.2024 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.